¡ÖLIXIL¥Õ¥í¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2024-25¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±àBE STAGE (ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)
¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾ÞºîÉÊ¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸ø±à BE STAGE (ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)
LIXIL¡Ê°Ê²¼LIXIL¡Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Å¹ÊÞ¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤Î°Õ¾¢¡¦»Ü¹©µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦¡ÖLIXIL¥Õ¥í¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2024-25¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÀß·×»öÌ³½ê¡¢·úÀß²ñ¼Ò¡¢ÈÎÇäÅ¹¡¢²Ã¹©Å¹¡¢ÂåÍýÅ¹¤Ë¤è¤ë1097ºîÉÊ¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸ø±à BE STAGE (ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¡×¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸ø±à BE STAGE (ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¡×¤Ï¡¢·úÃÛ¤ÈÅÔ»Ô¡¢¼«Á³¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤®¡¢°ÛÊ¬Ìî¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ç¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
LIXIL¤Ïº£¸å¤â¡¢¿Í¤Ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êË¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿³ºº°÷Ä¹ÁíÉ¾¡§ÄÓ¿¢ ´î¼£¡Ê¤Ä¤² ¤¤Ï¤ë¡Ë»á
º£Æü¡¢AIµ»½Ñ¤Î²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ê¿Ê²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»º¶È¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì
¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÃ±°ì¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤òËá¤¾å¤²¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Í»¹ç¤¹¤ë¤³
¤È¤Ç¡Ö°ÛÊ¬Ìî¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë»þÂå¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¿³ºº¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥Ã¥·»º¶È¤¬¡Ö·úºà¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò±Û¤¨¡¢¼Ò²ñ²Ê³Ø¤ä¿ÍÊ¸²Ê³Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾ðÊóÄÌ¿®¤äÅÔ»Ô·×²è¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÇ¯¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹CES¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤Ç¤¹¡£¾ðÊóÄÌ¿®¤Èµ¡³£¹©³Ø¤¬¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤·¡¢AI¤¬ÊªÍýÅª¤Ê¼ÂÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¡Ç½¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸³è¶õ´Ö¤Îºß¤êÊý¤Ïº¬ËÜ¤«¤éÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«ÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÊâ¼ÖÊ¬Î¥¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¹½Â¤¤ò²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤·¡¢Æ»Ï©¤ä¸ø±à¡¢¤½¤·¤Æ·úÃÛ¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦É÷·Ê¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢·úÃÛ¤Î¡Ö´é¡×¤ò»Ê¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥Ã¥·¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ë¡Ö¶³¦¡×¤ËÎ±¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤È¿Í´Ö¤ò·Ò¤®¡¢Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¡ÖÆ°Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤Î±þÊçºîÉÊ·²¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ò±Ô¤¯Âª¤¨¤¿°ÕÍßÅª¤ÊÄó°Æ¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¼õ¤±
¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤Î·Ê´Ñ¤äÎò»ËÅªÊ¸Ì®¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ä¡¢¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡¢¹µÁ¤ÎÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥óÅª»ëÅÀ¤¬ÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼«Á³²Ê³ØÅª¤Êµ»½ÑÄÉµá¤ä¹©³ØÅª¤ÊÀÇ½¸þ¾å¤È¤¤¤¦¼¡¸µ¤òÄ¶±Û¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬Ê¡¤ä¿´ÍýÅª¤Ê½¼Â¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¿Í´Ö²Ê³Ø¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿Ê²½¤¬ÌÜ»Ø¤¹µæ¶Ë¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ï¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¡¹¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤Ë¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¹¬Ê¡¤Ê¾õÂÖ¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥Ã¥·¤¬µ¡Ç½Åª¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄ¶¤¨¡¢¿Í´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë³×Ì¿Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤Ïº£¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ÎÎÎ°è¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë±Û¶¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢°ÛÊ¬Ìî¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ·úÃÛ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¡ÖÅÔ»Ô¤È¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¡¢¤½¤·¤Æ³èÆ°¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥Ã¥·¤Îµ±¤«¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò³Î¿®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡ÖLIXIL¥Õ¥í¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2024-25¡×¾å°Ì¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¥°¥é¥ó¥×¥ê
¼õ¾ÞºîÉÊ¡§Âå¡¹ÌÚ¸ø±à BE STAGE (ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)
Àß·×»öÌ³½ê¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞÀß·×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
·úÀß²ñ¼Ò¡¿ÅìµÞ·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼óÅÔ·÷·úÃÛ»ÙÅ¹
ÈÎÇäÅ¹¡¿ÆüËÜ·ÚÁë³ô¼°²ñ¼Ò
²Ã¹©Å¹¡¿¶¨ÜÆ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã¿³ºº°÷É¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸ø±à BE STAGE¡×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Ã±¤Ê¤ë·ú
ÃÛÉôºà¤ÎÈÏáÆ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢·úÃÛ°Ê³°¤ÎÂ¿³ÑÅª¤ÊÀìÌçÎÎ°è¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë
ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÅÔ»Ô³«È¯¤Î»ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÁ´¹ñÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥¯PFI»ö¶È¤Ë·ç¤±¤¬¤Á¤Ê¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ñ
»º²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î»ÑÀª¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¡¢·úÃÛ¤È³°Éô´Ä¶¤ò·Ò¤°³«¸ýÉô¤ÎÀß·×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¤ÊÁ´ÂÎÍýÇ°¤ò½é´üÃÊ³¬¤«¤éÁ´´Ø·¸¼Ô¤È¶¦Í¤·¡¢ºÙÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ´Æ½¤¤·¤¿¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¿ä¿ÊÂÎÀ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÅþÃ£¤·ÆÀ¤¿À®²Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤Î»ëÅÀ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤¬¥¹¥È
¥ê¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ã¡¼¤ò²ð¤·¤Æ¶õ´Ö¤ÎÀêÍ¤È¶¦Í¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¶Âç³«¸ý¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥Èºà¤¬¶õ´Ö¤Î³ÈÄ¥À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢»ÜÀßÆâ³°¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëË¤«¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë½ÂÃ«¡¦¸ø±àÄÌ¤ê¤ÎÆø¤ï¤¤¤ä¡¢Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¼þÊÕ¤ÎÊ¸Ì®¤òåÌÌ©¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¤È¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¤òÉßÃÏÆâ¤Ø¤È¸«»ö¤ËÍ¶°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶½É¡¦É½»²Æ»¥¨¥ê¥¢¤Î´ûÂ¸»ÜÀß¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¹°èÅª¤Ê¥Þ¥¯¥í¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤È¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¹ª¤ß¤ÊÆ°Àþ·×²è¤Ë¤è¤ë¥ß¥¯¥í¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹âÅÙ¤Ë·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÆÃÉ®¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹°èÅª¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»ÜÀßÍÑÅÓ¤ä¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¶Ë¤á¤Æ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥È¥¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¸þ¤±¥µ¥Ã¥·¡ÖML¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ä¥·¥å¡¼¥³¡¼¼Ò¤ÎÄ¶Âç³«¸ý¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAS39¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÉôºà¤ÎÁªÄê¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÇ½Æ°Åª¤ÊÆ°¤¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢»ÜÀßÆâ³°¤Î³èÆ°¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤°½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¿·¤¿¤Ê³«¸ýÉô¤Î¤¢¤êÊý¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¶ÈÂÖ¤ä¥Æ¥Ê¥ó¥È¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢Á´ÂÎ¤ÎÍýÇ°¤Ë¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤éÂ¿ÌÌÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò»Ù¤¨¤ëº¬´´¤Î³µÇ°¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·úÃÛ°Ê³°¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤òÊñ³ç¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤ÎÍýÇ°¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤ë³«È¯¹Ô°Ù¤¬¸½Âå¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¾Úº¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¤Æñ¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¼¡¸µ¤Ç·ë¼Â¤µ¤»¤¿¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò»¾¤¨¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÂ£¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçµ¬ÌÏÉôÌç¡×¶â¾Þ
¼õ¾ÞºîÉÊ¡§Æ»¤Î±Ø¤ª¤ª¤¨¡Ø¥³¥é¥Þ¥¬¥»¡Ù¡Ê»³·Á¸©À¾Â¼»³·´¡Ë
Àß·×»öÌ³½ê¡¿³ô¼°²ñ¼Ò±©ÅÄÀß·×»öÌ³½ê
·úÀß²ñ¼Ò¡¿¹â»Ò¡¦ÎÓ¡¦ÂçÀôÆÃÄê·úÀß¹©»ö¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¡Ê»Ü¹©¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¹âÌÚ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹¡¦²Ã¹©Å¹¡¿³ô¼°²ñ¼ÒËÌÆüËÜ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°
¡ã¿³ºº°÷É¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
ËÜ¼õ¾Þºî¤Ï¡¢ÃÏ¸µºÇ¾åÀî½®±´¤ËÍ³Íè¤·¤¿»ÜÀßÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾»³ÈÍ°ÊÍè¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ëÀÄÃ÷(¥¢¥ª¥½)¤Î¿¥ÃÏ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À°Õ¾¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤Þ¤¿ÃÏ»ººà¤òÂ¿ÍÑ¤·ÉáÀÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤¬µá¤á¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µòÅÀ¤ËÁê±þ¤·¤¤»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¢¤ë»ö¤òÁ°Äó¤Ë¤Õ¤Þ¤¨¡¢¤½¤³¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥Ã¥·¤¬¤É¤¦²ò¼á¤µ¤ì¡¢´Ä¶¤ò¤«¤¿¤Á¤Å¤¯¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£²Æ¤Ï¶¯Îõ¤ÊÆü¼Í¡¢Åß¤Ï¹ëÀã¡¢¤³¤ì¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê±äÅ¸¤·¤¿¸®¤È½®Äì¤Î¥ê¥º¥à¤ò»ý¤Ã¤¿Ãì¤ÇËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ¾®²°ÆÃÍ¤ÎÍÛ¤Î¤¢¤«¤ê¤ò¿åÊ¿¤ËÂª¤¨¤Æ³È»¶¤¹¤ëÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢ML¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿´Ä¶Â¤·Á¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ß¤ë¤È¡¢³°´Ñ¤ÏÌÚ¼Á¹½Â¤ÂÎ¤¬¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼¼Æâ¤«¤é¤Ï¥µ¥Ã¥·¤ÎÊýÎ©¤Æ¤¬Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸ÅÍè¤ÎÆüËÜ²È²°¡¦Ä®²È¤Ç¤ß¤«¤±¤¿¡Ö¾ã»Ò¡×¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤¿¤êÆÀ¤ë¡£¤Þ¤¿ÌÚ¼ÁÅ·°æÌÌ¤Î¡¢¥µ¥Ã¥·ÌÌ¤ò¶´¤ó¤À¼¼Æâ³°¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢Å·°æÌÌ¤ò¾¡¤¿¤»¡¢¾åÏÈ°û¤ß¹þ¤ß¤Î¶½Ì£¿¼¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï¹½Â¤¡¦°Õ¾¢¡¦²Ã¹©¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢»Ü¹©»þ¤ËÂç¤¤¤Ë¶ì¿´¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¾®µ¬ÌÏÉôÌç¡×¶â¾Þ
¼õ¾ÞºîÉÊ¡§ÌÀÀÐ¾Ë»Ò¹©¶È½ê ËÜ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë
Àß·×»öÌ³½ê¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¶õ²è
·úÀß²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥ã¥ß¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÈÎÇäÅ¹¡¦²Ã¹©Å¹¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÌÀÀÐ¾Ë»Ò¹©¶È½ê
¡ã¿³ºº°÷É¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
ËÜ¼õ¾Þºî¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥·ÈÎÇä²Ã¹©Å¹ÍÍ¤Î¼Ò²°¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤ÎÌÚ·ú¤ò°Õ¾¢¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸½Âå¤Î¥¢¥ë¥ß¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÉ÷¾ð¤òÊÝ¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£»Ü¹©ÂÐ¾Ý²Õ½ê¤¬¼¼Æâ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ê¤éÌÚ·ú¤âÆ³Æþ²ÄÇ½¤È¿ä»¡¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ï²Ã¹©Å¹ÍÍ¤Îµ¤³µ¤Ê¤Î¤«¡Ö¤É¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢³§¤¬¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¡×¤òÌ¥¤»ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î60Ç¯Á°¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÊÑ¥¹¥ê¥à¤ÊÌÚ³Ê»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¸½Âå¤Î¥Õ¥í¥ó¥Èºà¤ÇÊ·°Ïµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¾®¤µ¤Ê²þ½¤°Æ·ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤¿¤ëµ»½Ñ¤È¹©É×¤È¥»¥ó¥¹¤Ë°î¤ì¤¿¤è¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¼õ¾ÞºîÉÊ°ìÍ÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¢£³«ºÅ³µÍ×
£±¡¥±þÊç»ñ³Ê
LIXIL¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥Ã¥·¡ÊÅ¹ÊÞÍÑ·úºà¡Ë¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ÎÀß·×»öÌ³½ê¤µ¤Þ¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤µ¤Þ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤µ¤Þ¡¢²Ã¹©Å¹¤µ¤Þ¡¢ÂåÍýÅ¹¤µ¤Þ¡£
£²¡¥±þÊçÂÐ¾ÝÊª·ï
2024Ç¯4·î1Æü¤«¤é2025Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥Ã¥·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»Ü¹©Êª·ï¤Ç¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤¬´°À®¤·¡¢¤ª»Ü¼ç¤µ¤Þ¤Ø¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
£³¡¥Êç½¸ÂÐ¾ÝÉôÌç
https://digitalpr.jp/table_img/2979/127734/127734_web_1.png
£´¡¥¿³ºº°Ñ°÷
¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡§ÄÓ¿¢ ´î¼£¡Ê¤Ä¤² ¤¤Ï¤ë¡Ë»á¡§¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÀéÍÕÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
¿³ºº°Ñ°÷¡§¹â胗 ±ÑÌÀ¡Ê¤¿¤«¤ä¤Ê¤® ¤Ò¤Ç¤¢¤¡Ë»á¡§ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¶µ¼ø
£µ¡¥¿³ººÊýË¡
²Ã¹©¡¦»Ü¹©µ»½Ñ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÃæ¿´¤ËÁí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤·¤Þ¤¹¡£
£¶¡¥¾Þ
¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§¡Ö¾®µ¬ÌÏ»ÜÀßÉôÌç¡×¡ÖÂçµ¬ÌÏ»ÜÀßÉôÌç¡×¤è¤ê1ÅÀ
¢¡Ö¾®µ¬ÌÏ»ÜÀßÉôÌç¡×¡ÖÂçµ¬ÌÏ»ÜÀßÉôÌç¡×¶â¾Þ¡¢¶ä¾Þ¡¢Æ¼¾Þ¡§³ÆÉôÌç¤è¤ê¿ôÅÀ
£¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¿ôÅÀ
About LIXIL
LIXIL¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬´ê¤¦Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥È¥¤¥ì¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¿å¤Þ¤ï¤êÀ½ÉÊ¤ÈÁë¡¢¥É¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î·úºàÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÁÅý¤òÁÃ¤Ë¡¢INAX¡¢GROHE¡¢American Standard¡¢TOSTEM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëµ»½Ñ¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÌó53,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢À¤³¦150¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëLIXIL¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆüÀ¤³¦¤Ç10²¯¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥È゙: 5938¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Ë1Ãû5,047²¯±ß¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LIXIL¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lixil.com/jp/
