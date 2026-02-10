こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ななめドラム式洗濯乾燥機で寮生活の満足度向上へ LAUNDROOM を青森中央学院大学の学生寮に導入
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社（以下、パナソニック）は、業界初（※1）
の洗濯乾燥機シェアクラウドサービス「LAUNDROOM（ランドルーム）」（※2）を青森中
央学院大学の学生寮「国際交流会館」に導入しました。
LAUNDROOM は、パナソニック製の最新ドラム式洗濯乾燥機と遠隔管理システム、
メンテナンスサポートで、利用者の満足度向上、ならびに運営コスト削減、業務負
通知で稼働状況が確認でき、完了通知が受け取れるので便利」「混雑が少なく、使
いたいときに使える」など、ポジティブな感想が届いています。
青森中央学院大学では女子学生の満足度向上を模索する中で、女性用のランドリ
ールームを新設しました。生地が傷みにくく、乾燥効率が良い最新のドラム式洗濯
乾燥機を利用できるLAUNDROOM が寮で課題となっている洗濯機の待ち時間や
洗濯物の紛失トラブルなど、困りごとの解決につながると評価いただき、導入が決
まりました。
LAUNDROOM は、機器・システム・サービスそれぞれから、くらし方に合わせた価値
を提供し、毎日の洗濯を環境にやさしく、快適なものにしていきます。
【導入先情報】
青森中央学院大学
所在地：青森市大字横内字神田12 番地
※1 シェア型賃貸住宅向けに洗濯機・システム・サービスをセットにした提供（2024
年11 月12 日時点、当社調べ）
※2
https://www.panasonic.com/jp/company/pmj/new-business/
solution/laundroom.html
【パナソニック くらしアプライアンス社】
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社は、家電の開発・製造・リサイクルを中心
に事業を展開しています。100 年育んできたくらしに寄りそう力で、人と地球の未来に
続く、感動の商品とサービスを創造することを目指しています。
本件に関するお問合わせ先
las-pr@gg.jp.panasonic.com
