こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シャトレーゼ「ひなまつりケーキ」、全国のシャトレーゼにて2月15日（日）より順次発売
彩り豊かなケーキで楽しむひなまつり
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、苺を贅沢に使用したケーキや、少人数でも楽しめるミニケーキなど、多彩なラインナップの「ひなまつりケーキ」を、全国のシャトレーゼにて2月15日（日）より数量限定・期間限定で販売いたします。華やかなケーキを囲みながら、お子さまの幸せを願う家族のひとときをお楽しみください。
「ひなまつり」特集ページ
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260303/
※本州の一部地域では、3月15日（日）〜 4月3日（金）の取扱期間もございます（一部商品を除く）
【デコレーションケーキ】
■お花のフリルショートデコレーション
りんご風味クリームと苺クリームでお花をイメージし、花びらゼリーをあしらった、カラフルなデコレーションケーキです。ふんわりとしたスポンジで、カリカリとした食感が楽しい苺シュガーチップ入り苺クリームと、ダイス苺、白桃果肉入りソースをサンドしました。春らしい見た目と味わいで、ひなまつりや春のパーティーを華やかに彩ります。
価格：3,602円（税込3,890円）／ サイズ：直径14cm
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
■ひなかざり プレミアム苺フレジェ
たっぷりの苺と甘酸っぱい苺果肉入り苺ソースを使用し、苺のおいしさを存分に味わえる贅沢なデコレーションケーキです。ふんわりとしたスポンジで、苺果肉入り苺ソースとキレのあるホイップクリームをサンドしました。ひなまつりのお祝いにふさわしい、華やかでプレミアム感あふれる仕上がりです。
価格：3,102円（税込3,350円）／ サイズ：直径10cm
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
※お酒を使用しています。お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
■ひなかざり ショコラ・ノワール
緑のチョコレートを「おだいりさま」、赤のチョコレートを「おひなさま」に見立てた、シックで華やかなデザインのひなまつりケーキです。香ばしい刻みアーモンドのプラリネを加えたヘーゼルナッツクリームに、パリパリとした食感の板チョコレートと、濃厚なチョコガナッシュをサンドしました。さまざまな食感と奥深いチョコレートの味わいが楽しめます。
価格：3,500円（税込3,780円）／ サイズ：直径14cm
販売期間：2月27日（金）〜 3月3日（火）
■桃の節句 ひし形デコレーション
ひなまつりに欠かせない伝統的なお菓子「ひし餅」をイメージした、彩り豊かで華やかなデザインのケーキです。かわいらしいピンク色と緑色のスポンジで、ホイップクリームと苺をサンドし、苺や雛人形チョコレート、桃の花、ぼんぼりを飾りました。やさしい甘さのホイップクリームと苺の味わいが楽しめます。
価格：3,306円（税込3,570円）／ サイズ：24cm×15cm
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
■桃の節句 ２つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション
苺果肉入り苺ソースとホイップクリームをサンドしたケーキと、チョコクリームとシリアル入りチョコレートをサンドしたチョコケーキ、２種類の味が楽しめるデコレーションです。彩り鮮やかなフルーツと、カスタードクリームを入れた動物のケーキをのせ、見た目にも楽しい仕上がりに。お子さまの笑顔が広がる、桃の節句のお祝いにぴったりのケーキです。
価格：3,806円（税込4,110円）／ サイズ：直径17cm
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
■桃の節句 アソートデコレーション
苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰合せた、色々なフレーバーを楽しめるデコレーションケーキです。ひな壇をイメージし、チョコレートでできたおだいりさま・おひなさま・三人官女を飾りました。
価格：3,908円（税込4,220円）／ サイズ：直径17cm（8カット）
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
■桃の節句 苺の2段タルトデコレーション
自家製アーモンドタルトに、やさしい味わいのキャラメルクリームと甘酸っぱいダイス苺を挟んだスポンジケーキを重ねた、豪華な2段デコレーションです。下段には三人官女のチョコレートや苺を、上段にはおだいりさまとおひなさまのチョコレート、ぼんぼりや桃の花を飾りました。見た目の華やかさで、ひなまつりのお祝いを盛り上げます。
価格：4,158円（税込4,490円）／ サイズ：直径15cm
販売期間：2月27日（金）〜 3月3日（火）
【ひな飾りとしても楽しめる、小さな2種のケーキが新登場！】
■桃の節句 ちいさなひなケーキ 白
ホイップクリームとスポンジ、チョコチップをサンドしたケーキに、おだいりさまチョコレートやぼんぼりをのせた、ひなまつり限定のミニケーキです。ミルク感あふれるホイップクリームと、ふんわり軽やかな口どけのスポンジに、ほんのりダークな味わいのチョコチップが食感のアクセントになっています。
価格：963円（税込1,040円）／ サイズ：直径9cm
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
■桃の節句 ちいさなひなケーキ ピンク
苺クリームと苺風味スポンジ、ホワイトチョコチップをサンドしたケーキに、おひなさまチョコレートやぼんぼりを飾った、ひなまつり限定のミニケーキです。ミルクの風味豊かな苺クリームと、ふんわりとした苺風味スポンジに、甘いホワイトチョコチップの食感がアクセントになっています。
価格：963円（税込1,040円）／ サイズ：直径9cm
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
■桃の節句 ちいさなひなかざり
「桃の節句 ちいさなひなケーキ（白）」と「桃の節句 ちいさなひなケーキ（ピンク）」を、ひなまつりデザインの専用箱に1個ずつ詰め合わせた、手軽で華やかなケーキセットです。箱を開けると、そのままひなかざりとして飾ることもでき、少人数でのひな祭りパーティーにぴったり。平日のひな祭りや、ご家庭でのちょっとしたお祝いに、手軽にイベント感を楽しめる商品です。
価格：2個入（各1個）1,926円（税込2,080円）
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
【食べきりサイズのミニケーキ】
■桃の節句 苺のトルテ
苺スポンジ、抹茶スポンジとホイップクリームでひし餅をイメージした、ひなまつりのお祝いにふさわしいミニケーキです。苺スポンジと抹茶スポンジで、ホイップクリームと洋梨シロップ漬け、黄桃シロップ漬け、ダイス苺をサンドし、新鮮な苺を2粒飾り贅沢に仕上げました。
価格：380円（税込410円）
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
■春いちごと桃のふんわりケーキ
ピンクと緑の色合いで、春の訪れを感じさせる可愛らしいケーキです。スポンジに、つぶつぶ感のある苺シュガーチップ入り苺クリームと、やさしい甘さの桃ジュレを重ね、苺クリームとりんご風味クリームを絞り、苺をトッピングしました。
価格：436円（税込470円）
販売期間：2月15日（日）〜 4月3日（金）
【アレルギー対応のひなまつりケーキ】
■桃の節句 乳と卵と小麦粉を使用していないデコレーション
乳と卵と小麦粉を使用していないデコレーションケーキです。乳の代わりに豆乳、スポンジには卵の代わりに大豆タンパクを、小麦粉の代わりに米粉を使用しています。素材・製法にこだわった口どけの良いスポンジで、やさしい甘さの豆乳クリームと甘酸っぱい苺のコンポートをサンドしました。別添の新鮮な苺と、乳卵小麦不使用の飾りセットを自由に飾り付けて、オリジナルのデコレーションをお楽しみいただけます。
価格：3,400円（税込3,672円）／サイズ：直径14cm
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
※特定原材料とそれに準ずるもの28品目のうち、オレンジ・大豆・ゼラチン・アーモンドを使用
しています。
※乳、卵、小麦を含む商品と共通の設備で製造しておりますが、乳・卵・小麦のアレルゲン検査
を行い出荷しています。
※ひなまつりプレートはチョコレートではございません。（マジパン使用）
■桃の節句 卵と小麦粉を使用していないチョコデコレーション
卵と小麦粉を使用していないデコレーションです。卵の代わりに乳たんぱくを、小麦粉の代わりに米粉を使用しています。素材・製法にこだわった口どけの良いスポンジで、濃厚なチョコレート風味を感じられるチョコクリームと苺のコンポートをサンドしました。別添の新鮮な苺と、専用の飾りセットを自由に飾り付けて、オリジナルのデコレーションをお楽しみいただけます。
価格：3,300円（税込3,564円）／サイズ：直径14cm
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
※特定原材料とそれに準ずるもの28品目のうち、オレンジ・大豆・ゼラチン・アーモンドを使用
しています。
※卵、小麦を含む商品と共通の設備で製造しておりますが、卵・小麦のアレルゲン検査を行い出
荷しています。
※ひなまつりプレートはチョコレートではございません。（マジパン使用）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 2,600名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
「ひなまつり」特集ページ
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260303/
