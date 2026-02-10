シャトレーゼ「ひなまつりケーキ」、全国のシャトレーゼにて2月15日（日）より順次発売

■桃の節句 卵と小麦粉を使用していないチョコデコレーション卵と小麦粉を使用していないデコレーションです。卵の代わりに乳たんぱくを、小麦粉の代わりに米粉を使用しています。素材・製法にこだわった口どけの良いスポンジで、濃厚なチョコレート風味を感じられるチョコクリームと苺のコンポートをサンドしました。別添の新鮮な苺と、専用の飾りセットを自由に飾り付けて、オリジナルのデコレーションをお楽しみいただけます。価格：3,300円（税込3,564円）／サイズ：直径14cm販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）※特定原材料とそれに準ずるもの28品目のうち、オレンジ・大豆・ゼラチン・アーモンドを使用しています。※卵、小麦を含む商品と共通の設備で製造しておりますが、卵・小麦のアレルゲン検査を行い出荷しています。※ひなまつりプレートはチョコレートではございません。（マジパン使用）■株式会社シャトレーゼとは1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗で展開しています。■ファームファクトリーとはファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。会社概要会社名： 株式会社シャトレーゼ代表者： 代表取締役社長 古屋勇治従業員数： 2,600名事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1店舗数： 国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗創業： 1954年（昭和29年）12月20日URL： https://www.chateraise.co.jp/