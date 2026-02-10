LIXIL MONTHLY UPDATES [2026年2月10日号]

株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、豊かで快適な住まいを実現する最新の商品やサービス、キャンペーン情報などさまざまな内容をお届けします。







トイレ空間の手洗キャビネット「ノーブル手洗キャビネット」と「コフレル」にカラーとバリエーションを追加

LIXILは、トイレ空間の手洗キャビネット「ノーブル手洗キャビネット」と「コフレル」にカラーとバリエーションを追加し、2026年4月1日より発売します。デザイン性の高い理想のトイレ空間が実現可能になります。

[商品情報]







多彩なアイテムから、もっと私らしく。心を満たす洗面空間を自由自在に描く『カスタム バニティ』が2026年春に進化

LIXILは、自分らしい洗面空間を創る造作風カウンター洗面「カスタム バニティ」を刷新し、2026年4月1日より発売します。

[商品情報]







造作風のデザインと高い清掃性・収納力を両立！洗面化粧台「カスタム バニティ Reフィル（リフィル）」新発売

LIXILは、造作家具のような高いデザイン性と、ライフスタイルに寄り添う実用性を兼ね備えた洗面化粧台「カスタム バニティ Reフィル（リフィル）」を2026年4月1日より発売します。

[商品情報]







インテリア建材「ラフィス」を強化：プライバシーに配慮した新色ガラスと外付ドアストッパーを新たに設定し、2026年4月発売

LIXILは、好調なインテリア建材「ラフィス」のさらなる成長に向け、市場の要望を反映した商品強化を実施し、2026年4月より発売します。

[商品情報]







ショールーム、オンラインサービス「タブレット案内サービス」を刷新。2026年2月より「事前予約制度」を順次導入し、さらなるDXを推進。

LIXILは、全国81カ所のショールームで展開し好評を博している「タブレット案内サービス」において、2026年2月より「事前予約制度」を順次導入します。

[サービス情報]

