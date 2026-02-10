こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXIL MONTHLY UPDATES [2026年2月10日号]
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、豊かで快適な住まいを実現する最新の商品やサービス、キャンペーン情報などさまざまな内容をお届けします。
トイレ空間の手洗キャビネット「ノーブル手洗キャビネット」と「コフレル」にカラーとバリエーションを追加
LIXILは、トイレ空間の手洗キャビネット「ノーブル手洗キャビネット」と「コフレル」にカラーとバリエーションを追加し、2026年4月1日より発売します。デザイン性の高い理想のトイレ空間が実現可能になります。
[商品情報]
多彩なアイテムから、もっと私らしく。心を満たす洗面空間を自由自在に描く『カスタム バニティ』が2026年春に進化
LIXILは、自分らしい洗面空間を創る造作風カウンター洗面「カスタム バニティ」を刷新し、2026年4月1日より発売します。
[商品情報]
造作風のデザインと高い清掃性・収納力を両立！洗面化粧台「カスタム バニティ Reフィル（リフィル）」新発売
LIXILは、造作家具のような高いデザイン性と、ライフスタイルに寄り添う実用性を兼ね備えた洗面化粧台「カスタム バニティ Reフィル（リフィル）」を2026年4月1日より発売します。
[商品情報]
インテリア建材「ラフィス」を強化：プライバシーに配慮した新色ガラスと外付ドアストッパーを新たに設定し、2026年4月発売
LIXILは、好調なインテリア建材「ラフィス」のさらなる成長に向け、市場の要望を反映した商品強化を実施し、2026年4月より発売します。
[商品情報]
ショールーム、オンラインサービス「タブレット案内サービス」を刷新。2026年2月より「事前予約制度」を順次導入し、さらなるDXを推進。
LIXILは、全国81カ所のショールームで展開し好評を博している「タブレット案内サービス」において、2026年2月より「事前予約制度」を順次導入します。
[サービス情報]
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128030/128030_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128030/128030_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128030/128030_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128030/128030_web_4.png
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128030/128030_web_5.png
関連リンク
ノーブル手洗キャビネット
https://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/noble-handwash/
コフレル
https://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/cofureru/
カスタムバニティ
https://s.lixil.com/20260210_customv
カスタムバニティReフィル
https://s.lixil.com/20260210_refillc
ラフィス 2026年4月発売情報
https://www.lixil.co.jp/lineup/livingroom_bedroom/lasissa-2026new/
タブレット案内サービス
https://www.lixil.co.jp/showroom/tablet-service/
