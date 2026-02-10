世界の物理セキュリティ市場：2032年に2001億1000万米ドル規模へ成長、CAGR 6.5％が示す次世代防御インフラの進化
世界経済と連動して拡大する物理セキュリティ市場の全体像
世界の物理セキュリティ市場は、社会インフラの高度化、都市化の進展、地政学的リスクの増大を背景に、着実な成長軌道を描いています。2023年に1135億米ドル規模であった同市場は、2032年には2001億1000万米ドルに到達すると予測されており、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）6.5％という堅調な成長が見込まれています。この成長は単なる設備投資の増加ではなく、「人・建物・資産・データ」を包括的に守るための戦略的投資として、物理セキュリティが再評価されていることを示しています。
デジタル時代における物理セキュリティの不可欠性
サイバーセキュリティが注目を集める一方で、現実空間における脅威は依然として企業や公共機関にとって重大な課題です。物理セキュリティは、不正侵入の防止、関係者以外のアクセス遮断、重要設備の保護を目的として設計されており、建物や施設の安全性を根本から支えています。自然災害、火災、盗難、破壊行為、さらにはテロリズムといった多様なリスクに対応するため、人的警備、監視カメラ、アクセス制御、障壁システムなどが相互に連携する形で導入されています。これらの要素は単独ではなく、統合的に運用されることで初めて高い防御力を発揮します。
技術革新がもたらす物理セキュリティの高度化
近年の市場成長を牽引しているのが、AI、IoT、クラウド技術を活用した次世代物理セキュリティソリューションです。高解像度CCTVとAI映像解析の組み合わせにより、不審行動の自動検知やリアルタイム警告が可能となり、従来の受動的な監視から予測型・能動型セキュリティへと進化しています。また、生体認証を活用したアクセス制御システムは、利便性と安全性を両立し、企業オフィス、データセンター、重要インフラ施設での導入が加速しています。こうした技術革新は、運用効率の向上だけでなく、人的ミスの削減やセキュリティレベルの均一化にも寄与しています。
主要企業のリスト：
● ADT Incorporated
● Anixter Incorporated
● Axis Communications AB
● Cisco Systems, Incorporated
● Dahua Technology Co., Ltd.
● G4S Limited
● Genetec Incorporated
● Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Limited
● Honeywell International Incorporated
● Johnson Controls
● Kastle Systems International LLC
● Pelco Incorporated
● Robert Bosch GmbH
● SECOM CO., LTD.
● Stanley Convergent Security Solutions Incorporated
● Dahua Technology Co., Ltd.
産業別・用途別に広がる需要構造
物理セキュリティ市場の需要は、商業施設、政府・公共機関、交通インフラ、エネルギー施設、製造業、医療機関など多岐にわたります。特に空港や鉄道、港湾といった交通インフラでは、国際的な安全基準の強化を背景に高度な監視・アクセス管理システムの導入が不可欠となっています。医療分野では、患者情報や医薬品の保護を目的としたセキュリティ強化が進み、製造業では知的財産や生産設備の保護が重要視されています。このように、用途ごとに異なるリスクプロファイルに対応したカスタマイズ型ソリューションが、市場拡大の鍵を握っています。
