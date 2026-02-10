｢明星 中華三昧タテ型 ３品｣ 2026年3月2日発売

横浜中華街の老舗「重慶飯店」監修の、唐辛子と花椒の痺れと辛さが効いた「麻辣湯麺」が新登場

「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯麺」を2026年3月2日(月)に新発売

「(同) スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」「(同) 榮林 酸辣湯麺」を同日リニューアル発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯 (マーラータン)麺」を2026年3月2日(月)に全国で新発売、「(同) スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」「(同) 榮林 酸辣湯(スーラータン)麺」を同日に全国でリニューアル発売します。

中華三昧ならではのノンフライ麺に

中華の名店監修の「辛さ」にこだわったスープが絶妙に絡み合う3品!





「明星 中華三昧」シリーズは、高級袋めんの先駆けとして1981年に誕生した、中華の本格的なおいしさが楽しめるロングセラーブランドで、今年45周年を迎えます。今回は横浜中華街の老舗「重慶飯店」の監修により、「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯麺」を新たに発売、併せて「(同) スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」と「(同) 榮林 酸辣湯麺」の定番2品をリニューアルします。



今回新発売する「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯麺」は、横浜中華街の四川料理の老舗「重慶飯店」が監修した、トレンドの「麻辣湯麺」です。「麻辣湯」は中国で親しまれている春雨や野菜などの具材を煮込んだ、花椒 (ホワジャオ) の痺れと唐辛子の辛さが特徴のスープで、ここ数年日本でも麻辣湯専門店が続々とオープンし、連日行列ができるほどの人気メニューとなっています。スープは、花椒と唐辛子で痺れと辛味を効かせた麻辣スープで、日本人好みの “程よいシビ辛” に仕上げました。麺は、明星食品の独自の製麺技術を用いた、中華三昧ならではの、表面はみずみずしくなめらかで中心はしっかりした食感のノンフライ麺です。

また、「(同) スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」は豆乳感をアップさせ、さらにクリーミーにリニューアル。人気の「(同) 榮林 酸辣湯麺」は品質はそのままに、3品共通で監修店名をアイコン化しさらに目立たせるパッケージリニューアルを行いました。

今回新たに加わった、シビ辛「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯麺」、まろやかで辛い「(同) スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」、そして酸っぱくて辛い「(同) 榮林 酸辣湯麺」。それぞれ異なる3つの上質な「辛さ」を、ぜひご堪能ください。

■商品特長

明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯麺

麺 : 表面はみずみずしくなめらかで中心はしっかりした食感のノンフライ麺。

スープ : ビーフをベースに赤味噌と豆板醤でコクを出し、花椒と唐辛子で痺れと辛味を効かせた麻辣スープ。

別添 : 花椒を効かせた調味油「香り立つひとさじ」。

具材 : チンゲン菜、豚肉ダイス、キクラゲ、赤ピーマン。

明星 中華三昧タテ型 スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺

麺 : 表面はみずみずしくなめらかで中心はしっかりした食感のノンフライ麺。

スープ : 鶏をベースに豆乳粉末でまろやかに仕上げた、クリーミーな豆乳担々スープ。

別添 : 辣油の辛みでアクセントを加える調味油「香り立つひとさじ」。

具材 : 豚肉ダイス、豆腐、ごま、ねぎ。

明星 中華三昧タテ型 榮林 酸辣湯麺

麺 : 表面はみずみずしくなめらかで中心はしっかりした食感のノンフライ麺。

スープ : 鶏の旨みがベースのとろみをつけた酸辣スープ。

別添 : 香酢の酸味と程よい辛みを効かせた調味油「香り立つひとさじ」。

具材 : うきたまご、千切りたまご、チンゲン菜。

■監修店

重慶飯店

創業1959年、横浜中華街に開業した四川料理の名店です。本場中国のさまざまな香辛料と多種多様な醤 (ジャン) を駆使した、香り高くコクと辛みが特徴の料理が味わえます。華やかな香りと辛さの麻婆豆腐、絶妙な痺れと辛さの麻辣火鍋などが人気です。

szechwan restaurant (スーツァンレストラン) 陳

有名店「四川飯店」の系列で、渋谷、横浜、名古屋の国内3店舗を展開しています。料理長のジャンルにとらわれない斬新なアイデアを織り交ぜた四川料理が人気のレストランです。セルリアンタワー東急ホテル内の「スーツァンレストラン陳 渋谷」では、数々のコンクールで入賞実績のある若き才能、井上和豊シェフが腕を振るっています。

榮林

創業1956年、東京･赤坂で開業した老舗中国料理店で、現在は神楽坂に店を構えており、最高級の素材を使った伝統のある料理が人気です。数ある人気料理の中でも特に有名なのが「酸辣湯麺」。麺好きな料理長が「まかない」として創作した料理をメニュー化したもので、今では榮林の名物メニューとなっています。

■商品概要