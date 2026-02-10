WEB広告代理店・WEB制作会社・デザイン会社専用のスワイプLP制作プラットフォーム「スマL」を提供開始 月額5,900円から始める、ノーコード×定量分析で実現するLP運用
リサーチ合同会社（本社：茨城県つくば市、代表：中川津介）は、広告代理店様・制作会社様等、クライアントにLPを提供しているBtoB企業向けの新しいスワイプ型ランディングページ制作・分析ツール「スマL（スマエル）」の提供を開始いたしました。
本ツールは、月額5,900円という低コストで、クライアントに高品質なスマホ専用スワイプLPを提供できるサービスです。
【サービス開発の背景】
モバイルファーストが加速する現代において、スマートフォン専用のランディングページ需要は急増しています。しかし、従来のLP制作は、AI時代になっていくにも関わらずコーディングを必要とするため、1本あたり30万円以上のコストと長い制作時間がかかり、中小企業のクライアントにとっては気軽にPDCA運用を行うことが困難でした。
また、既存の縦長LPは、ヒートマップ分析では「なんとなく」の改善提案しかできず、定量的なデータに基づいた最適化が課題となっていました。
こうした課題を解決するため、当社は長年のWEB集客支援の知見とシステム開発の知見を活かし、LPの制作コストをを大幅に削減し、定量分析と簡単制作を実現する「スマL」を開発いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341328/images/bodyimage1】
【サービス概要】
「スマL」は、広告代理店様・制作会社様が中小企業のクライアントに対して、初期費用を大幅に削減しながらランディングページのPDCA運用を実現できるツールです。ノーコードでLP制作が可能であり、画像をアップロードするだけで最短10分でLPが完成します。さらに、スライド別の詳細な定量分析機能により、数値に基づいた改善提案が可能になります。
【3つのメリット】
1. 定量分析による明確な改善提案
〆スライド別に離脱率・遷移数・滞在時間を数値で計測
〆従来のヒートマップでは不可能だった定量的な改善提案が可能
〆データドリブンな運用により、以下の実績を達成：
・CVR改善：170%向上
・CPA削減：27%ダウン
・エンゲージメント：2倍向上
〆クライアントへの報告が明確で説得力が向上
2. 圧倒的な低コスト
〆従来30万円かかっていたLP制作が月額5,900円から開始可能 LP追加：1,100円/1LP
〆契約期間縛りなし、いつでも解約可能
〆初期費用を大幅に削減し、中小企業クライアントにも気軽に提案可能
〆粗利設計がしやすく、提案パッケージ化で受注率向上
3. 簡単制作で超時短
〆画像・動画・Youtubeショート・HTMLでLP作成可能
〆CanvaやPhotoshopのzipフォルダを直接読み込み
〆最短10分でLPが完成
〆プログラミング知識不要で誰でも制作可能
〆従来数週間かかっていた修正が即日～数日で可能
〆超時短できるからバナー広告のような運用が可能
【代理店様・制作会社様向けの最大のメリット】
〆1アカウントで複数クライアント用LPを制作・管理可能
〆クライアント数に関係なく1アカウントで複数LP管理
〆LP追加が1,100円という低コストでクライアントに提供できる
〆クライアント毎に分けて運用・管理が可能
〆表示ドメイン数、スライド数に制限なし
〆契約期間に縛り無しで柔軟な運用が可能
〆機能拡張を無料で依頼可能
・業務効率化のための機能追加を無料で依頼できる
・代理店様/制作会社様の声を反映した継続的な改善
・パートナーとしての長期的な関係構築
