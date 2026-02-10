「明星 麺神カップ 蛤だしと帆立だし白湯ラーメン」2026年3月2日(月) 新発売

ラーメン界隈で注目の味「貝だし白湯」登場 !

じんわりしみる、蛤と帆立のだしの旨みが詰まった一杯

「明星 麺神カップ 蛤だしと帆立だし白湯ラーメン」を2026年3月2日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん「明星 麺神カップ 蛤 (はまぐり) だしと帆立 (ほたて) だし白湯ラーメン」を、2026年3月2日(月)に全国で新発売します。

相性の良い、蛤と帆立の旨みを重ねた濃厚な一杯

新開発のホタテ風つみれの食感もお楽しみに !





「明星 麺神カップ」は特長であるもっちり食感の麺を生かしたお店品質の一杯を提供しており、ラーメン好きの間で話題となっているメニューを取り上げています。

今回は濃厚な貝の旨みを楽しめる「貝だし白湯ラーメン」を発売します。近年「貝だしラーメン」の中でも、白湯系の濃厚な貝だしラーメンを提供する店舗が続々と登場しており、「貝だし白湯ラーメン」が注目を集めています。

「麺神カップ 蛤だしと帆立だし白湯ラーメン」は、蛤と帆立をメインに、アサリを加えた３種の貝だしのじんわりとしみる、貝の深い旨みが詰まった濃厚なスープが特徴で、もっちり食感の麺神の極太麺とも相性抜群です。さらに今回の商品のために特別に開発された「ホタテ風つみれ」は、帆立の食感や味わいを再現した具材で、噛むほどじゅわっと帆立の旨みが広がります。

春にもぴったりな「貝だし白湯ラーメン」を、ぜひ麺神カップでお試しください。

■商品特長

麺 : 食べ応えのあるもっちり食感の極太ノンフライ麺。

スープ : チキンをベースに帆立やアサリなどのだしを組み合わせた、濃厚な貝の旨みを味わえる白湯スープ。

別添 : 蛤と帆立が香る特製スープ。

具材 : ホタテ風つみれ、ねぎ、ごま。

■商品概要