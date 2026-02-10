オイルスラッジ熱分解プラントの世界市場2026年、グローバル市場規模（連続処理型、間欠処理型）・分析レポートを発表
2026年2月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オイルスラッジ熱分解プラントの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オイルスラッジ熱分解プラントのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界におけるオイルスラッジ熱分解プラント市場について、現状分析と将来予測を包括的にまとめたものです。オイルスラッジ熱分解プラントとは、油田開発、石油探査、精製工程などで発生するオイルスラッジ廃棄物を処理するための設備です。
酸素を遮断した状態で間接加熱を行い、スラッジ中の有機成分を分解して気化させ、液体成分と固体成分を分離します。回収された油分は燃料用基油として再利用され、水分は循環水として再使用され、固形残渣は無害化された埋め戻し材として利用可能です。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界のオイルスラッジ熱分解プラント市場規模は、2024年時点で約1億1000万米ドルと評価されています。今後も安定した需要拡大が見込まれており、2031年には約1億4700万米ドル規模に達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は4.3パーセントとされており、エネルギー需要の増加と環境規制の強化が市場成長を後押ししています。特に各国における関税制度や環境政策の変化が、競争環境や供給網の構造に影響を与えている点が注目されています。
________________________________________
技術的特徴と環境的意義
オイルスラッジは石油の採掘、輸送、精製過程で発生する廃棄物であり、多くの有害物質を含んでいます。従来の埋立処分や焼却処理はコストが高く、二次汚染のリスクも大きいという課題がありました。これに対し、熱分解技術は高温下で有機物を分解し、油分や可燃性ガスを回収できるため、資源回収と環境保全を同時に実現できます。固形残渣も有用な炭素系材料として活用できることから、効率性と経済性を兼ね備えた廃棄物処理技術として高く評価されています。
________________________________________
地域別市場動向
現在の市場は、環境規制が厳しい先進国や石油資源が豊富な国々を中心に形成されています。これらの地域では、油田開発や精製活動に伴うスラッジ排出量が多く、環境負荷低減が急務となっています。一方で、中国やインドなどの新興国においても石油需要の拡大に伴い、市場は着実に拡大しています。特に中国では、政府主導による環境保護政策の強化により、国内企業が熱分解技術を積極的に導入し、廃棄物の資源化と環境対策の両立が進められています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本レポートでは、Beston Machinery Co., Ltd.、Kingtiger Environmental Technology Co., Ltd.、Henan Mingjie Environmental Equipment Co., Ltd、TT GROUP、Agile Process Chemicals LLP、Ruixin Environmental Specialty Equipment Manufacturing Co., Ltd、Vow ASA（ETIA Group）、Splainex、Henan Lvkun Environmental Protection Technology Co.,Ltd、DOING Group などの主要企業が取り上げられています。各社について、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、展開地域、最近の事業動向が詳細に分析されており、2025年時点での市場占有状況も示されています。
________________________________________
