【2月13日(金)開催】自民316議席の歴史的圧勝、その“本質”を徹底解剖――井川意高×猫組長緊急参戦！衆院選2026特別トークライブ開催。メディアが報じない日本の行方を語り尽くす
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341341/images/bodyimage1】
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、2026年2月13日（金）に開催される「井川塾」に猫組長氏の緊急参戦が決定しました。歴史的勝利の直後という極めて重い現実を前に、この「モストデンジャラスコンビ」が選挙結果を徹底的に分析します。
情報を鵜呑みにしないための「深度」ある教養。当事者たちが現場の視点から、選挙結果の裏に潜む「有権者の本音」と「これからの力学」を抉り出す。
■ 開催背景：投開票から5日後、ノイズが消えたからこそ見える真実
2月8日の衆議院選挙は、高市早苗首相率いる自民党が単独で総定数465の「3分の2」を超える316議席を獲得するという、歴史的な大勝に終わりました。 本イベントは投開票から5日後、世間の感情的な論評や拙速な予測が一巡した「その後」のタイミングで開催されます。情報の全体像が見えにくい今だからこそ、数字に滲み出た有権者心理や社会の空気を冷静に受け止め、「この先、日本はどうなるのか」を正面から考える場を提供します。
■ 見どころ：井川意高×猫組長緊急参戦による、現場の熱量そのままの「本音」
「わかりやすさ」よりも「本質」を優先する井川塾の姿勢はそのままに、北海道の現場で選挙運動に奔走していた猫組長氏と共に、水面下の動きや今後の政治の見通しを独自の分析で提示します。
● なぜ自民党はここまで「圧勝」できたのか？ その裏にあるのは期待か、それとも諦めか。
● 選挙後の永田町に働く新たな力学：政界再編や離合集散の可能性、公約の行方。
会場では、井川氏に直接質問できるクローズドな質疑応答の時間もたっぷり確保しており、YouTubeやSNSでは不可能な、双方向でのやり取りが可能です。
■ 来場者特典：限定アートアイテムを全員に贈呈
当日ご来場いただいた皆様全員に、気鋭のフォトグラファー・YUYA TAKAHASHI氏が撮影した、井川意高氏のモード感あふれるカットを使用した「井川塾特製オリジナルA4ファイル」（非売品）をプレゼントいたします。
▼イベントの詳細
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■ 開催概要
● 日時：2026年2月13日（金）19:00～21:00（18:30開場）
● 場所：LIVE STUDIO LODGE（ライブスタジオ ロッジ） （東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
● 出演：井川意高、猫組長
● 価格：15,000円（税込・1ドリンク付）
● チケット購入：
▼井川塾公式ストア（会員登録不要）
https://ikawaschool.official.ec/items/133330965
▼TIGET（要会員登録）
https://tiget.net/events/462261
情報の洪水の中で、ただ表面的な数字に踊らされるのではなく、その裏にある『本質』を掴み、自らの視点を更新したいと願うすべての皆様へ。選挙が終わった『その後』にこそ必要な、真実と向き合うための対話にぜひご参加ください。
