可燃性キャビネット世界市場レポート2026-2032：企業調査、販売量、売上推移、平均価格
可燃性キャビネット世界総市場規模
可燃性キャビネットとは、引火性・可燃性のある化学薬品、溶剤、アルコール類、塗料、ガスボンベなどを安全に保管するために設計された専用の保管設備でございます。可燃性キャビネットは耐火性の高い鋼板構造、二重壁設計、防爆ヒンジ、自動閉鎖扉、換気口、漏液受けトレーなどの安全機構を備えており、火災発生時の延焼防止や蒸気拡散の抑制に大きく寄与いたします。また、工場、研究所、医療機関、教育機関など幅広い現場で使用され、各国の安全規格や消防法令に準拠した設計が求められる点も特徴でございます。適切な可燃性キャビネットの導入は、作業環境の安全性向上、事故リスク低減、法令遵守の観点から極めて重要でございます。
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル可燃性キャビネット市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の470百万米ドルから2032年には689百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.6%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル可燃性キャビネット市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、安全規制および法令遵守の強化
各国における消防法、労働安全衛生法、化学物質管理規制の厳格化は、可燃性キャビネット市場の主要な成長要因でございます。企業や研究機関は法令違反による罰則や操業停止リスクを回避するため、規格適合の可燃性キャビネット導入を積極的に進めております。特に化学薬品を扱う産業では、保管設備の基準遵守が事業継続の前提条件となっております。
2、産業安全意識の向上
近年、労働災害や火災事故に対する社会的関心の高まりにより、企業の安全投資意欲が拡大しております。従業員の安全確保と企業ブランド価値の維持の観点から、可燃性キャビネットの導入はリスクマネジメントの基本対策として位置付けられております。安全文化の定着が市場需要を安定的に押し上げております。
3、技術革新と製品高機能化
近年の可燃性キャビネットは、防爆性能の向上、耐腐食コーティング、温度管理機能、IoT連携による監視機能など、付加価値の高い機能を備える製品が増加しております。高機能化により安全性と利便性が向上し、従来型設備からの買い替え需要および高価格帯市場の形成を促進しております。
今後の発展チャンス
1、安全基準高度化による更新需要の拡大
各国における安全基準や防火規格の継続的な改訂は、可燃性キャビネットの更新需要を生み出す重要な機会でございます。既存設備の老朽化や規格未対応の問題により、新基準に適合した可燃性キャビネットへの置き換えが進むことが予想されます。これにより、メーカーにとっては高付加価値製品の提供機会が拡大いたします。
2、新興国市場および産業インフラ整備の進展
アジア、中東、南米などの新興国では、工業化の進展とともに化学品管理体制の整備が加速しております。産業インフラの近代化に伴い、安全保管設備としての可燃性キャビネットの需要が拡大する見込みでございます。特に製造業やエネルギー関連分野での導入余地は大きいと考えられます。
3、研究開発分野および教育機関の拡張投資
