レポートオーシャン株式会社プレスリリース : アジア太平洋地域高度創傷被覆材市場は、慢性創傷ケアの革新を原動力に年平均成長率8.1％で拡大し、2033年までに193億9000万米ドルに達する見込み
アジア太平洋地域高度創傷被覆材市場は、医療技術の進展と慢性疾患患者の増加を背景に、着実な拡大局面に入っています。市場規模は2024年の96億米ドルから2033年には193億9,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8.1％で成長すると見込まれています。高度創傷被覆材は、従来型のガーゼや包帯と比較して治癒環境を最適化できる点が評価され、外科領域から慢性創傷治療まで幅広い医療現場で採用が進んでいます。
本市場の成長は、単なる製品需要の拡大にとどまらず、医療提供体制の高度化や患者QOL向上への意識変化とも密接に関連しています。特にアジア太平洋地域では、人口動態の変化と医療インフラ整備が同時進行しており、高度創傷被覆材の臨床的価値が再評価されています。
市場成長を後押しする構造的要因：慢性疾患患者数の拡大
アジア太平洋地域は、世界的に見ても糖尿病患者数が多い地域として知られています。西太平洋地域だけでも3,000万人を超える糖尿病患者が存在し、世界保健機関（WHO）は2025年に向けて患者数がさらに急増する可能性を指摘しています。特に中国とインドでは、それぞれ5,000万人規模の患者増加が想定されており、慢性疾患管理に対する医療需要は一層高まっています。
糖尿病をはじめとする慢性疾患の増加は、外科手術件数や慢性創傷の発生率を押し上げる要因となります。手術後創傷や糖尿病性足潰瘍などは長期的な管理が必要であり、感染予防と治癒促進の観点から高度創傷被覆材の使用頻度が増加しています。アルギン酸塩、ハイドロゲル、フォーム系被覆材は、創傷部位の湿潤環境を維持し、感染リスクを低減する特性を有しており、医療現場での需要拡大に直結しています。
市場拡大を抑制する課題：治療コストと償還制度の制約
一方で、アジア太平洋地域高度創傷被覆材市場は、医療費負担と償還制度の不十分さという課題にも直面しています。先進創傷治療製品は高機能である反面、従来製品と比較してコストが高く、十分な保険償還が受けられないケースも少なくありません。この結果、患者の自己負担額が増加し、医療機関側の導入判断にも影響を与えています。
特に新興国市場では、公的医療制度の整備が進行段階にあり、高度創傷被覆材に対する償還範囲が限定的です。そのため、価格感応度の高い医療機関や患者層では、導入が抑制される傾向が見られます。こうしたコスト構造と制度面の制約は、予測期間における市場成長スピードに影響を及ぼす重要な要素となっています。
潜在成長機会としての高齢化進行と潰瘍治療需要
アジア太平洋地域では急速な高齢化が進行しており、これが高度創傷被覆材市場に新たな成長機会をもたらしています。高齢者は皮膚の再生能力が低下し、褥瘡や静脈性潰瘍、糖尿病性足潰瘍などの慢性創傷を発症しやすい傾向があります。これらの創傷は長期治療を要し、高機能な創傷被覆材の継続使用が不可欠です。
さらに、国際糖尿病連合（IDF）の統計によると、日本では成人糖尿病患者数が約730万人に達し、成人の約7.9％を占めています。糖尿病患者は非糖尿病患者と比較して潰瘍発症リスクが高く、創傷管理製品への依存度も高まります。こうした人口動態と疾病構造の変化は、新製品開発や市場拡張の追い風となり、地域全体の市場成長を後押しすると考えられます。
