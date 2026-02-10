日常生活に彩りを添える KODAKワイヤレスポータブルスピーカー “SOUNDBRIX” 2026年2月14日発売 オープン価格（税込市場想定価格：4,950円前後）
株式会社ワタナベ楽器店（代表取締役 渡邊幹太 / 京都府京都市中京区指物町326）は、KODAKブランドのオーディオ製品について、日本国内における正式代理店契約を締結し、販売およびマーケティング活動を開始することをお知らせ致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341364/images/bodyimage1】
「KODAK SOUNDBRIX」シリーズ製品は2026年2月14日より、全国主要家電量販店及びECモールにて順次販売開始致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341364/images/bodyimage2】
KODAKは1888年の創業以来、写真・映像分野において世界的ブランドとして長い歴史を有しています。近年、同社はブランド価値の向上を目的に、ライフスタイル分野における新規事業開発を推進しており、その一環として音響製品分野へ本格的に参入しています。「KODAK SOUNDBRIX」は、同社の新たなオーディオブランドとして開発された製品シリーズです。
KODAK SOUNDBRIXは、コンパクトな筐体設計と高音質再生の両立を追求して開発されたBluetooth対応ポータブルスピーカーです。タブレット、ノートパソコン、スマートフォンなど多様なデバイスと高い互換性を備え、ワイヤレスでお気に入りの音楽を手軽にストリーミング再生できます。日常生活空間への設置を前提としたシンプルかつ洗練されたデザインと直感的な操作性を備え、幅広いユーザー層に向けた製品として展開されます。本製品の主な特長は以下の通りです。
・コンパクトサイズながらバランスの取れた音響設計
・Bluetoothによる簡易接続対応
・インテリア空間と調和するデザイン
・日常使用に適した操作性
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341364/images/bodyimage3】
プライベートユースからアウトドアシーンまで幅広く活用でき、複数のSOUNDBRIXを独自のマグネット機構でドッキングすることで音量感を高めることが可能です。接続後は各スピーカーがBluetoothで音楽を同期再生し、個々を分離して室内の任意の場所へ配置することで、空間全体に音楽が広がる新しいリスニング体験を提供します。用途やアイデア次第で活用範囲が拡張する、革新的なスピーカーシステムです。
コンパクトかつ軽量なワイヤレススピーカーとして、シームレスな接続性と優れたサウンド体験を実現します。5Wの高出力設計により、コンパクトボディながら豊かで没入感のあるパワフルなサウンドを再生。1200mAhバッテリー搭載により最大約5時間の連続再生が可能です。また、SOUNDBRIXを積み重ねることで、1本の充電ケーブルで最大4台まで同時充電に対応しています。
さらに、独自のマグネット設計と特許取得済みの磁気接続技術により、複数のSOUNDBRIXを簡単にドッキングでき、自動ペアリングによる迅速なセットアップを実現します。最大100台までのスピーカー接続が可能で、広範囲にわたる音楽空間の構築にも対応します。複数台を積み重ねることで、より迫力あるサウンドを楽しむことができます。
KODAK SOUNDBRIXは、ブランドを象徴するオレンジやレッドをはじめ、イエロー、グレー、ブラック、ブルーの計6色のカラーバリエーションを展開します。KODAKが長年持つ視覚的アイデンティティを継承しつつ、現代のライフスタイル空間に調和する洗練された色彩設計を採用しています。
従来のスピーカーはモノトーンや単色を基調とした製品が主流でしたが、SOUNDBRIXはインテリアの一部として「見せる」ことを前提にデザインされています。空間のアクセントとして配置することで、音楽だけでなく視覚的な彩りも加え、日常生活をより豊かで魅力的なものへと演出します。
