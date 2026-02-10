日本発祥の老舗総合自転車ブランド FUJI のE-Bike「MX-E」に新色のSteel Silverが追加
株式会社アキボウが国内総代理店を務める FUJI（フジ） が展開する、OLD BMXスタイルのE-Bike「MX-E」に、新色の Steel Silver が加わります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341405/images/bodyimage1】
2025年8月にデビューを果たし、同年末には新色が追加されたことも記憶に新しいMX-E。
矢継ぎ早のニューカラーとなるSteel Silverは、OG BlueやOG Red同様、MX-Eが生まれる着想となった1979年FUJI「MX-500」の当時のカラーバリエーションのひとつ"Silver"にインスピレーションを受けながらも、さらに現代的な感性を加えて再解釈。
周囲の光を受け放つ鈍い輝きは、BMXカテゴリで新旧問わず定番カラーとして愛されるクロームメッキカラーのような趣も連想させ、かつてのカラーをベースにシンプルながら主張のあるメタリックカラーへと昇華しています。
さらに今回は、この追加カラーの発売を記念して、過去に好評を博した「あのキャンペーン」も再び開催。合計4色のカラーバリエーションとなった、いずれかのMX-Eをご成約いただいた方を対象には、特製のマグカップをプレゼント！また、試乗車も全国の40以上のディーラーで常時スタンバイしております。
「DAD -RAD DADS RIDE MX-E- 」 キャンペーン
期間：2026年2月20日(金)～
?? 購入者先着でオリジナルマグカップをプレゼント
1980s当時に、FUJI USAで実際に展開されていたマーチャンダイズのデザインを元ネタに、MX-Eらしい今回のキャンペーンにちなんだメッセージを刻んだ、両A面のオリジナルマグカップ(非売品)を、購入または成約で先着プレゼント！
詳細は、下記FUJI公式サイトよりご覧ください。
MX-Eに新色のSteel Silverが追加
https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/915/
新色追加に伴う、「DAD -RAD DADS RIDE MX-E-」キャンペーン
https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/916/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341405/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341405/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341405/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341405/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社アキボウ
配信元企業：株式会社アキボウ
