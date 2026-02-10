東北芸術工科大学(山形市上桜田／学長 中山ダイスケ)では、2月から3月にかけ、東京都内各所で学生および卒業生による3つの展覧会を開催します。

山形の雄大な自然と文化、人の温かさの中で芸術を学び、真摯に創作活動に励んできた若者たちのまなざしと息づかいを、ぜひ会場でご覧ください。

URL： https://www.tuad.ac.jp/news/events/31078/









＜東北芸術工科大学 卒業・修了制作展［東京選抜］2025＞

本展は、2月7日～12日に本学キャンパスで開催された「卒業／修了研究・制作展」の、芸術学部 美術科7コース(日本画・洋画・版画・彫刻・工芸・テキスタイル・総合美術)と、大学院(絵画・彫刻・工芸・複合芸術)の作品の中から、選抜された作品を披露するものです。学生にとっては、学内とは異なる環境で作品を展示するチャレンジングな機会であり、これから作家活動を行っていくうえでの新しい出会いのチャンスともなり得ます。東北の地から今の世界を見据え、自由な表現活動を続ける芸工大生ならではの個性的で、ダイナミックな作品をどうぞご覧ください。





会期： 2026年2月22日(日)～26日(木)9：30～17：30(入場は17：00まで)

会場： 東京都美術館ロビー階 第2・第3展示室(東京都台東区上野公園8-36)

料金： 入場無料

URL ： https://www.tuad.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/TUAD_GRPE25_Handout_Tokyo_hp2.pdf





卒業・修了制作展［東京選抜］2025(1)





卒業・修了制作展［東京選抜］2025(2)





＜DOUBLE ANNUAL 2026「遠くへ旅する者は多くの物語を語ることができる？／Long Ways, Long Lies?」＞

本展は、本学と姉妹校の京都芸術大学による学内選抜展です。両大学の学部生と院生を対象に、国立新美術館で展開したい作品プランを募集し、今年度は64組73名の応募者のなかから、ディレクターによる審査を経て11組が選ばれました。

現役のキュレーター(東北芸術工科大学：慶野結香、京都芸術大学：堤拓也)から助言を受けながら作品を発展させ、アート・プラクティショナー(展覧会全体をつくるために関わる人々)とも協働し、「アートになにができるのか」と問いかけながら展覧会をつくりあげる、実践的な芸術教育プログラムの成果をご覧いただけます。





会期 ： 2026年2月21日(土)～3月1日(日)

10：00～18：00(最終日は17：30まで)

※休館日2月24日(火)

会場 ： 国立新美術館3F 展示室3A(東京都港区六本木7丁目22-2)

料金 ： 入場無料

主催 ： 京都芸術大学

協力 ： 東北芸術工科大学

展覧会公式サイト： https://www.kyoto-art.ac.jp/doubleannual2026/





DOUBLE ANNUAL 2026





＜TUAD ART-CONCEPT 2026＞

本展は、昨年度まで10 年にわたって開催されてきた「TUAD ART-LINKS」から派生したプロジェクトです。選抜された卒業生に加え、突出した制作を行っている現役の大学院生も交え、本学の作家育成のあり方を示す試みです。今後アーティストを目指す学生と、卒業後、仕事と制作を両立させながらさらなる飛躍を目指す作家の卵たちに、より大きな挑戦の場を与えるべく、本プロジェクトは発足いたしました。東北で育まれた感性の数々を、ぜひご覧ください。





会期： 2026年2月11日(水・祝)～23日(月・祝)

10：30～19：30(最終日は16：00閉場)

※営業日・営業時間は変更になる場合がございます

会場： 新宿高島屋10階 美術画廊

料金： 入場無料

新宿高島屋公式サイト内詳細情報：

https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/topics/2_1_20260113184128/?category=art#contents





ART-CONCEPT 2026(1)





ART-CONCEPT 2026(2)





■東北芸術工科大学について( https://www.tuad.ac.jp/ )

東北芸術工科大学は、「芸術的創造と良心による科学技術の運用により、新しい世界観の確立を目指す」ことを建学の理念とし、全国発の公設民営大学として山形県山形市に設立された。芸術学部とデザイン工学部の2学部から成り、大学院生を含め約2,400名の学生が在籍する。実社会で活躍できる人材を輩出すべく、地域社会との連携を重視し、徹底した実学教育を展開していることが特長。2022年に開学30年を迎えた。2026年度からは、6つの新分野を加え、全19学科・コースへと拡充する。





所在地 ： 〒990-9530 山形県山形市上桜田3丁目4番5号

学科編成： 芸術学部(美術科、工芸デザイン学科、文化財保存修復学科、歴史遺産学科、文芸学科)、デザイン工学部(プロダクトデザイン学科、建築・環境デザイン学科、グラフィックデザイン学科、映像学科、企画構想学科、コミュニティデザイン学科)※記載学科は2026年2月現在のものです。





［資料請求］

https://www.tuad.ac.jp/contact/