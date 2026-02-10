株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎 忠 以下、当社）は、ビジョンに掲げる「アニメSDGsの実現」に向けて、その根幹となるアニメ制作を支えるクリエイターに、働きやすい環境と魅力的なキャリアパスを提案し、安定したキャリアの実現をサポートするための仕組みとして、今後、正社員として雇用するクリエイター職人材を対象とした新たな人事制度を制定したことをお知らせいたします。





正社員クリエイター専用新人事制度を制定





■背景と目的

当社は、1964年の『ビッグX』を皮切りに、60年以上にわたりアニメを作り続けてきました。その長い歴史は、多くのクリエイターに支えられており、この先もアニメを作り続けていくためには、クリエイターが一番大切であると考えています。





一方、日本のアニメ業界では、熟練クリエイターの高齢化や新人クリエイターの参入減少など、人材不足に関する課題が指摘されています。これらは、人口減少や少子高齢化などの社会問題に加え、業界の不安定な労働環境や不十分な教育体制などといった多岐にわたる要因が複合的に影響していると考えられます。





このような業界環境の中、当社では、持続可能なアニメ制作体制の構築を目指し、2019年より「アニメSDGsの実現」をビジョンに掲げ、「作り方改革」「産業構造改革」「人づくり改革」など、様々な施策を推進しています。2021年度からは、「作り方改革」の一環として、1年間作画の基本を学べる「TMS作画アカデミー」を開校し、技術の高いアカデミー卒業生を契約社員として直接雇用するなど、クリエイターの獲得・育成に取り組んできました。





そしてこの度、未来のアニメ制作を担うクリエイターが、より働きやすい環境で技術を磨きながら、安定したキャリアを選択し実現するための新たな仕組みとして、「クリエイター人事制度」を制定しました。









本制度は、制作進行職や営業職など従来の正社員制度を基盤としているため、待遇や福利厚生は同水準としながらも、クリエイターの特性に合わせた制度設計としています。さらに、各ステージに求められるスキルレベルを明確化することで、個人の現在地と目指す姿の差異を客観的に把握しながら、段階的に成長できる仕組みを整えました。





これにより、クリエイターが安定した労働環境のもとで長期的に技術を磨き、継続的なキャリア形成を実現できるため、若手の定着促進や技術継承の強化が期待されます。そして、業界が抱える人材不足の解消や労働環境の改善といった課題の解決を後押しし、持続可能なアニメ制作体制の構築に寄与する制度となっています。

なお、本制度は、今後当社で契約社員から正社員にステップアップするクリエイターなどに適用されます。





トムス・エンタテインメントは、今後もクリエイターとともに、ビジョンに掲げる「アニメSDGsの実現」の達成に向けて、持続可能なアニメ産業の未来を目指し、日本アニメ産業を取り巻くさまざまな課題の解決に取り組んでまいります。









■「クリエイター人事制度」概要

対象：

・ クリエイター職正社員





主な特徴：

・ 報酬や福利厚生は総合職正社員と同水準

・ クリエイターの特性に合わせて、多様な働き方/スキルに対応できるよう制度を分かりやすく保ちつつ、環境変化や職種特性に応じて運用を調整できる設計

・ 成果の質や量および当社社員の価値観/行動指針であるTMSバリューと連動した行動基準を設定し明確化

・ 個人の現在地と目指す姿の差異を客観的に把握しながら、段階的に成長が可能









■株式会社トムス・エンタテインメントについて

創業 ： 1946年10月

本社 ： 東京都中野区中野3丁目31番1号

事業内容： アニメーション作品の企画・制作・販売・配給および輸出入

URL ： https://www.tms-e.co.jp/