株式会社竹書房(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝)は、

書籍『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』(著：関 暁夫(せき あきお) 編：裏都市伝説製作委員会)を、2026年2月10日(火)に発売いたします。





【内容】

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」( https://tated.tv/ )にて絶賛配信中の「Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説」を書籍化！

書籍化にあたって、番組をより理解し、読みやすくするために再構成化。

さらに書籍ならではの独自インタビューも敢行し、より深く「闇」に迫っています。





世には出せない裏話を各界隈の第一人者が語りつくします。

世の中に蔓延する不可解な闇──そのすべては必ず繋がっている……「都市伝説」で社会現象を起こした関 暁夫が、世間の闇に深く切り込みます。

この“真実”──信じるか信じないかは、あなた次第です。





【収録内容】

第一章 芸能界の闇

ゲスト：種井 一司(「東京スポーツ」記者)／片岡 亮(フリージャーナリスト)





第二章 ドラマより恐ろしい地面師の世界

ゲスト：亀野 仁(作家・プロデューサー)／甲村 柳市(司法書士・元ヤクザ)／

たっくー(YouTuber)／本郷 矢吹(作家・元某県警公安部)／

斎藤栄功(元山一證券マン)





第三章 スパイ活動から見る日本の闇

ゲスト：吉永 ケンジ(安全保障ジャーナリスト・作家・元防衛省諜報機関)／

山田 敏弘(国際ジャーナリスト)





特別インタビュー

テーマ：なぜ「謎が解けないのか」を解く時代

ゲスト：本郷矢吹(作家・元某県警公安部)





テーマ：中国の軍事演習は日本を滅ぼす

ゲスト：吉永ケンジ(安全保障ジャーナリスト・作家・元防衛省諜報機関)









【著者プロフィール】

関 暁夫(せき あきお)

1975年生まれ。芸人、YouTuber、作家。1996年から2009年までお笑いコンビ『ハローバイバイ』として活動。「Mr.都市伝説 関暁夫」「スティーブン・セキルバーグ」として、テレビやラジオ、イベントなどで都市伝説を語り、都市伝説の再ブームを巻き起こした。2007年から『やりすぎ都市伝説』(テレビ東京系)において都市伝説テラーを務め、語りの締めの「信じるか信じないかはあなた次第です」というフレーズが話題を呼ぶ。2006年に書籍化された『Mr.都市伝説 関暁夫の都市伝説1～7』は、シリーズ累計300万部のベストセラーとなった。2026年2月に武道館でトークライヴを開催。

X(@SEKIELBERG)









【書誌情報】

『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』

発売日：2026年2月10日(火)

体裁 ：四六判・並製 208ページ・オールカラー

定価 ：1,760円(税込)





竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10135927.html









タテドラ

1話1～2分で楽しめる縦型ショートドラマアプリ。登録不要で、豊富なラインナップから気に入った作品が見放題。海外の人気作から、タテドラだけのオリジナルコンテンツ、恋愛、サスペンス、都市伝説など、多彩なジャンルが揃っています。





・「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Playストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。

(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

■株式会社竹書房について

1972年設立。麻雀漫画誌「近代麻雀」や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVDなどを取り扱う出版社です。

公式サイト： https://www.takeshobo.co.jp/

公式X ： https://x.com/takeshobopr