『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』2/10発売！縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」にて絶賛配信中の「裏都市伝説」を書籍化！いま、世には出せない裏話が語られる──信じるか信じないかは、あなた次第です。
株式会社竹書房(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝)は、
書籍『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』(著：関 暁夫(せき あきお) 編：裏都市伝説製作委員会)を、2026年2月10日(火)に発売いたします。
1
【内容】
2
縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」( https://tated.tv/ )にて絶賛配信中の「Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説」を書籍化！
書籍化にあたって、番組をより理解し、読みやすくするために再構成化。
さらに書籍ならではの独自インタビューも敢行し、より深く「闇」に迫っています。
世には出せない裏話を各界隈の第一人者が語りつくします。
世の中に蔓延する不可解な闇──そのすべては必ず繋がっている……「都市伝説」で社会現象を起こした関 暁夫が、世間の闇に深く切り込みます。
この“真実”──信じるか信じないかは、あなた次第です。
3
4
【収録内容】
第一章 芸能界の闇
ゲスト：種井 一司(「東京スポーツ」記者)／片岡 亮(フリージャーナリスト)
第二章 ドラマより恐ろしい地面師の世界
ゲスト：亀野 仁(作家・プロデューサー)／甲村 柳市(司法書士・元ヤクザ)／
たっくー(YouTuber)／本郷 矢吹(作家・元某県警公安部)／
斎藤栄功(元山一證券マン)
第三章 スパイ活動から見る日本の闇
ゲスト：吉永 ケンジ(安全保障ジャーナリスト・作家・元防衛省諜報機関)／
山田 敏弘(国際ジャーナリスト)
特別インタビュー
テーマ：なぜ「謎が解けないのか」を解く時代
ゲスト：本郷矢吹(作家・元某県警公安部)
テーマ：中国の軍事演習は日本を滅ぼす
ゲスト：吉永ケンジ(安全保障ジャーナリスト・作家・元防衛省諜報機関)
【著者プロフィール】
5
関 暁夫(せき あきお)
1975年生まれ。芸人、YouTuber、作家。1996年から2009年までお笑いコンビ『ハローバイバイ』として活動。「Mr.都市伝説 関暁夫」「スティーブン・セキルバーグ」として、テレビやラジオ、イベントなどで都市伝説を語り、都市伝説の再ブームを巻き起こした。2007年から『やりすぎ都市伝説』(テレビ東京系)において都市伝説テラーを務め、語りの締めの「信じるか信じないかはあなた次第です」というフレーズが話題を呼ぶ。2006年に書籍化された『Mr.都市伝説 関暁夫の都市伝説1～7』は、シリーズ累計300万部のベストセラーとなった。2026年2月に武道館でトークライヴを開催。
X(@SEKIELBERG)
【書誌情報】
6
『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』
発売日：2026年2月10日(火)
体裁 ：四六判・並製 208ページ・オールカラー
定価 ：1,760円(税込)
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10135927.html
7
タテドラ
1話1～2分で楽しめる縦型ショートドラマアプリ。登録不要で、豊富なラインナップから気に入った作品が見放題。海外の人気作から、タテドラだけのオリジナルコンテンツ、恋愛、サスペンス、都市伝説など、多彩なジャンルが揃っています。
・「タテドラ」アプリダウンロード
App Store/Google Playストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。
(12歳以上の利用を推奨)
https://app.adjust.com/1kh8d9uo
8
■株式会社竹書房について
1972年設立。麻雀漫画誌「近代麻雀」や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVDなどを取り扱う出版社です。
公式サイト： https://www.takeshobo.co.jp/
公式X ： https://x.com/takeshobopr