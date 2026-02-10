生理痛薬 『ノーシンピュア』や花粉用マスク『PITTA MASK』などを販売する株式会社アラクス（愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：荒川愼太郎）は、ワキ汗・ニオイに悩むすべての人への新たな選択肢として『薬用制汗剤 アセニフタロールオン』を、2026年2月10日（火）に新発売いたします。2024年4月にローションタイプの『薬用制汗剤 アセニフタ』の発売を開始して以降、汗に悩む方から様々な反響をいただきました。その中でも多く寄せられたロールオンタイプを希望する声に応えるべく開発を進め、この度『薬用制汗剤 アセニフタロールオン』の発売が決定いたしました。汗は誰にとっても自然な生理現象である一方、脇汗やニオイは日常生活や対人シーンでの悩みにつながるケースも少なくありません。服の汗ジミが気になって着たい服を避けてしまったり、人との距離を無意識に取ってしまったりと、日々の行動や気持ちに影響を及ぼすこともあります。こうした悩みは単なる不快感にとどまらず、仕事やプライベートなど、さまざまな生活シーンに直結する問題として捉えられるようになっています。そんな日中の汗悩みには「汗に蓋で、対策を。」。

■今や、ただの「汗っかき」ではない ― 生活に直結する悩みに

ワキ汗やニオイは、性別や年齢を問わず多くの人が抱える身近な悩みである一方、「体質だから仕方ない」「周囲に相談しづらい」といった理由から、十分な対策が取られないまま我慢されがちな悩みでもあります。アラクスはOTC医薬品に特化した製薬企業として、一時的な清涼感や香りによるケアではなく、「汗ジミが不安」「日中の塗り直しが手間」「根本的に汗を抑えたい」といったニーズに対応し、ワキ汗・ニオイに悩む人がより快適に過ごせる毎日を提供したいと考えました。そこで着目したのが、有効成分・塩化アルミニウムによる制汗効果です。入浴後から就寝前の清潔な肌に塗ることで、汗腺に蓋を形成し、汗やニオイを元から塞ぎます。汗をかく前に働きかけるこの制汗メカニズムにより、汗に悩む方々に新たな選択肢を提供し、QOL向上を目指します。

ワキ汗・ニオイを元から塞ぐってどういうこと？

■製品特長

手を汚さず、狙った箇所にムラなく塗れる！塩化アルミニウムが蓋をして、汗をピタッと元から塞ぐから、〇効果が数日間続く汗腺に蓋が形成されるとボディソープなどでは洗い流されず、数日間効果が持続します※。※効果の持続期間には個人差があります〇汗ジミをつくらない汗を元から塞ぐから洋服に汗ジミができません。〇寝る前のケアで日中を快適に入浴後～就寝前に塗布するだけ。日中に塗り直す必要はありません。〇無香料香りでニオイをごまかしません。香料が苦手な方でもご利用いただけます。〇日本製

■製品概要

製品名：薬用制汗剤 アセニフタロールオン 販売名：アラクス薬用デオロールAL分類区分：医薬部外品内容量：40ml本体価格： オープン価格効能・効果： 制汗、わきが（腋臭）、皮膚汗臭有効成分：塩化アルミニウムその他の成分：アルギニン、1,2－ペンタンジオール、タマリンドシードガム、精製水

■ローションタイプ『薬用制汗剤 アセニフタ』

アセニフタシリーズは、ローションタイプも展開しております。水のようにさらっとしたテクスチャーで肌になじみやすく、使用量を調整しながら気になる箇所に手やコットンを使って手軽に塗布できます。ボトルが直接肌に触れない設計のため、家族でシェアして使うことも可能です。塩化アルミニウム配合の制汗剤を初めて使う方は使用量を調節できるローションタイプの『アセニフタ』を、手を汚したくない方や手軽に簡単に塗りたい方はロールオンタイプの『アセニフタロールオン』を、というように生活シーンやお好みに応じた使い分けができます。＜製品概要＞製品名：薬用制汗剤 アセニフタ 販売名：アラクス薬用デオローションAL分類区分：医薬部外品内容量：50ml本体価格： オープン価格効能・効果： 制汗、わきが（腋臭）、皮膚汗臭有効成分：塩化アルミニウムその他の成分：精製水、濃グリセリン

■アラクスについて

販売を行う名古屋市の製薬企業です。2025年に創業172年を迎え、長年にわたり生活者の健康と向き合ってきました。近年は、OTC医薬品にとどまらず、衛生用品『PITTA MASK』や、@cosme 2025年上半期ベストコスメアワードで新作ボディケア部門第3位を受賞した化粧品『レチノール365 ボディミルク』など、事業領域を拡大しています。 アラクスのコーポレートステートメント「ひとりひとりに もっとやさしく」には、製品の有効性や安全性はもちろん、品質の確かさから生まれる安心感や使用者ひとりひとりのことを考えた優しさをお届けしたいという想いが込められています。この想いはどんなジャンルの製品を開発・販売しても変わることなく、すべての製品を通して、使用者が健やかに過ごせるように寄り添うことをこれからも目指してまいります。企業ホームページはこちら

