最新シングル『旅路』が発売早々から好調の天童よしみに令和８年の初頭からほっこりする話題が舞い込んだ。平成女児を夢中にさせたサン宝石によるキャラクター“ほっぺちゃん”のアニメ作品「ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～」の2月28日（土）放送に天童よしみほっぺちゃんが登場することが10日わかった。 ２月２８日放送の第８話では、ほっぺちゃんキャラクターになった天童よしみが“天童よしみほっぺちゃん”として持前の歌声で番組のテーマである「それでもみんなほっぺちゃん」を提唱する。アニメ内で天童よしみほっぺちゃんが歌唱する「ほっぺちゃん音頭」は2月25日から音楽配信がスタート、各ホームページではジャケットビジュアルも公開された。 天童は「たくさんの子供達に見てもらって、こんなほっぺちゃんがいるんだよ！カワイイでしょ！？仲良くしてね！って思います。平成では“魔除け”なんて言われてキーホルダーが大ヒットした頃がありましたが、令和の時代にほっぺちゃんの世界の魔法の力をかりてたくさんの“カワイイ”をお届けできたらとても幸せです」と話した。■商品情報天童よしみ with ガーディアンズほっぺちゃん「ほっぺちゃん音頭」2026年2月25日デジタル配信配信事前予約リンク（Pre-add／Pre-save）https://lnk.to/hoppechan_paps天童よしみ「旅路」c/w「花影」2026年1月28日発売：TECA-26002 定価\1,500(税込) 「旅路」作詞：水木れいじ／作曲：水森英夫／編曲：猪股義周 「花影」作詞：水木れいじ／作曲：水森英夫／編曲：猪股義周■アニメ情報アニメ「ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～」つぶらな瞳とキラキラほっぺ、プニプニな感触―――女子小学生の間で大人気となったキャラクター“ほっぺちゃん”がアニメで復活です！「カワイイ」でつくられた世界、サン王国。そこへ現れた“がんそほっぺちゃん”は、記憶をなくした「迷子」のほっぺちゃん。一方、現実世界。OLの歩々（ほほ）は、日々の仕事と生活のなかで少しずつ自己肯定感を失い、人生の「迷子」になりかけていた。どこかで何かがすれ違い、ふたつの物語が静かに動きはじめる――サン王国の裏では、毒のあるほっぺちゃんたちが「カワイくない場所」をつくりあげており、王国を守る“ガーディアンズ”にがんそほっぺちゃんも加わることに……。サン王国の復活をめぐる、パラレル・ファンタジー・コメディー！2026年1月10日（土）5:00から山梨放送、チバテレ、テレビ神奈川、テレ玉、BS日テレ、西日本放送、北海道文化放送 にて放送中山梨放送1月10日から毎週土曜 5:00～チバテレ1月10日から毎週土曜 7:30～ 【再】毎週日曜 25:00～テレビ神奈川1月10日から毎週土曜 8:30～ 【再】毎週日曜 24:30～テレ玉1月11日から毎週日曜 7:00～ 【再】毎週水曜 24:00～BS日テレ1月12日から毎週月曜 24:00～西日本放送1月13日から毎週火曜 25:59～北海道文化放送1月14日から毎週水曜 24:552026年1月10日（土）5時30分からdアニメストアにて先行配信中！2026年1月15日（木）5時30分からPrime Video、ABEMA、U-NEXT、バンダイチャンネル、Hulu、DMM TV、FODほか順次配信中！※放送・配信日時は変更になる場合がございます。アニメ公式HP：https://hoppechan.jp/アニメ公式X：@hoppechan_pj（https://x.com/hoppechan_pj）アニメ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hoppechan_pj■インフォメーション天童よしみ オフィシャルサイト https://www.yoshimi-tendo.com/index.html天童よしみ テイチクレコード https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/tendo/天童よしみ公式「なめたらアカンちゃんねる」https://www.youtube.com/@yoshimi_tendo