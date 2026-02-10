株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、JO1やINI、DXTEENが所属する株式会社LAPONE ENTERTAINMENT 及び ME:IやIS:SUEが所属する株式会社LAPONE GIRLS（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 崔 信化、以下「LAPONE」）と、2026年2月27日(金)より、『ME:I』×『カラオケBanBan』コラボキャンペーンを開催いたします。本キャンペーンは、大反響を頂いております、第一弾『JO1』コラボ、第二弾『INI』コラボ、第三弾『DXTEEN』コラボに続く、『LAPONE』×『カラオケBanBan』コラボキャンペーンの第四弾となります。

【LAPONEとのコラボキャンペーン開催！ 第四弾は、ガールズグループ“ME:I”】

カラオケBanBanでは、これまでも人気アニメや映画などと多くのコラボレーション企画を展開してきました。このたび、2026年2月27日(金)より、LAPONEとのコラボキャンペーン第四弾：『ME:I』×『カラオケBanBan』コラボキャンペーンを開催いたします。本コラボのために特別に撮り下ろした「ME:I」の新ビジュアルを採用し、カラオケルーム一面にデザインした「コラボルーム」を展開します。さらに、カラオケBanBan限定でお楽しみいただける「ノベルティ付きコラボドリンク」を販売いたします。また、歌唱キャンペーンや直筆サイン入りポスターが抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。その他、全国の店舗で「ME:I」からのコメント付きオリジナル動画を放映します。

【コラボキャンペーン 全体スケジュール（第一弾～第五弾）】

■コラボ対象アーティスト（予定） ５グループ（株式会社LAPONE ENTERTAINMENT、株式会社LAPONE GIRLS） 第一弾：「JO1」 第二弾：「INI」 第三弾：「DXTEEN」 第四弾：「ME:I」 第五弾：「IS:SUE」 ※全国の店舗にて、対象期間中のアーティストによる、コメント付きオリジナル動画が流れます。 ※第四弾以降の詳細は「特設サイト」にて更新し、随時公開いたします。

【コラボキャンペーン 第四弾：「ME:I」 概要】

■開催期間（第四弾：「ME:I」） 2026年2月27日(金)～ 2026年4月29日(水)■キャンペーン内容（第四弾：「ME:I」）① コラボルーム各アーティストの世界観をカラオケルームで展開いたします。＜対象店舗（第四弾：「ME:I」）＞ 【東京】渋谷センター街2号店、【大阪】守口店、【愛知】名駅4丁目店 ※コラボルームのご予約は、「特設サイト」にて2月18日（水）正午12時より、開始いたします。 ※ご利用時間は各店舗で異なります。 ※ご予約は、ネット予約のみとなります。

② ノベルティ付きコラボドリンク販売対象店舗にて、各アーティストのコラボドリンクを販売いたします。＜対象店舗（第四弾：「ME:I」）＞全150店舗：関東64店舗、北海道・東北17店舗、北陸・甲信越6店舗、東海13店舗、近畿21店舗、中国・四国12店舗、九州・沖縄17店舗（詳細は「特設サイト」をご確認ください。）また、コラボドリンク1杯ご注文につき、ノベルティをプレゼントいたします。 ※ノベルティは在庫がなくなり次第終了となります。

③ 歌唱キャンペーン全店舗にて、対象曲を歌唱した方全員に、オリジナルスマホ壁紙をプレゼントいたします。④ プレゼント抽選キャンペーン直筆サイン入りポスターを抽選でプレゼントいたします。（参加方法は、「特設サイト」からご確認ください。）

【詳細・最新情報】

詳細・最新情報は、「特設サイト」からご確認ください。

【各種公式サイト・SNSアカウント】

・コラボキャンペーン特設サイト https://lp.genda-apps.com/cp/lapone・【公式】カラオケBanBan X アカウント https://x.com/karaokebanban・【公式】カラオケBanBan Instagram アカウント https://www.instagram.com/karaokebanban_official/ ※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。