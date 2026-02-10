【酔虎伝】「神戸牛」や「サーモン」を堪能する季節の逸品フェア、2月10日（火）より全国で開始

株式会社テンポスホールディングス

マルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤 洋嗣）が展開する居酒屋ブランド「酔虎伝」では、2026年2月10日（火）より、産地直送の厳選素材を贅沢に使用した「自慢の逸品フェア」を期間限定で開催いたします。

今回のフェアでは、福井県若狭湾の清らかな海で育てたブランド魚「ふくいサーモン」をご用意いたしました。もっちりと弾力のある肉質と、上質な脂が持つ甘みをご堪能いただける「ふくいサーモン刺身」をはじめ、日本が誇る「神戸牛」、鮮度抜群の「坂越（さこし）の焼かき」や株式会社おやつカンパニーの人気スナック「ベビースターラーメン」をトッピングした、パリポリ食感が楽しいコラボメニューも登場。スモーキーな薫りが新境地を拓く「ニッカフロンティア ハイボール」とともに、至福のひとときを酔虎伝でお楽しみください。

※八剣伝・居心伝は2月5日（木）からフェア開始となります。 フェアメニューの詳しい内容については各HPをご確認ください。

※店舗により提供メニューが異なる場合がございますのでご注意ください。

フェアメニュー紹介

福井の清らかな海で育まれたブランド魚を、100％活〆の鮮度でお届けします。水揚げ直後の徹底した管理により、もっちりと弾力のある肉質と、上質な脂が持つ甘みを味わえる極上の刺身をお楽しみいただけます。

\759（税込）

ふくいサーモンユッケふくいサーモンユッケ

徹底した鮮度管理による、もっちりとした肉質に、濃厚な卵黄がとろりと絡み合い、サーモン本来の上品な脂の甘みが口いっぱいに広がります。居酒屋の定番を超えた、産地の情熱が伝わる至福の逸品です。

\759（税込）

神戸牛 ブリスケ鍋神戸牛 ブリスケ鍋

日本一厳しいとされる認定基準をクリアした但馬牛のみが名乗れる「神戸牛」。その濃厚な旨みが凝縮された希少部位「ブリスケ」を贅沢に使用しました。きめ細やかな赤身の甘みを、生たまごに絡めてすき焼き風に楽しむ本格的な鍋です。

\1,419（税込）

神戸牛 炙り肉ユッケ神戸牛 炙り肉ユッケ

神戸牛の赤身の甘みと、炙ることでさらに際立つ脂の芳醇な香りが口の中で完璧なハーモニーを奏でます。 噛むほどに溢れ出す、本物だけが持つ濃厚な旨みと香りを心ゆくまでご堪能いただけるユッケです。

\1,089（税込）

坂越 焼かき坂越 焼かき

水分が凍る際の氷結晶を小さく均一にする「プロトン凍結」技術を採用。殻ごと焼き上げ、お酒と醤油を垂らすことで、牡蠣の抜群の旨味を引き出します。香ばしさと濃厚なコクが絶妙な逸品をご堪能ください。

\429（税込）

ベビースターラーメンポテトベビースターラーメンポテト

酔虎伝のポテトフライと、ロングセラー「ベビースターラーメン」が融合。ベビースターラーメンの絶妙な塩気と香ばしいチキン味が、ポテトの甘味と重なり、ついつい手が伸びる新感覚おつまみです。

\528（税込）

※「ベビースター」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。

ニッカフロンティア ハイボール

ニッカウヰスキーの新境地「ニッカフロンティア」を、アルコール分48％の力強さを活かしたハイボールでご提供いたします。特徴である豊かなスモーキーな香りは、上質な脂がのった「ふくいサーモン」や、本物だけが持つ濃厚な旨みと香りを心ゆくまでご堪能いただける「神戸牛 炙り肉ユッケ」の濃厚な旨みを一層引き立てます。力強くも繊細なウイスキーの味わいが、厳選料理の美味しさをさらに広げる、贅沢なペアリングをぜひお楽しみください。

\605（税込）

※本リリースに掲載されている画像はイメージです。

※掲載メニューの販売や内容は、予告なく変更、または終了する場合がございます。

酔虎伝 について

楽しく飲んで、楽しく食べる。

繁華街やビジネス街などを中心に展開しており、リーズナブルな価格で楽しめる明るく親しみやすいお店です。会社員・ご家族・学生のお客様に、歓迎会やパーティー、宴会や家族の団らんなど幅広くご利用いただいております。大広間・個室・お座敷を中心とした約40～100坪の大型店ですので、ゆったりとしたスペースでお楽しみいただけます。



季節の旬の味をはじめとして、お刺身・揚物・焼物・お食事等、バラエティー豊かに取り揃えています。ボリュームのある個性豊かなお料理をリーズナブルな価格で、約80アイテム以上ラインナップしております。

酔虎伝ホームページはこちら :https://www.marche.co.jp/brand/suikoden.html

酔虎伝の最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、公式SNSにて随時発信中です。

ぜひフォロー・チャンネル登録をお願いいたします。

マルシェグループグルメ公式アカウント :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==マルシェ株式会社 について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/