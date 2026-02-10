～めちゃコミック「バレンタイン」キャンペーン～「青空エール」が最大全話無料で読める！「ポイントプラス　ボーナスポイント最大2倍」も開催！

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ(https://mechacomic.jp/)）」において、「バレンタインキャンペーン」を、2月10日（火）10:00から2月24日（火）09:59まで開催いたします。まずは「青空エール」をおトクに読める無料キャンペーンを実施、その他キャンペーンも順次公開していきますのでこの機会にぜひ「めちゃコミック」でお楽しみください。

■「青空エール」が大量無料！

めちゃコミック（WEB・アプリ）において、「青空エール」を2週間、大量に無料で読むことができます。「青空エール」では、冒頭の無料話と2週間の毎日無料を合わせると、「全話」を無料で読むことができます。

●注意事項

・「毎日無料」は、毎日無料と表記されている作品を対象に1日で1話、もしくは複数話読み進めることが出来る機能です。

・「青空エール」は1日最大20話読み進めることができ、冒頭の70話まではキャンペーン期間の間はチャージせずに（次の日を待たずに）読めます。

・キャンペーン期間は「2/10(火) 10:00 ～ 2/24(火) 9:59」です。

・大量無料キャンペーンの第二弾を「2/17(火) 10:00 ～ 3/3(火) 9:59」の期間で実施予定です。対象となる作品や詳細は追って発表させていただきます。

※作品ページはこちら：https://mechacomic.jp/books/91127

■ポイントプラス ボーナスポイント最大2倍キャンペーン

期間内に対象のポイントプラスコースにてポイントをご購入いただいた場合、最大で通常の2倍のボーナスポイントをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。本キャンペーンは、必要なときに必要な分だけポイントをご購入いただける「ポイントプラス」にて実施いたします。ご購入コースにより異なりますが、期間中は最大で通常の2倍のボーナスポイントをプレゼントいたします。

●参加条件/対象

期間内に対象のポイントプラスコース（WEB版）、またはポイント購入コース（アプリ版）にてポイントをご購入の場合、何度ご購入いただいても本キャンペーンによる増加分のボーナスポイントを進呈いたします。

●注意事項

・対象期間：2/10(火) 10:00～2/14(土) 09:59

・WEB版「めちゃコミック」とアプリ版「めちゃコミック」両方で実施しますが、ポイント付与数が異なるためご注意ください。

・WEB版「めちゃコミック」のポイントプラスの300、500、1000ポイントコースは全てキャンペーン対象外です。

・WEB版「めちゃコミック」の月額コースは対象外です。

・アプリ版「めちゃコミック」においてはご使用のOSによって付与内容が異なるためご注意ください。

▼キャンペーンの内容は、こちらからもご確認いただけます▼

WEB：https://mechacomic.jp/events/valentines_campaign

アプリ：https://mechacomic.go.link/iz118

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。

スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

以上

※ 本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。