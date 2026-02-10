東証プライム上場・イワキ　鳥取県内で個人投資家向けIRセミナー開催のお知らせ

株式会社イワキ

株式会社イワキ（東証プライム上場：証券コード6237、銘柄名：イワキポンプ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤中 茂、以下「当社」）は、下記のとおり鳥取県内にて個人投資家向けIRセミナーを開催いたします。

開催概要

鳥取県での開催の理由

鳥取県内での個人投資家向けIRセミナーの開催は、当社として初の取り組みとなります。

金融庁において実施した「NISA（少額投資非課税制度）口座の利用状況調査」の結果によると、鳥取県内のNISA口座数は全年齢合計で108,725口座（2025年6月末現在）で47都道府県中最下位でした。

（参照：金融庁 NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20250924.html)）

しかし、Webメディア「Finasee」が年齢別・都道府県別の総人口（総務省公表・2024年10月時点）を基に対象年齢人口当たりのNISA口座開設率を算出したところ、鳥取県内のNISA口座開設率は24.5%で、47都道府県中17位という結果となりました。

（参照：Finasee【NISA県民ランキング47都道府県】NISA口座開設率が高い県・低い県は？ 「都市部」と「それ以外」で違いはある？(https://media.finasee.jp/articles/-/17774)）

総人口は大都市圏に劣後するものの、資産運用や投資への意欲は相対的に高めな県民性であることが窺えます。

当社は、コーポレート・ガバナンス上の方針として、株主や投資家との対話は積極的に応じており、年に数回全国各地で個人投資家向けセミナーを開催しております。今回の2日間に及ぶIRセミナーを通じて、鳥取県内の個人投資家の皆様より当社へのご理解とご支援を賜りたく、開催を決定するに至りました。

本セミナーは2日間ともに、当社代表取締役社長・藤中が登壇いたします。当日はご参加者からのご質問にお答えするQ&Aのお時間も設けております。

皆様のご参加お申込みを心よりお待ち申し上げます。

当社について

当社はケミカルポンプ（化学薬液等を移送するポンプ）をはじめとする流体制御機器の専業・総合メーカーです。

一般の人々の目に触れる機会の少ない製品ではありますが、自動車や家電製品などの生産設備、装置に使用され、人々の生活を間接的に支えています。

