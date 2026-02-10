2026年3月8日国際女性デー特別フォーラム岡山で開催　― 岡山から全国へ、女性の健康の未来を発信 ―　東京大学名誉教授・大須賀 穣 医師 × 医療法人サン・クリニック理事長・萬 もえ医師

国際女性デーに、岡山から女性医療の未来を考える

国際女性デー特別フォーラム岡山実行委員会国際女性デー特別フォーラム岡山2025

少子化や晩婚化、ライフスタイルの多様化が進む現代。

女性を取り巻く生き方や選択肢は、ますます広がっています。

「いつかは妊娠を考えたい」

「今は予定がないけれど、将来の健康が気にかかる」

「妊娠を選ばない人生を歩みたい」

こうした想いは、特別なものではなく、いまを生きる多くの女性にとって身近な問いとなっています。

一人ひとりが異なる人生を選択する時代だからこそ、

妊娠や出産に限らず、女性が自分の体を知り、将来の健康について考える機会が必要です。

本フォーラムは、地域医療の現場とともに歩んできた岡山から、女性医療の未来を発信することを目的としています。

女性一人ひとりが、自分らしい選択を重ねていける社会へ。

3月8日国際女性デーに、岡山からその一歩を共有します。

プレコンセプションケアとは？

プレコンセプションケアとは、妊娠を考える前から、自分の体や生活習慣、健康状態を見直し、将来の妊娠や出産だけでなく、妊娠を選ばない人生も含めて、女性が自分らしく生きるための健康に備える考え方です。

妊娠を予定している人だけでなく、今すぐ妊娠を考えていない人や、将来妊娠を選ばない人にとっても、これからの人生を健やかに過ごすために欠かせない視点です。

しかし、その重要性や具体的な方法について、専門医から直接学べる機会は多くありません。

専門医が、最新の知見をわかりやすく解説

本フォーラムでは、長年にわたり日本の産婦人科学をリードしてきた大須賀医師と、

岡山の医療現場で産婦人科医として多くの女性と向き合ってきた萬医師が、

最新の医学的知見と、日常に活かせる実践的な視点を交えながらわかりやすく解説します。

また、司会には元OHK岡山放送アナウンサーで、現在はセント・フォース関西に所属する森夏美氏を迎え、専門的な内容も参加者の目線に立って進行します。

3月8日岡山が「女性の健康」を考える中心地となり、全国へ向けたメッセージを発信します。

登壇者紹介

大須賀 穣 医師特別講師：大須賀 穣 医師

東京大学名誉教授

帝京大学医学部産婦人科学講座 特任教授

帝京大学臨床研究センター センター長、教授

日本の産婦人科医療および研究を長年にわたり牽引してきた第一人者。女性医療全般の幅広い分野で研究・臨床の両面に携わり、女性の健康を「妊娠・出産」だけでなく、思春期から更年期、その先の人生まで見据えた包括的な医療の重要性を提唱し続けている。

国際的な研究活動や後進の育成にも尽力し、日本の産婦人科学の発展に大きく貢献している。

萬 もえ 医師講師： 萬 もえ 医師

医療法人サン・クリニック 理事長

日本産婦人科学会 専門医

日本女性ヘルスケアアドバイザー

岡山市でサン・クリニック（分娩）、サン・クリニックホテルグランヴィア岡山（外来）、サン・クリニック産後ケアセンターを展開し、妊娠前から出産、産後、更年期まで女性の一生に寄り添う医療に取り組んでいる産婦人科医。

司会

森 夏美 氏

セント・フォース関西

（元OHK岡山放送アナウンサー）

開催概要

日時： 2026年3月8日（日）14：00～15：30

会場： ホテルグランヴィア岡山3階 クリスタル（岡山市北区駅元町1-5／JR岡山駅直結）

登壇者： 大須賀 穣・萬 もえ

テーマ： プレコンセプショナルケア ～未来の妊娠と健康のために～

参加費：無料

定員：先着250名（事前予約制）

申込方法：事前予約が必要（https://www.internationalwomensdayinokayama.com)

主催： 国際女性デー特別フォーラムin岡山実行委員会

後援：岡山県、岡山市、岡山市教育委員会、岡山市医師会、山陽新聞社、テレビせとうち、OHK岡山放送、ホテルグランヴィア岡山

お問い合わせ：Tel:086-275-9501 email: ainary9501@gmail.com

フォーラムのポイント

・妊娠の有無にかかわらず考える、女性の健康管理とは？

・ライフステージごとに知っておきたい体と心の変化

・プレコンセプションケアが人生に与える意味

・プレコンセプションケアが、将来の妊娠・出産に与える影響

・妊娠を考える前に知っておきたい体と生活習慣のこと

・妊娠・出産後も続く、女性の健康とケアの重要性

など、妊娠前から出産、産後、さらにその先の人生までを見据えた最新の医療情報を、専門医がわかりやすく解説します。また、日頃から疑問に感じていることや不安に思っていることを、医師に直接質問できるQ&Aセッションも実施予定です。

こんな方におすすめ

・女性の健康やライフプランについて考えたいすべての方

・将来のために、自分の体や健康について知っておきたい方

・これから妊娠を考えている方

・妊娠や出産について正しい医療情報を学びたい方

・産後やその先の健康管理について関心のある方

メッセージ

本フォーラムでは、これから妊娠を考えている方はもちろん、今は予定がない方、出産経験のある方など、すべての女性に向けて、プレコンセプションケアを軸にした最新の医療情報をお届けします。

妊娠や出産は、人生の一つの通過点です。その前後も含めた女性の健康をどう守り、どう向き合っていくのか。専門家による講演や対談、質疑応答を通じて、医学的根拠に基づいた、今後の人生に役立つ知識を提供します。

国際女性デーに、女性としての自分自身の身体と健康、そしてこれからの生き方について改めて考えるきっかけとして、ぜひご参加ください。

