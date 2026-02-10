育成調理師専門学校高等課程×不二家 コラボスイーツ　全国の不二家洋菓子店で、3月1日から期間限定販売

株式会社産業経済新聞社

高校生がお菓子作りの技術とアイデアを競う「第18回スイーツ甲子園」（主催・産経新聞社、特別協賛・貝印）で優勝と不二家の「ペコちゃん賞」をダブル受賞した育成調理師専門学校高等課程（兵庫県尼崎市）のチーム「Eclat fiere（エクラフィエール）」と同社がスイーツを共同開発しました。全国の不二家洋菓子店で3月1日（日）から31日（火）まで提供されます。

商品名は「いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール」。ラズベリー風味の生地で模様を描いたロール生地にラズベリーソースとフロマージュクリームを巻き込みました。ラズベリーとフロマージュのやさしい酸味がさわやかなロールケーキです。ケーキにあしらうマカロンコックの転写デザインに自分たちのシンボルでもある青いコックタイを反映させ、支えてくれた家族や先生たちへの感謝の思い、そしてスイーツへの情熱を注ぎこんだ一品です。

【商品名】『いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール』

【発売期間】3月1日（日）～31日（火）

【販売場所】全国の不二家洋菓子店 ※売り切れの場合や、取り扱いのない店舗もあります。一部の不二家レストランでも販売します

【価格】691円（税込み） ※不二家洋菓子店のイートインスペース、不二家レストランでの飲食には標準税率（10％）が適用されるため、掲載の税込み価格とは異なります

■スイーツ甲子園

同じ高校の生徒3人が1チームとなり、お菓子作りのアイデアと腕前を競うコンテスト。食生活の充実や食文化への理解促進、将来のパティシエ育成などを目的に2008年に貝印が創設し、2020年からは事業譲渡で産経新聞社が主催しています。