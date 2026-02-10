5月15日(金)に映画公開の人気漫画とコラボ第5弾！漫画『正直不動産』×日建学院 宅建特別講義を配信

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2026年度宅地建物取引士の対象コースにご入学された方へ、小学館「ビッグコミック」にて連載中の漫画『正直不動産』（漫画・大谷アキラ、原案・夏原武、脚本・水野光博）とコラボした特別講義を配信いたします。「宅建本試験ではどう出題される？」「宅建本試験に役立つポイントとは？」など、漫画の具体的なテーマを基に民法や宅建業法など難解な法律を解説いたします。

漫画『正直不動産』とは

小学館「ビッグコミック」にて連載中の『正直不動産』（漫画・大谷アキラ、原案・夏原武、脚本・水野光博）は不動産業界の闇をさらけ出す皮肉（サティリカル）コメディ。嘘もいとわぬ口八丁で売り上げNo.1だった、登坂不動産のエース営業マン・永瀬財地（ながせ さいち）。しかし、とある出来事から嘘が上手くつけなくなってしまった！成績は一気に低迷。心の内をすべて話してしまう正直な営業で、永瀬は巻き返しを図ることができるのか！？業界の表と裏、そして不動産取引について痛快に描かれた、全国民必読の書！

特別講義概要

■講義内容

（1）『正直不動産』から読む宅建本試験（宮嵜講師編／約60分）

（2）『正直不動産』から学ぶ不動産実務（吉野講師編／約60分）

（3）『正直不動産』から得る宅建本試験に役立つ知識（伊東講師編／約60分）

※宮嵜講師編・伊東講師編で、日建学院テキスト・問題集を使用します

■対象

2026年度宅建スーパー本科・本科・短期集中・直前対策・直前攻略・重点Web・アカデミックのいずれかのコースに入学された方

※既入学者・新規入学者ともに対象です

※通学講座・Web講座 全て対象です

■視聴期限：2026年度宅建本試験日まで（予定）

■受講料：無料

特別講義 お試し版

