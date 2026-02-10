クラウドファンディング「ななつぼしマラソン始動。＃走りで想いをつなごう！」目標達成にて終了！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都 中央区、以下スポチュニティ）は、「ななつぼしマラソン始動。＃走りで想いをつなごう！」のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施し、支援金額4,530,000円（目標達成率453％）を達成して終了しました。

今回のプロジェクトで集まった支援金は、2/21に大阪府豊中市で開催されるななつぼしマラソンに活用される予定です。

https://www.spportunity.com/osaka/team/1098/detail/

1．クラウドファンディング目標金額を達成！

ななつぼしマラソン実行委員会は、2026年2月21日に開催するななつぼしマラソンに合わせてクラウドファンディング・プロジェクト「ななつぼしマラソン始動。＃走りで想いをつなごう！」を実施し、皆様のご支援により成功を収めることができました。支援者の皆様には多大なる温かいご支援を頂き、深く御礼申し上げます。今回のプロジェクトで集まった支援金は、ななつぼしマラソンの大会の運営に活用される予定です。

２．ななつぼしマラソン運営委員会からのメッセージ

このたびは「ななつぼしマラソン」プロジェクトに多大なるご支援をいただき、誠にありがとうございました。

箱根駅伝で注目が集まる中、皆さまのご協力により目標を大きく上回る結果となり、第1回大会開催に向けた資金面の基盤を築くことができました。

第2回、第3回と大会を継続できるよう、準備を一層進めてまいります。

ななつぼしマラソン実行委員会 一同

3．プロジェクト結果及びスポチュニティが提供するデータ分析結果（一部公開）

▼プロジェクト結果

［クラウドファンディング実施期間］：2025年12月19日～2026年1月19日

［目標金額］：第一目標 1,000,000円 ／ 第二目標 2,000,000円

［支援獲得金額］：4,530,000円 （第一目標に対する目標達成率：453.0％）

［支援数］：418人・425件

［支援者一人当たり平均単価］：10,837円／人

▼支援募集期間を通じた支援数（折れ線）、及び支援金額（棒線）

＜今回のプロジェクトのサマリ＞

プロジェクト序盤は開始5日目に第1目標の100万円を達成しました。

箱根駅伝のニュースを追い風に、1月5日に第2目標の200万円を達成しました。

その後もプロジェクト終了の期間まで支援を集めることに成功し、目標金額を大きく上回る結果となりました。

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（ info@spportunity.co.jp ）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、SmartNews、スポーツブル、NTTドコモⅾメニュー、ほか

【会社・団体概要】

◆ななつぼしマラソン実行委員会

ホームページ：https://nanatsuboshi7.jp/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/nanatsuboshi555

公式Instagram：https://www.instagram.com/nanatsuboshimarathon/

連絡先：nanatsuboshi7.jp@gmail.com



◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。