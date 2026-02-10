帝国ホテル ホテルマーガリン 発売５０周年のお知らせ

株式会社帝国ホテルキッチン

株式会社帝国ホテルキッチン（代表取締役社長 福本雅志）が販売する「帝国ホテル ホテルマーガリン」は、本年２月で発売から50周年を迎えました。

1976年の発売以来、時代とともに改良を重ねながら、長年にわたり多くのお客様にご愛顧いただき、半世紀もの間、変わらずご支持をいただいておりますことを、心より御礼申し上げます。

当社はこれからも、お客様に長く信頼される商品づくりを目指して品質向上に努めてまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

50周年に合わせ、商品の歴史をご紹介するページを公開しております。

https://www.imperialkitchen.co.jp/aboutfood-hotelmargarine/

帝国ホテルのホテルショップ『ガルガンチュワ』および『オンラインショップ』のほか、全国のスーパーマーケット等でお取り扱いがございます。

♦関連資料

１.別紙「プレスリリース」

https://prtimes.jp/a/?f=d90663-14-cfc0b39f4d53aac69041f34a5827dead.pdf

株式会社帝国ホテルキッチンについて

会社概要

・商号： 株式会社帝国ホテルキッチン

・代表： 代表取締役社長：福本雅志

・設立： 1974年（昭和49年）1月17日

・資本金： 1億円

・事業内容：調理食品の製造加工及び売買

マーガリン等油脂製品並びにピーナッツクリーム等の製造加工及び売買

菓子等の嗜好品の製造加工及び売買

前記の事業に付帯又は関連する事業

主な取扱品目：調理冷凍食品、マーガリン、調理缶詰、菓子、嗜好品など

報道関係者様からのお問い合わせ先

株式会社帝国ホテルキッチン 管理部【担当：小倉・長谷川】

TEL：03-3504-8401 FAX:03-3504-8402

E-mail:info@imperialkitchen.co.jp