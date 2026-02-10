「検索順位」から「AIの推奨」へ--Webサイトの構造をAI向けに再構築する「AIO（AI Optimization）サービス」を開始

ザ・サン・ストラテジック・ソリューションズ株式会社

ザ・サン・ストラテジック・ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、CEO：藤浪 慧、以下SSS）は、生成AI時代における新たなマーケティングおよび企業情報基盤の構築を支援するサービスとして、「AIO（AI Optimization）サービス」の提供を開始いたします。

本サービスは、従来の「人が検索して読む」ためのSEO対策とは異なり、「AIが読み取り、理解し、ユーザーに推奨・回答する」ことを前提に、Webサイトの構造そのものを再設計・最適化するソリューションです。

クリックされない「ゼロクリック・サーチ」の到来

これまでユーザーは、検索エンジンでキーワードを入力し、表示されたリンクをクリックして企業の公式サイトを訪れていました。

しかし近年、ChatGPTをはじめとする生成AIや、Google AI Overview（AIによる概要表示）の普及により、検索結果上のAIの回答だけで情報収集を完結させる「ゼロクリック・サーチ」が急速に拡大しています。

今後は、AIに「信頼できる情報源」として引用・推奨されない企業は、比較・検討の土俵にすら上がれないという構造変化が進むと予測されており、

企業にとってWebサイトは、もはや”人に見せるための媒体”としてだけではなく、AIに正しく理解され、評価されるための“情報基盤”へと役割を変えつつあります。

SEOの延長ではない「AIO」という新領域

SEOが「人に見せる検索順位」を最適化する技術であるのに対し、AIO（AI Optimization）は、AIが企業をどのように理解し、どのように推奨・回答するかという意思決定ロジックそのものを最適化する技術です。

SSSのAIOサービスでは、表層的なコンテンツ量産や対症療法的なAI対策ではなく、Webサイトの構造・情報設計・データ定義をエンジニアリングの視点で再構築することに主眼を置いています。

実装前の「仮想検証」によるリスク最小化

1. 仮想環境（RAG）によるAI回答シミュレーション

Webサイトを改修する前に、企業独自の仮想AI環境（RAG：Retrieval Augmented Generation）を構築。

現状のWebサイトがAIにどのように評価・解釈されているかを可視化し、

どの情報構造に変更すればAIからの推奨率・引用率が高まるかを事前に数値でシミュレーションします。

これにより、誤った情報や不正確な解釈（ハルシネーション）が拡散されるリスクを、実装前に抑制します。

2. 情報の「ナレッジユニット化」

人間向けの情緒的・曖昧な文章ではなく、AIが「正解」として引用しやすい単位（ナレッジユニット）に情報を再構成。

AIの理解精度と回答品質の安定化を実現します。

3. Agentic Commerce（AI代理購買）への対応

2026年以降に本格化が見込まれている、AIがユーザーに代わって比較・選定・決済までを行う「Agentic Commerce」時代を見据え、AIエージェントが読み取れる高度な構造化データと意思決定補助情報の実装を行います。

提供パッケージ概要

サービス名： SSS AIO Optimization

期間： 6ヶ月～（診断・検証・実装・監視まで一気通貫で提供）

提供内容

今後の展望

- AI回答可視化・現状診断- 仮想環境（RAG）構築および事前検証- Webサイト構造改修（構造化データ実装・HTML最適化）- ハルシネーション監視・継続的チューニング

SSSは、「検索の時代」から「回答の時代」へのパラダイムシフトにおいて、企業がAIに正しく評価され、選ばれ続けるための技術基盤を提供。

AIOを単なる集客施策ではなく、ブランド価値を守り、売上機会を最大化する“経営インフラ”として位置づけ、今後も継続的な研究・開発・実装を進めてまいります。

ザ・サン・ストラテジック・ソリューションズについて

ザ・サン・ストラテジック・ソリューションズ（SSS）は、「AI × Human powered Transformation」を掲げ、AIと人が共創する次世代のビジネスモデルを構築しています。

コンサルティング、マーケティング、クリエイティブ、テクノロジー、オペレーションの5領域を高度に融合し、戦略策定からシステム実装、実運用までを一気通貫で支援。

急速に変化する市場環境において、企業が本質的な競争力を獲得し、持続的に成長できる組織への変革を力強くサポートいたします。

会社名：ザ・サン・ストラテジック・ソリューションズ株式会社

設立：2014年4月28日

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1812

コーポレートサイト：https://thesss.net/