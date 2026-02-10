【そごう横浜店】キッチンカーフードフェスティバル

株式会社そごう・西武

■会期：２０２６年２月１１日（水・祝）～３月２９日（日）

■時間：各日午前１１時３０分～午後７時 ※毎週月曜日・火曜日は休業

■会場：横浜駅東口はまテラス（そごう横浜店 ２階＝ペデストリアンデッキ）

横浜の景色が一望できるはまテラス。夕方には、近隣施設のネオンとともに波がキラキラと輝く美しいスポットで人気が高まっている会場に、都内で人気の「ＭＡＲＹ ＢＵＲＧＥＲ (メアリーバーガー)」のキッチンカーが登場。オリジナルのスパイスを使用したハンバーガーや、自家製ビーフパティグリルを挟んだオリジナルドッグ、独創的なトッピングで彩ったナチョスなどを販売いたします。そのほか、フライドポテトやパスタスナックなどのスナックフードも販売いたします。春の行楽やランチ、お仕事終わりにもぜひお立ち寄りください。

※本リリースの価格は税込み、画像はイメージです。※数に限りがある商品もございます。 売り切れの際はご容赦ください。

自家製ビーフパティにこだわりのハンバーガーやホットドック

ベーシックバーガー １，３００円

厳選したスパイスと独自の調理法にこだわり、メアリーのピットマスターと呼ばれる熟練職人たちが１３年の歳月をかけて完成。

※ポテト・オニオンフライは別売り。

チーズバーガー １，４００円

とろけるチーズをふんだんに。濃厚なコクと絶妙な塩味がジューシーなビーフ

パティグリルと完璧にマッチします。

※ポテト・オニオンフライは別売り。

スパイシーチリバーガー １，４００円

ピリッとした辛さがクセになる、スパイシー好きにはたまらない刺激的な味わいをお楽しみください。

※ポテト・オニオンフライは別売り。

オリジナルナチョス ８００円～

スパイシーチリソースがもたらす刺激的な辛さ、キーマの濃厚なスパイシーミート、そしてトマトベースのソースマイルドな酸味。それぞれが個性的な味わいを演出します。

メキシカンサンドイッチ １，１００円～

自家製ビーフパティグリルを挟んだオリジナルドック、メキシカンな味付けのホットサンドイッチ。(写真左から)

チーズドッグ １,１００円

サルサドッグ １,１００円

ハラペーニョBBQプルドポーク １,３００円

フライドポテト 各６００円 パスタスナック 各５００円

ドリンク

【ソフトドリンク】 各５００円

コカ・コーラ、カナダドライジンジャーエール、

烏龍茶、オレンジ、グァバ

【アルコール】 各６５０円

生ビール、コカ・コークビア、

コーヒービア、カナダドライシャンディーガフ

【おすすめドリンク】

濃厚ホットチョコア ６５０円

大人のホットチョコア(ラム酒入り) ７００円