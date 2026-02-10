ママの挑戦を後押しする場づくり｜ママ起業家コミュニティ「ママレ」、写真×交流の実践型イベントを2月19日開催【東京・五反田】

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都品川区、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）のプロジェクトである、ママ起業家コミュニティ「ママレ」は、プロカメラマンによる“スマホ写真術”実践講座と交流会を組み合わせたイベントを、2026年2月19日（木）に東京・五反田で開催します。

ママ起業家コミュニティ「ママレ」（学び×交流）とは

ママレは、事業をこれから始めたいママ、

すでに事業を行っているママが、

さらに事業をスケールさせていくための

学びとつながりの場として、毎月第3木曜日に開催しています。

前半は「すぐ事業に活かせる学び」、

後半は「参加者同士がつながる交流」の2部構成になっています。

2月の学びとして、

プロカメラマンによる「スマホでキレイに写真を撮る実践講座」を実施します。

商品やサービス、日常の発信にすぐ活かせる内容を、プロの視点から直接学べる貴重な機会です。

ママ起業家コミュニティ「ママレ」の目的

ママであることを理由に、

やりたいことを後回しにしてしまったり、

発信や商品づくりに自信が持てなかったり、

同じ立場で相談できる仲間がいないと感じているママは少なくありません。

一方で、

「事業をもっとスケールさせたい」

「今の事業をどう広げていけばいいかわからない」

「同じ立場のママとつながり、事業を成長させていきたい」

そんな前向きな想いを持つママも増えています。

ママレは、

ママが学び、つながり、エネルギーをチャージして前に進める場所。

ワクワクの種を持ったママたちが集い、

学びをすぐに事業へ活かし、

その経験が家庭や社会へ循環していく流れをつくることを目的としています。

開催概要

イベント名：ママ起業家交流会「ママレ」（学び×交流）

開催日時：2026年2月19日（木）13:00～15:00 ※子連れ参加大歓迎

開催場所：東京都・五反田（※詳細は参加者に案内）

内容：

・【前半｜学びの時間】プロカメラマン・小坂仁都美さんによる「プロ直伝！スマホでキレイに写真を撮る写真術」実践講座 ※参加者はスマホ持参

・【後半｜交流会】参加者同士の交流・情報交換・つながりづくり

対象：

・起業しているママ、プレママ

・これから何かを始めたいママ、プレママ

・発信や事業をスケールさせたいママ、プレママ

・ママの働き方・事業づくりに興味のある方

・ママを応援したい方

■「ママレ」 2月交流会への参加申込みはこちら

本イベントへの参加をご希望の方は、以下の申込みフォームよりお申込みください。



▶ 参加申込みフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLxQ8D_sk8s6GOVcuNEeCBlvqMLCHcwcsscPSfQwWYXR1l8Q/viewform?usp=dialog

イベントの特徴・こだわりポイント

１. プロから直接学べる“スマホ写真術”

特別な機材は不要。

スマホ一つで、写真の印象を大きく変えるポイントをプロの視点から直接学べる実践型講座です。

２. その場で使える、事業直結の学び

その場で撮り、その場で学ぶから、

学びをすぐに発信や商品づくりに活かせます。

３. 学びで終わらない、つながる交流会

学びの後には交流の時間を設け、

ママ同士だからこそ安心して本音でつながれる場を大切にしています。

ママ起業家コミュニティ「ママレ」の実績

・2025年5月より毎月定期開催

・昼ママレ／夜ママレなど関連イベントを含め延べ110名以上が参加

・交流会をきっかけに仕事の受注、コラボ、情報交換など多数の実績あり

主催者・講師コメント

【ママレ主宰】江田 可愛さん

「ママが学び、つながり、エネルギーをチャージして前に進める場所をつくりたい。 ママレは、ワクワクの種を持ったママたちが集まる空間です。 2月も、学びも交流も濃い時間にして、 ぜひこの場でのつながりを、ご自身の事業に活かしてもらえたら嬉しいです。ママレでお会いできることを、心から楽しみにしています。」

【ママレ コミュニティプランナー】石井 淑子さん

「起業は、一人で頑張り続けるものではなく、“つながり”の中でこそ、継続的に育っていくものだと感じています。ママレは、ママ起業家が安心して学び、出会い、そのつながりを事業の成長へとつなげていける、とても貴重なコミュニティです。

この場から生まれる関係性が、それぞれの事業を一歩ずつ前に進めていく力になることを願っています。」

【講師】カメラマン・小坂 仁都美さん

「フリーランスのカメラマンとして活動しながら、4姉妹の育児をしています。ママだからこそ、日常の中で“仕事にも使える写真”を撮る場面は本当に多いと感じています。

今回ママレでは、スマホ一つで『想いが伝わる写真を撮るための5ステップ』を、その場ですぐ実践できる形でお伝えします。

ママレは、学びをすぐに行動や事業に活かせる、とても前向きな空気のある場所。この講座が、みなさんの発信やお仕事を一歩前に進めるきっかけになれば嬉しいです。」

ママ起業家コミュニティ「ママレ」の展望

ママレでは今後、

・定期交流会の継続開催

・ブース出店、イベント参加

・オンライン／地方参加型交流会

・共同企画・共同開催プロジェクト

・メディア発信の強化



を通じて、「ママの経済圏」を育てていきます。

同じ想いを持つ仲間とともに、コミュニティを進化させていくことを目指しています。

ママ起業家コミュニティ「ママレ」参加方法

ママレの最新情報・活動

■ ママレ公式Webサイト

イベント情報やママレの活動内容を紹介しています。

https://wakuwakumamare.wixsite.com/mamare

■ ママレ公式Instagram（活動レポート・最新情報）

毎月の開催レポートや、ママレの空気感を発信中。

https://www.instagram.com/mamare_kaai/

■ ママレ公式LINE（イベント情報配信）

交流会・オンラインイベントなどの最新情報を配信しています。

https://lin.ee/zCdMEQD

■ 第8回ママレ開催レポート（ワクセル掲載）

https://waccel.com/collaborator/ishii-yoshiko/

■ それ以前のママレ開催レポート一覧

（主宰・江田可愛 コラボレーターページ内）

https://waccel.com/collaborator/eda-kaai/

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を販売。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

注意事項

反社会勢力、宗教団体、政治結社、マルチ商法、ネットワークビジネス等に関与されている場合、弊社が提供するすべてのサービスのご利用をお断りいたします。