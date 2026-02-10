宅配買取サービス「宅配買取とっとっと」開始

ESBOX株式会社

ESBOX株式会社（本社：福岡県、代表：大住龍雄）は、家庭で不要になった品を対象とした宅配買取サービス

「宅配買取とっとっと」 を開始しました。

本サービスでは、カメラ、トレーディングカード、ゲーム機、ゲームソフトなどを中心に買取を行っています。

また、買取とあわせて、まだ着られる子ども服を児童養護施設へ寄付する取り組みを実施しています。

子ども服を同梱していただいたお客様には、査定額を500円アップする仕組みを導入しました。

サービス開始の背景

ESBOX株式会社では、リユース事業を通じて資源の有効活用だけでなく、地域への支援活動にも取り組んでいます。

これまでに

・社会福祉協議会へのお米の寄付

・児童養護施設を支援する団体への賛助会員としての参加

など、継続的な取り組みを行っています。

こうした活動を日常のサービスの中でも広げていきたいという考えから、本サービスを開始しました。

サービスの特徴

自宅から送るだけの宅配買取

申込後、梱包して発送するだけで査定・買取が可能です。

幅広い品目を買取

カメラ、トレーディングカード、ゲーム機、ゲームソフトなどを中心に買取を行っています。

動かない機器も対象

動作しないゲーム機なども買取対象とし、リユースや再資源化につなげます。

子ども服の同梱で査定額500円アップ

まだ着られる子ども服を同梱いただいた場合、査定額を500円アップし、児童養護施設へ寄付します。

申込方法

宅配買取の申込は、公式LINEアカウントから受け付けています。

公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@079cnsps?ts=02091224&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@079cnsps?ts=02091224&oat_content=url)

紹介動画

宅配買取とっとっとの流れや取り組みについて、動画でも紹介しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L2cduiCJKoM ]

今後の展開

LINE公式アカウントを通じて、買取の申込受付や活動報告などを行い、より利用しやすく継続的な取り組みとして展開していく予定です。

不要になった品を手放すことが、次の人や子どもたちの支援につながる循環を広げていきたいと考えています。

ESBOX株式会社

https://esbox.jp

〒830-1222

福岡県三井郡大刀洗町上高橋1115番地 B-2

古物商許可番号

福岡県公安委員会 第904022510017号