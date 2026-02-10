シタテルが農園リゾート「THE FARM」の館内着リニューアルを支援

シタテル株式会社

衣服・ライフスタイル製品のデジタル生産プラットフォームを提供するシタテル株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役：河野秀和、以下「シタテル」）は、株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明、以下「ザファーム」）が運営する農園リゾート「THE FARM」において、宿泊客が施設内で着用するオリジナルの館内着（寝間着）の制作を支援しました。

ザファームは「農ある暮らしをすべての人に」というコンセプトのもと、関東最大級のグランピング施設を有する農園リゾート「THE FARM」を展開しています。THE FARMでは、野菜の収穫体験を宿泊プランに組み込むほか、BBQでの食事に農園で採れた新鮮な野菜を提供するなど、農業とグランピングを組み合わせた独自の宿泊体験を提供しています。

今回、こうしたTHE FARMならではの滞在体験を、より心地よく特別なものへと進化させる取り組みとして、シタテルとともに施設内で着用できるオリジナルの館内着（寝間着）を制作しました。

■館内着（寝間着）の特徴

今回制作したのは、他ではあまり見られないツナギ型のウエアです。「農ある暮らしをすべての人に」というコンセプトを寝間着にも反映させたいという想いから、”野菜”や”収穫”などの言葉から連想される農作業用のウエアに着想を得ました。このツナギを着用して、農作業を行い、収穫した野菜でBBQをし、温泉施設へ行ったり、そのままコテージで寝ることも可能です。

生地：「コットンライク」と呼ばれる、シルクのような肌触りのポリエステル素材を採用。

ボタン：寝返りを打った際の負担を軽減するため、柔らかいシリコン製のものを使用。

ロゴ：刺繍部分が固くなってしまうことを踏まえ、位置やサイズを調整し、睡眠時に体に当たりづらい場所に配置。

■「THE FARM」運営副部長：荒井 陽太氏 スタッフ：弓削 裕之氏 コメント

最初は「THE FARM」のコンセプトを反映させるために、寝間着の色味も現在と異なり、暗めのグリーンでした。ただ、グリーンのツナギだと農作業感が強くなり過ぎてしまったため、もう少し万人に受け入れられやすく、かつ外で写真を撮った際などにも違和感が出ないよう、スタッフの意見をヒアリングしつつ、シタテルさんに相談しながら制作を進めていきました。

生地などの仕様の調整も含めると複数回サンプルを制作することにはなりましたが、シタテルさんのスピーディな対応もあって、より良い一着ができたのではないかと考えています。

宿泊のお客様にチェックインの際、寝間着のご案内をしていますが、ほぼ全員が寝間着を手に取り、着こなして写真などを撮ってくださっています。

今後もシタテルではプラットフォームの提供を通して、衣服産業の新たなものづくりのエコシステムとなり、業界の未来を築いてまいります。

▼事例詳細

https://imag.sitateru.com/imagination/thefarm/

【シタテル株式会社について】

衣服・ライフスタイル製品づくりを支援するデジタル生産プラットフォームを提供。「サプライチェーンを革新し想像力を解き放つ」をミッションに掲げ、未来のものづくりに向けたインフラ基盤の構築を行っている。

▼提供サービスサイト

・sitateru CLOUD https://sitateru.com/features

・sitateru MARKET https://sitateru.com/market/

・i/MAG https://imag.sitateru.com/

▼会社概要

会社名：シタテル株式会社

代表取締役：河野 秀和

事業内容：衣服・ライフスタイル製品のデジタル生産プラットフォームを提供

設立：2014年3月

本社：〒862-0956 熊本県熊本市西区春日1-14-1 2F

東京支社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2-11 ザ・パークレックス虎ノ門2F

HP：https://sitateru.co.jp/