わずか90秒で完成する「未来の主食」 福岡行列店が公式オンラインショップを開設！

福岡の人気店「米粉てんぷら・めん工房 天」を運営する株式会社SMJ（本社：福岡市）は、農林水産省「FOOD SHIFT セレクション 2025」優秀賞を受賞した米粉麺「WA-MEN（ワーメン）」の公式オンラインショップを、2026年2月9日（月）に新規オープンいたしました。

日本の農業を守る志から生まれたこの麺は、先駆けて販売した大手ECモールにおいて、累計3,000食以上を販売。

アレルギーを持つご家庭の方や健康志向の方々から届いた「もっと直接、手軽に購入したい」という熱いご要望にお応えし、スマホ一つで最短ステップのお取り寄せを可能にしました。

開発の原点：消えゆく田んぼと、ある「農家」の志が生んだ奇跡

WA-MEN オンラインショップ(https://wa-men.com/)

日本の食のインフラである田んぼが、人知れず荒野に変わっていく。代表の青木が直面したのは、農業人口の激減という抗いようのない冷酷な現実でした。

しかし、その逆風の中で、周囲が手放した田んぼを次々と引き受け、ネの栽培から製粉までを完結させる農家の方と出会います。その方の米粉を使い、「誰でも安心して美味しく食べられる麺を作りたい」という想いからWA-MENは生まれました。

少女の涙が変えた未来。食卓に「わ（和・輪・環）」を広げる

ある日、店舗で小麦アレルギーのため人生で一度もうどんを食べたことがなかった7歳の女の子が、当店の麺を一口食べ「お母さん、初めて食べられた！」と涙を浮かべて喜んでくれました。

「誰もが同じものを、笑顔で食べられる食卓を作りたい」

その強い念い（おもい）から生まれた一杯が、今では実店舗やWEBを通じて全国へ。誰もが笑顔で囲める食卓という「わ（和・輪・環）」が、今この瞬間も広がっています。

Amazon・楽天市場で3,000食以上を販売。全国から届いた「感動の声」が背中を押した

自社オンラインショップに先駆け、大手ECモールであるAmazonや楽天市場では合わせて3,000食以上もの販売実績があります。

アレルギーに悩むご家庭や健康意識の高い方を中心に、全国各地から届いた「救われた」「美味しかった」「90秒で手軽」というお声が、自社直販体制の構築を後押ししました。

【 実際のお客様の声をご紹介 】※Amazon・楽天市場のレビューより一部抜粋

妥協なき「米粉」へのこだわりと、農林水産省・優秀賞受賞の評価



私たちは単なる代替品ではない「本物の美味しさ」を追求しました。原料は、山口県産のノングルテン認証（1ppm以下）を受けた「やのくに純真米粉」を100％使用。

これは一般的なグルテンフリー基準（20ppm）の20倍厳しい安全性をクリアした最高級の米粉です。

廃棄米や古米は一切使わず、日本の田んぼを守るために契約農家から正規価格で直接仕入れたお米のみを使用。

お米本来の甘みと職人技が生み出す「もちもち」の生麺食感、そして日本の農業への貢献が評価され、農林水産省「FOOD SHIFT セレクション 2025」において優秀賞を受賞いたしました。

茹で時間90秒で「プロの味」忙しい現代人の食卓を感動の体験へ

「WA-MEN」は、茹で時間わずか90秒で、行列のできるプロの味を再現できるフードテック製品でもあります。

これまでは大手ECモールを中心に展開してまいりましたが、「いつでも、もっと手軽に購入したい」というお客様の要望にお応えし、自社サイトを開設いたしました。

スマホ一つで、忙しい現代人の食卓に、行列店で提供されている「未来の主食」を、工場直送の安心安全と共にお届けします。

公式オンラインショップ概要

サイト名： WA-MEN 公式オンラインショップ

URL： https://wa-men.com/(https://wa-men.com/)

取扱商品： 白米麺、玄米麺

決済方法： クレジットカード決済対応

代表メッセージ

日本の田んぼを守り、農家の未来を支えたい。そんな熱い想いから生まれた米粉麺は、今では世代や体質を問わず、多くの方の日常に寄り添う一皿となりました。

本当に美味しいものを、誰もが安心して楽しめるように、みんなの幸せの「わ（和・輪・環）を広げる。そんな願いを込めて、専用工場から自慢の麺を直送します。素材本来の力強さと、職人のこだわりを、ぜひご家庭の食卓でお楽しみください。

【会社概要】

会社名：株式会社SMJ

代表者：代表取締役 青木栄作

所在地：福岡県福岡市西区豊浜一丁目8番16号

創業：2013年

理念：みんなの幸せの「わ(和・輪・環)」を広げる

TEL：092-791-5262

Email：info@s-m-j.jp

