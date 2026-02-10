県内3町と子育て支援連携協定　「おめでとうばこ」配達で地域見守り〔群馬〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム群馬（本部：高崎市中大類町、理事長：大平真紀子）は2月、明和町（冨塚基輔町長）、みなかみ町（阿部賢一町長）、中之条町（外丸茂樹町長）の3町と「子育て支援の推進に係る連携に関する協定」を締結しました。協定に基づき、申請した子育て世帯へ育児に活用できる商品を詰め合わせた「おめでとうばこ」のプレゼントを開始します。行政と生協の協同により、子育て応援サービスを地域の誰もが受け取れる環境づくりを推進します。

県内に広げる育児応援の輪 13市町村と締結予定

協定は、全ての子どもが健やかに成長できる環境づくりを目的とします。生協宅配による地域密着型のネットワークと子育て世帯との日常的な接点を生かし、県内の子育て支援施策を効果的に推進します。本協定は2026年3月末までに県内13市町村との締結を予定し、行政との協同による育児応援の輪を県内に広げています。

▲明和町との協定締結式(2月3日)▲みなかみ町との協定締結式(2月5日)▲中之条町との協定締結式(2月6日)

協定に基づき3町は、誕生時や4カ月健康診査時に出生祝いとして育児用品を詰め合わせた「おめでとうばこ」の案内リーフレットを配付します。申請すると、1歳未満の子どもがいる家庭を対象に、乳幼児向け食品やベビーソープなどの詰め合わせを無料で届けます。

地域と育児世帯をつなぐ「見守り活動」

「おめでとうばこ」は、町に代わりパルシステムが申請者の自宅まで届け手渡します。訪問を通じて、育児中の困りごとなどに寄り添う「見守り活動」にもつなげます。子育て世帯を応援する生協として、配達時に商品の提供と配達の役割を担います。

パルシステムは地域に密接した生協宅配のインフラを生かし、育児に役立つオリジナル商品などをはじめ、利用者とともに開催する子育て関連の交流イベントや独自で運営する育児サイト「子育て123」(https://kosodate.pal-system.co.jp/)などの情報を届けています。

▲「おめでとうばこ」の内容（明和町）

パルシステム群馬はこれからも、子育て情報を積極的に発信する生活協同組合として、行政をはじめさまざまな人たちと協同し、誰もが安心して子どもを育てられる地域づくりを目指します。

生活協同組合パルシステム群馬

所在地：群馬県高崎市中大類町120-11、理事長：大平真紀子

出資金：11.2億円、組合員数：5.1万人、総事業高：61.6億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-gunma.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/