【2/17開催】Meta社主催シンポジウムにNAVICUSが登壇 ―企業に求められる情報リテラシーとは―

SNS戦略設計を軸に企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援サービスを提供する株式会社NAVICUS（本社：東京都千代田区、代表取締役：武内 一矢、以下：NAVICUS）は、2026年2月17日（火）にMeta日本法人 Facebook Japanが主催するシンポジウム「不確実な時代に必要な『情報リテラシー』を考える ～信頼の基盤を共に築く、成熟した個人と組織に求められるイニシアティブ～」に、代表取締役の武内一矢が登壇することをお知らせします。

近年、SNSをはじめとするデジタル空間では、偽・誤情報の拡散や炎上、風評被害などが企業活動に与える影響が深刻化しています。こうした課題は、個人や一企業だけで対処できるものではなく、社会全体での意識向上と、組織としての主体的な取り組みが求められています。

本シンポジウムでは、企業や組織が直面するデジタルリスクをテーマに、情報流通の構造や実態を整理したうえで、マネジメント層がどのようにリーダーシップを発揮し、「社会から信頼される対話」を継続していくべきかを多角的に考察します。

【プログラム】

- オープニング 主催者挨拶- 基調講演「デジタル空間における『情報流通』と企業リスクの実態」- セッション1「ファクトチェック的思考による『情報レジリエンス』の強化」- セッション2「ファンコミュニティが実現する企業のデジタル・レジリエンス」- パネルディスカッション- ネットワーキング

NAVICUS代表取締役の武内は、「ファンコミュニティが実現する企業のデジタル・レジリエンス」をテーマに登壇。

企業がSNSで発信しないことによる「沈黙のリスク」や、偽・誤情報・悪意ある攻撃に対して、ファンコミュニティが自浄作用を発揮した事例をもとに、平時から信頼を蓄積するためのコミュニケーション戦略を紹介します。

当日は、情報リテラシー分野の専門家も登壇し、基調講演やセッション、パネルディスカッションを通じて、SNS社会における情報流通の実態と、企業や組織に求められる実践的な視点を共有します。

なお、本シンポジウムは、総務省が推進する「DIGITAL POSITIVE ACTION」の一環として開催されます。

【開催概要】

日時：2026年2月17日（火）15:00～18:00

会場：Meta東京オフィス（東京都港区）

開催形式：現地開催のみ（オンライン配信なし）

主催：Meta日本法人Facebook Japan

参加費：無料

登壇者- 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）主幹 長迫智子氏- 武蔵大学社会学部教授 ファクトチェック・イニシアティブ理事 奥村信幸氏- 株式会社NAVICUS 代表取締役 武内一矢

【株式会社NAVICUSについて】

NAVICUSは、SNS戦略設計を軸に企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援を行う「ファンづくり」の会社です。

メーカー・小売・ゲームなどのコンシューマービジネス領域、そして大企業特有の承認プロセス・社内調整・運用体制にも対応し、目的やフェーズに合わせた最適な設計と運用を実現します。ご支援先の累計フォロワー数は1億620万人を超えております（2025年5月時点）。

2023年12月より株式会社PR TIMESのグループに参画し、日々ご支援の幅を拡大中です。

＜事業内容＞

コミュニケーション戦略設計

キャンペーン企画・運営

SNS（X・Facebook・Instagram・LINE・TikTok・YouTube・Discordほか）運用代行・運用支援

Web広告運用

ファンイベント（オフラインイベント・生放送番組ほか）企画・運営

マーケティングセミナー実施

コミュニケーション施策の効果分析

ゲーム・エンタメ業界に特化したコミュニティ支援

ふるさと納税マーケティング業務支援

地方自治体SNSプロモーション

Instagram採用支援

ITWebサービスのコンサルティング全般

