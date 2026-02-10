【β版リリース】Instagram分析『HINOME』、Meta広告出稿まで完結する新機能を2月10日より提供開始。リリース記念で2月末まで全プランで利用可能。 ～リリース記念で特別プランもご用意～

Hinome株式会社『HINOME』Meta広告出稿機能を2026年2月10日からβ版としてリリース

Instagram分析ツール『HINOME』を開発・運営するHinome株式会社（本社：奈良県橿原市、代表取締役CEO：中家 直也）は、Instagram分析ツールのプラットフォーム上でMeta広告の出稿までをワンストップで完結できる新機能（β版）を、2月10日（火）より提供開始いたします。

また、本機能のリリースを記念し、2月末までの期間限定で、通常はProプラン以上の契約者のみが利用可能な本機能を全ユーザーへ無料で開放いたします。あわせて、広告代理店や多店舗展開企業を対象とした「HINOME enterprise」特別キャンペーンを実施することをお知らせいたします。

■ 新機能リリースの概要

「HINOME」は、AIが成果の高い投稿をレコメンドし、最短3クリックで広告配信を可能にする新機能を実装しました。これにより、従来の「オーガニック投稿の分析」と「広告運用」の分断を解消し、データに基づいた戦略的なマーケティングを実現します。

【提供開始日】 2月10日（β版リリース）

【2月限定：全ユーザー無料開放キャンペーン】 通常、本機能は「Proプラン」をご契約のお客様のみ利用可能ですが、β版リリースを記念し、2月末まではプランに関わらず全てのユーザー様が無料で広告出稿機能をご利用いただけます。

これにより、多くの企業が課題としている「アップル税（アプリ経由の手数料30%）」を回避したコストパフォーマンスの高い広告運用や、AIによる投稿レコメンド機能をリスクなく体験いただくことが可能です。

■新機能リリース記念：複数アカウント運用者対象の「HINOME Enterprise」特別キャンペーン※先着10社

広告アカウントの選択テーブルにてキャンペーンを確認広告出稿コンテンツの選択配信内容の選択

新機能リリースに合わせ、複数のアカウントを運用する広告代理店様や、複数アカウント運用を行う会社様に向けた「HINOME Enterprise」の特別料金プランを開始します。



【キャンペーン詳細】

分析から広告までをワンストップで実現するHINOMEの強みを最大化するため、以下の条件にて特別プランを提供いたします。

・ プラン名 ： HINOME Enterprise

・ 対象 ： 広告代理店、複数アカウント運用担当者様 先着10社まで

・ 内容 ： 上限10アカウントまで、すべてのアカウントで「Proプラン（全機能）」を利用可能

・ 特別価格 ： 月額50,000円（税別） × 12ヶ月（年間契約のみ）

・ お申込み条件： 今月中のご契約およびお支払いが必須となります。

※HINOME Enterpriseとは...(https://service.hinome.app/enterprise)

※注意点1 HINOME Replyは付帯しません。

※注意点2 先着10社とさせていただきますので、お申し込みのタイミングによってはお断りさせていただく場合もございます。ご了承くださいませ。

【導入のメリット】

通常、複数アカウントで高度な分析と広告運用を行うには多額のコストがかかりますが、本プランでは1アカウントあたり月額5,000円相当でProプランの全機能が利用可能です。 「AIによる高精度レコメンド」や「競合分析（ベンチマーク機能）」を活用することで、運用担当者の経験や勘に依存しない、再現性の高いデータドリブンな運用を10アカウント規模で一斉に構築できます。

■ 開発の背景：運用の「分断」と「見えざるコスト」の解消

多くの企業では、日々の投稿分析と広告出稿が別のプラットフォームで行われており、データの連携不足や二重管理が発生しています。また、Instagramアプリ経由の広告出稿では最大30%の手数料（通称：アップル税）が発生し、投資対効果（ROI）を圧迫していました。

HINOMEの新機能は、プラットフォーム上から直接Meta広告へ出稿することでこの手数料を完全撤廃し、予算を最大限広告費に充てることを可能にします。2月10日からのベータ版提供を通じて、企業のSNSマーケティングを「作業」から「戦略」へと昇華させる支援を加速させてまいります。

■ Instagram分析ツール「HINOME」について

「HINOME」は、無料から利用可能なInstagram分析ツールとして、累計23,000を超えるアカウントにご利用いただいているサービスです。投稿後24時間のエンゲージメント推移が分かる「初速分析」や、競合アカウントの動向を把握できる「ベンチマーク機能」など、成果を最大化するための豊富な機能を搭載しています。

サービスページ： https://service.hinome.app(https://service.hinome.app)

【会社概要】

会社名 ： Hinome株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 中家 直也

設立 ： 2021年10月

本社所在地： 奈良県橿原市今井町2-6-3

事業内容 ： Instagram分析・運用ツール『HINOME』の開発・運営

会社HP ： https://hinome.co.jp



