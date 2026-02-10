法務部と事業部の連携強化に！「OLGA for Salesforce」、Salesforce画面上で締結済み契約書や関連資料の確認が可能に

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、Salesforce AppExchange上でOLGA for Salesforceをアップデートしたことで、Salesforce画面上から閲覧可能な情報が増え、事業部門での活用範囲がさらに拡張されたことをお知らせいたします。

「OLGA for Salesforce」特設サイト https://gvamanage.com/olga-for-salesforce/

■OLGA for Salesforceについて

「OLGA for Salesforce」は、事業部門ツールのSalesforceと法務部門ツールのOLGAを連携させることで、事業部門で持つ顧客情報と、法務部門で持つ契約書の締結に当たっての経緯ややり取りを含めた情報を一元化し、業務効率の大幅な向上を実現するアプリケーションです。

2024年11月の提供開始以降、Salesforce上で法務案件の進捗や契約情報を確認できる環境を実現し、事業部門が法務に確認する手間を削減するとともに、意思決定の迅速化を支援してきました。

OLGA for Salesforce :https://gvamanage.com/olga-for-salesforce/

■ 今回のアップデートのポイント

今回のアップデートでは、Salesforce上の取引先情報に紐づけて確認できる案件の範囲を大幅に拡張しました。今回の更新により、OLGAに格納されている過去に締結済の契約書データや提案資料などの各種関連資料についても、閲覧可能となります。

これにより、事業部門は、Salesforce画面上で顧客に関する契約情報を網羅的に把握できるようになり、契約内容の確認や、案件情報とあわせて確認することで契約に至るまでの経緯の把握が容易になります。

法務部門に都度確認することなく、必要な情報にアクセスできることで部門間の連携強化と業務効率化を同時に実現し、営業担当が変更になった際にもスムーズに情報を確認できます。

■今後について

GVA TECHは今後も顧客起点で開発を進め、法務部門にとどまらず全社で活用しやすいサービスの提供を目指してまいります。

そして、事業部門と法務部門の分断を解消することで、企業の競争力強化に貢献いたします。

OLGA Webサイト：https://olga-legal.com/

OLGA for Salesforceのサイト：https://gvamanage.com/olga-for-salesforce/

「AI時代の最前線『法務オートメーション最前線』」（PIVOT）：https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY

「法務オートメーション徹底解剖」（NewsPicks「BuzzBEACON」）：https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/