サンゲツ、北海道大学 COI-NEXT「こころとカラダのライフデザイン共創拠点」に参画

株式会社サンゲツ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：近藤 康正）は、このたび、共創の場形成支援プログラム地域共創分野本格型「こころとカラダのライフデザイン共創拠点（代表機関：国立大学法人北海道大学、プロジェクトリーダー：玉腰 暁子教授）」（以下、北海道大学 COI-NEXT）に参画しました。当社は、北海道大学 COI-NEXT参画企業の中でも「空間づくり」の領域を持つ強みをいかし、次世代を担うこどもや若者たちへ、感性や創造性を育む「空間デザインの創造体験」を提供します。

■北海道大学 COI-NEXT参画の背景と目的

北海道大学 COI-NEXTは、次世代を担うこどもや若者たちが、「他者（ひと）とともに、自分らしく幸せに生きる社会」の実現を目指すプロジェクトです。生きるための選択肢を増やすための多世代交流の場や、自らのこころとカラダへの理解を深めるためのヘルスリテラシーの向上といった活動を、自治体、教育機関、民間企業等さまざまな団体と連携し推進しています。



一方、当社グループは、創業以来一貫してインテリアを通じて人々の暮らしに関わり、社会の発展に貢献するための挑戦を続けてきました。現在は、モノの提供に留まらず、空間のデザイン、商品、物流、施工の各機能を統合したソリューション提供へと事業領域を拡大し、新たな価値創造に取り組んでいます。人々の豊かな人生を支える「空間」の創造を目指す当社は、当プロジェクトのビジョンに深く共感し、参画を決定しました。北海道大学が有する豊富な知的リソースと、当社が培ってきた空間創造に関する事業リソースを融合させることで、次世代の人々のウェルビーイング向上と地域課題の解決に貢献してまいります。

■今後の展望

サンゲツは、北海道大学 COI-NEXTへの参画を通じて、産学官連携によるイノベーションの創出を推進しています。今後は、当社グループが有する全国規模のネットワークや商品・サービスといったリソースを最大限に活用し、地域の多様な課題解決に向けたソリューション提案を加速させます。地域創生への積極的な貢献を通じて、持続可能な社会の実現と、経済価値・社会価値の共創を目指してまいります。



本活動の一環として、当社は2026年2月に立命館慶祥中学校・高等学校（北海道・江別市）が主催する「R-EXPO 2026（アール・エキスポ 2026）」、および3月に北海道大学 COI-NEXTが主催する「ビビ！っとデパートメント#kodama」に出展します。

■出展イベント（1）「R-EXPO 2026（アール・エキスポ 2026）」

立命館慶祥中学校・高等学校が開催するイベントです。中高生の類稀な個性を地域に向けて発信するほか、地元企業や団体がこどもたちの自由な発想を育むブースを多数展開。当社は、北海道大学COI-NEXTの参画企業として、当イベントに出展します。

【イベント概要】

「R-EXPO 2026（アール・エキスポ 2026）」

・主催：立命館慶祥中学校・高等学校

・日時：2026年2月11日（水・祝）10：30～16：30 ※サンゲツの出展は14：45～16：30

・場所：札幌コンベンションセンター（札幌市⽩石区東札幌6条1丁目1₋1）

・主な対象：一般

・入場料：無料 ※入場にはR-EXPOお申込が必須となります。https://www.r-expo.site/entry



【サンゲツ出展内容】内装材がアートに変わる、廃材アップサイクル体験「wallpaperあそび」

絵本『もののけしょくどう うらめしや』『せいろサウナ ぽかぽかや』（作：たにむら のりあき／出版：福音館書店）に登場する“もののけ”キャラクターを、壁紙の端材等で描く共創アート制作のほか、壁紙の廃棄サンプルによるフォトフレームづくり、当社公式ツール「着せ替えシミュレーション Myコーデ(R)」によるデジタルでの空間コーディネート体験を実施。廃材がアートに生まれ変わる楽しさと「デザインするよろこび」を体感いただけます。

■出展イベント（2）「ビビ！っとデパートメント#kodama」

北海道大学COI-NEXTの参画企業・団体のほか、北海道内の中高生が集まり、人やモノとの新たなつながりと出会うイベント。会場全体を「カルチャーデパートメント」に見立て、中高生の好奇心を「ビビビ！」と刺激し、ライフデザインのヒントを提案します。

【イベント概要】

「ビビ！っとデパートメント#kodama」

・主催：北海道大学 COI-NEXT

・日時：2026年3月22日（日） 10：00～19：00

・場所：札幌コンベンションセンター（札幌市⽩石区東札幌6条1丁目1-1）

・主な対象：中高生、一般

・入場料：無料



【サンゲツ出展内容】空間デザインワークショップ「My Code, My Space」

「自分の”好き”で、未来の空間を描く」をコンセプトにしたプログラムです。参加者が、実際にサンゲツの壁紙や床材のサンプルに触れ、選んだお気に入りの素材をAIに取り込むことで、理想の空間イメージを生成。手に取った素材が、AIによって「未来の空間」へと描き出されます。自分の“好き”がカタチになるよろこびを体験いただけます。

