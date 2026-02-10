「真庭市農業支援サービス事業体構築管理業務」の受託

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

株式会社Ｃキューブ・コンサルティング（岡山市 代表取締役 西原 立）は、真庭版農業支援サービス事業体設立準備協議会（真庭市 会長 中川 正樹）と「真庭市農業支援サービス事業体構築管理業務」について業務委託契約を締結いたしましたのでお知らせします。

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ（岡山市 取締役社長 加藤 貞則）と真庭市は、２０２２年１１月に地域の発展に寄与することを目的として「地方創生ＳＤＧｓに係る包括連携協力に関する包括協定書」を締結し、地域の脱炭素の取組みや森林・木材産業を中心とした産業振興、デジタルトランスフォーメーションなどさまざまな分野での連携を進めています。

本連携の一環として、真庭市の地域の集落の営農を守り、地域を維持するために欠かせない活動を支えるため、農業支援サービスの構築をおこなうご支援等をテーマに、今般、下記のとおり業務委託契約を締結する運びとなりました。

１．業務名

真庭市農業支援サービス事業体構築管理業務

２．業務概要

農業支援サービスの構築にあたり、以下の支援をおこないます。

（1） 法人設立の手続・資金調達に必要となる資料・データ作成等の作業

（2） 法人設立に参画する他の企業等との折衝・調整

（3） 法人がおこなう事業の設計、その他事業内容の検討

ちゅうぎんフィナンシャルグループは、今後も「地方創生ＳＤＧｓに係る包括連携協力に関する包括協定書」の主旨にもとづき、真庭市と地域の発展に向けた活動に積極的に取組んでまいります。

株式会社Ｃキューブ・コンサルティングは、これからもみなさまのありたい未来・思いをかたちにすべく、みなさまと共に歩んでまいります。

株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

電話番号：０８６-２２３-３１１０

広報センター 岡嶋（内線２２５５）