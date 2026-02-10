「InRed 美容家電大賞2025-2026」にてスカルプD ネクストプラス　スタイルエレブラシがヘア家電部門　スタイリングブラシ大賞を受賞！

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するヘアケアブランド「スカルプD ネクストプラス」のヘアケアデバイス「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」が、「InRed」(株式会社宝島社)2026年3月号の「InRed 美容家電大賞2025-2026」ヘア家電部門にて、スタイリングブラシ大賞を受賞いたしました。

「スカルプD ネクストプラス」は、"自分をデザインする"をブランドコンセプトとして昨年新たに誕生したメンズヘアケアブランドです。昨年9月にはサロン級のヘアスタイリングを叶えるヘアケアデバイス「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」を発売。男女問わずユニセックスアイテムとして好評いただき、一時品薄状態となりました。

この度、「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」が、宝島社「InRed」の「InRed 美容家電大賞2025-2026」ヘア家電部門にてスタイリングブラシ大賞を受賞いたしました。「地肌を引き締め、髪のスタイリングがしやすくなる」「サロン帰りのツヤ髪がかなう」、「フェイスラインのリフトケアアイテムとして使用できる」といった、髪・顔にマルチに使用できるポイントが評価されました。

「スカルプD ネクストプラス」は、今後も理想のヘアスタイリングを実現する“トータルヘアデザインブランド”として商品開発・展開を行ってまいります。

受賞概要

掲載雑誌：「InRed」(株式会社宝島社)2026年3月号

受賞時期：2026年2月

受賞名：「InRed 美容家電大賞2025-2026」ヘア家電部門

スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ商品概要

発売日：2025年9月3日（水）

商品名：スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ

種類：＜家庭用美容器＞

分類：雑貨

重量：約160g

販売価格：26,000円（税抜）／28,600円（税込）

販売：アンファーストア／楽天市場

付属品：専用USBコード、清掃用ブラシ、取扱説明兼保証書

普段鍛えにくい頭筋や表情筋にアプローチ！自宅で簡単・手軽にできる顔＆地肌のもたつきケア

※使用感には個人差があります。 ※EMSモードレベル3+VIBモードで写真右側に10分間使用した場合

自宅でもサロン帰りのような状態を叶えたいという想いから、国内最多※1331本のピンという仕様にこだわりました。331本のピンから流れる独自リズムのEMSにより、地肌全体を効率よく収縮させて引き締める効果を実現しています。

地肌と顔は1枚の皮膚で繋がり、表情や頭部全体の動きに関わる組織も密接に関連していることから、地肌全体の引き締めによってスッキリとした印象が期待できるのはもちろん、顔にもリフトケア※2として使用できます。

さらに、331本のピンでしっかり髪を梳かせるブラシ型だからこそ実現できる機能として、髪を根元からふんわりと立ち上げる効果のほか、ピンに付着するイオンがしっかりと髪一本一本に作用し、手触りが良くツヤのある髪へ導く効果を持たせました。スタイリングもしやすい髪質に整えてくれるため、普段のブラシから置き換えていただくだけで、1台で地肌ケア・フェイスケア・ヘアスタイリング・ヘアケアが実現します。アンファーストア、楽天市場のWEB限定発売となります。

商品特徴

１.EMSモード（地肌を引き締め&髪をふんわり立ち上げる）

理想のスタイリングは“髪の立ち上がり”でキマる。331本のピンヘッドから流れるEMSが、

広範囲の地肌を効率よく捉え、ふんわりと自然に立ち上がる髪に。

２.トリートメントイオンモード（髪の質感を高める）

髪全体に均一に行き渡る濃密イオンで、サロン帰りのようなツヤとまとまり。

密集型ピンだからこそ髪１本１本にイオンが密着し、質感の良い髪に。

３.バイブレーションモード（髪・地肌・カラダをいたわる）

毎分7,750回の心地よい振動で髪、地肌、カラダをいたわる。

髪をほぐし、地肌をやわらげ、毎日の疲れも癒す。日々のケアを心地よいひとときに。

3ステップで簡単！基本の操作方法

１.電源ON｜スタート

電源（モード選択ボタン）を約1秒長押しすると、前回使用時のモードライトが点灯し作動を開始します。

２.モード選択｜カスタマイズ

電源（モード選択ボタン）を短押しして、お好みの3つのモードを選択します。

IONモード：マイナスイオンでまとまりのある髪へ

＋VIBモード：心地よい振動でリラックス

＋EMSモード：EMSで地肌にアプローチ（レベル1～3選択可能）

※どのモードでも髪・地肌・フェイスケアにお使いいただけます。

気分や体調に合わせて、ご自由にモードをお選びください。

３.オートオフ機能｜安心設計

最後に操作してから約5分後にライトが自動消灯し、動作が停止します。

途中で止めたい場合は、電源・モード選択ボタンを約1秒長押しすると、ライトが消灯し動作が停止します。

スカルプD ネクストプラスとは

「スカルプD NEXT＋(スカルプD ネクストプラス)」は、気分やトレンドに合わせて"なりたい自分"を自由にデザインできるメンズヘアケアブランドです。

ベースケアからスタイリングまで、髪質やコンディションに左右されず、一日を通じて再現性の高いヘアスタイルを実現する"トータルヘアデザイン"を提供しています。

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。