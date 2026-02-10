【3月4日ウェビナー開催】2026年から変わる「食事補助」の新ルール！社員の満足度を最大化する秘訣

ボンディッシュ株式会社

開催主旨

2026年、従業員への食事補助に関する非課税枠が、約40年ぶりに月額3,500円から7,500円へと大幅に引き上げられます。物価高騰が続く中、企業には「従業員の手取りを増やしたいが、社会保険料等のコスト増は抑えたい」という共通の課題があります。

本セミナーでは、税理士資格を持つ弊社CFOが登壇し、今回の税制改正が実務に与える影響や、非課税枠を活かした「実質的な賃上げ」への活用法を分かりやすく解説します。制度を正しく理解し、社員満足度を高める新しい福利厚生のあり方を、皆様と共に考える機会となれば幸いです。

今回の見どころ

１. 42年ぶりのチャンス！「食事補助」はどう変わる？

長らく3,500円だった上限が、ついに7,500円へ。なぜ今、ルールが変わるのか？その背景と、知っておきたいポイントを分かりやすく整理します。

２. 安心して制度を使うための「かんたんチェック」

「どうすれば非課税になるの？」「現金で渡すのはなぜダメ？」など、間違いやすいルールを解説。社員にも会社にも嬉しい、正しいルールを解説します。

３. 給与アップとどう違う？「手取り」の変化をシミュレーション

同じ金額をサポートするなら、給与と食事補助どちらが効果的？社会保険料や所得税への影響を、具体的な数字でシームレスに“見える化”して比較します。

４. ボンディッシュが提案する新しい「都市型社食」のご紹介

制度の準備から毎日の運用まで、まるごとお任せ。オイシックス・ラ・大地グループのノウハウを活かした、手間をかけずに社員満足度を上げる社食導入のステップをご紹介します。

ぜひご参加ください。



■ボンディッシュ株式会社 社食・カフェ関連サービス

・法人向けランチケータリング・社員食堂「BONDISH OFFICE LUNCH」

https://www.bondish.co.jp/office-lunch

・法人向けオフィスカフェ「BONDISH OFFICE CAFE」

https://www.bondish.co.jp/officecafe

開催概要

・日時 2026年3月4日（水）11：00 - 11：30

・開催形式 オンライン（Zoomウェビナー）

※お申込み後、視聴URLをメールにてご案内いたします

・参加費 無料

・対象 企業の総務・経理・人事の方

・構成 25分講義 ＋ 5分サービス紹介



タイムテーブル

(11:00-11:05)

はじめに｜ボンディッシュについて



(11:05-11:20)

講義｜CFOが解説する「次世代型社食」の財務戦略

１. 42年ぶりの大改正！食事補助「月額7,500円」の背景とは？

２. 専門家が解説！非課税で正しく支給するための基本ルール

３. 給与UPと比較！会社と社員、それぞれのコスト・手取り効果

(11:25-11:30)

ご紹介｜ボンディッシュが提供する社食サービスのご案内

登壇者

ボンディッシュ株式会社 取締役CFO 松田 隆顕

監査法人トーマツにて、各種法定監査業務に従事。法定監査業務と並行して、株式上場準備支援、J-SOX対応支援、人事制度構築支援、リスクマネジメント支援等のコンサルティング業務に従事。ベンチャー企業にCFOとして参画した後、2019年7月に松田公認会計士事務所を開業。2020年3月ボンディッシュ株式会社に参画。

お申込み方法

こちらのフォームより、お申込みください。

ウェビナー視聴を申し込む :https://www.bondish.co.jp/office-lunch/form-webinar0304

ボンディッシュ株式会社について



“おいしい一皿で絆をつなぐ”社員食堂・ケータリングの企画運営を行う会社です。

キャラクターカフェの運営、新しい社食の運営やオフィス移転のコンサルティングなど、「食空間」そのもののコンセプト設計からプロデュースを行い、「自然と人が集まりたくなる空間」を生み出します。





【会社概要】

会社名 ：ボンディッシュ株式会社

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向け社員食堂「BONDISH OFFICE LUNCH」の運営

https://www.bondish.co.jp/office-lunch

・ケータリングサービス「ORDERMADE CATERING」の運営

https://www.bondish.co.jp/ordermade

・法人向けフードデリバリー「EAZY CATERING」の運営

https://eazy-catering.com/

・カフェ/コーヒー豆販売サイト「R.O.STAR」の運営

https://plus.rostar.jp/

・藤子・F・不二雄ミュージアムカフェの運営

URL ：https://www.bondish.co.jp/