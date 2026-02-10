大阪梅田に新設屋外ビジョン登場!!

株式会社近宣

広告代理店 株式会社近宣 大阪支社（所在地：大阪市北区）は、JR大阪駅と阪急大阪梅田駅を結ぶ連絡橋付近に新設された大型屋外ビジョン「大阪・梅田 サウンドウォールビジョン」を、2026年2月16日より本格稼働いたします。

本ビジョンは大阪・キタエリアの中でも有数の流動者数を誇る主要動線に面して設置されており、極めて高い視認性を確保しています。映像に加え音声を活用した訴求が可能なため、通行者の注意を効果的に喚起し、印象に残る広告展開を実現します。

設置エリア周辺の1日あたりの平均乗降人員は、JR大阪駅：約74万人、阪急大阪梅田駅：約45万人

（※1日平均／大阪市統計書（令和5年度版）、阪急電鉄「駅別乗降人員(2024年)」より）

と非常に多く、通勤・通学層から観光客、インバウンドまで、幅広いターゲットへのリーチが可能です。

「大阪・梅田 サウンドウォールビジョン」は、都市の中心で“音と映像”による強い存在感を放つ新たな広告メディアとして、 企業・ブランドの価値訴求や情報発信を力強くサポートしてまいります。

◎大阪・梅田サウンドウォールビジョン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175831/table/2_1_8788257df2a80299694fe107e0e25911.jpg?v=202602101151 ]

◎お問い合わせはこちら(https://hajikou.com/contact/)

株式会社 近宣 大阪支社 TEL：06-6312-0325