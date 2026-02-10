【松坂屋名古屋店】韓国の最新カルチャーを体験できる話題沸騰のイベントが名古屋初上陸！『SEONGSU TREND COLLECTOR -gift edition- in NAGOYA』

聖水（ソンス）とは

株式会社 大丸松坂屋百貨店

ソウル東部に位置するソンスは、かつての工業地帯から生まれ変わり、韓国のクリエイティブカルチャーを象徴するエリアへと進化しました。外観の趣を残しながら、内装をリノベーションしたカフェやギャラリー、アパレルブランドが集結する唯一無二のスポットとして、観光客や地元の若者たちに愛されています。赤レンガが印象的な街並みとともに、若手デザイナーによるファッションやライフスタイルブランドが注目を集める、韓国トレンドの最前線です

出店ブランド

【TETO】

2023年、ソンスでローンチした「TETO（テト）」は、タオルを生活用品から小さなアートピースとして楽しめる存在へと変化させたブランドです。世界でわずか1%しか生産されないハイエンド素材「スーピマコットン」を使用したTETOのタオルは、柔らかな肌触りと鮮やかな発色が特徴。唯一無二のカラーとデザインで、新たなタオル体験を提供します。ソンスのフラグシップストアは、壁一面に敷き詰められたタオルが印象的で、美術館のような空間が話題となっています。

【WHIPPED】

韓国発のビューティブランド「WHIPPED（ホイップド）」は肌と心をやさしく包み込むスキンケアアイテムで注目を集めています。中でも、ホイップクリームのようなユニークな形状のクレンジングフォームは、洗顔を楽しい体験へと変える革新的なアイテムとして話題に。パック＋洗顔＋スキンケアが同時にできる新感覚のクレンジングで、時短ケアを叶えながら、肌にやさしいケアを実現します。全ての製品がヴィーガン処方で、肌の悩みに応じたパーソナルケアを提案する点も魅力です。

【MUUT】

2024年に誕生した韓国のユニセックスなアイウェアブランド「MUUT(ムッ)」。韓国の人気スポットである聖水（ソンス）、漢南（ハンナム）にストアがあり、9月には明洞（ミョンドン）に新たなフラッグシップ店をオープン。SEVENTEEN、TWICE、TXTなど、多くのトップアーティストたちが着用。彼らが来店したことでファッショニスタの間でも話題になりました。ミニマルでおしゃれなデザインは、日常のスタイルを格上げし、トレンドに敏感な人々に愛されています。

【oh, lolly day!】

幸せを販売するブランド「oh, lolly day!（オローリーデー）」。日常で使用する小さな物が、人生を十分に幸せにすることができると信じており、「文具、ファッションアクセサリー、リビング用品」など、日常生活に必要なアイテムを作っています。

【Lowkey】

韓国・ソウル発のスペシャルティコーヒーロースター「Lowkey（ロウキー）」は、2010年創業の老舗ブランド。ソンス店は静かな路地に佇む隠れ家的な空間で、厳選された豆を使ったハンドドリップコーヒーが自慢。今回の出店ではコーヒー豆だけではなく、キャップやTシャツなどのアパレルアイテムを販売します。

【LEGODT】

韓国発のカスタマイズタンブラーブランド「LEGODT（レゴト）」。洗練されたデザインと機能性を融合させたタンブラーは、日常の必需品としてだけではなく、ファッションのアクセントとしても活かせる提案をしてくれます。LEGODTは“TUMGGU（タムク）”というシグネチャーワードを掲げており、この言葉は、韓国語の“텀블러（タンブラー）”と“꾸미다（デコる）”を組み合わせた造語。チャームやステッカーなど豊富なアクセサリーを使って、自分らしく自由にカスタムできる点も、韓国のトレンドカルチャーから生まれたLEGODTならではの特徴です。

【AHC】

1999年に誕生した韓国エステ発のスキンケアブランド「AHC(エーエイチシー)」エステのノウハウを活かしたプロフェッショナルなケアを提供している。顔全体に使用できるアイクリームは韓国売上NO.1を誇っている。ブースでは人気商品を直にいただけるタッチ＆トライを実施予定です。

【selfbeauty】

「自己愛＝SELF-BEAUTY」の考えを大切にし、美しさだけでなく内面の肯定の大切さをコンセプトにするヴィーガンコスメブランド「selfbeauty（セルフビューティ）。動物由来成分フリーで、サステナブルな商品は地球に優しいだけでなく、低刺激で肌にも優しいコスメ。シンプルで洗練されたパッケージは機能的なだけでなく、持ち歩くのが楽しくなるパッケージになっています。

【touch in SOL】

2025年8月に日本で正式展開をスタートした韓国コスメブランドtouch in SOL（タッチインソール） 。「いつでも、どこでも、愛される私になれる」メイクアップブランドをコンセプトに、ベースメイクから、トレンド感あふれるポイントメイクまで幅広くアイテムを発売しています。人気商品はハート型のパッケージのファンデーション、チーク、ハイライト。可愛らしさと実用性を兼ね揃えた優れものです。

スペシャル体験ができるオフィシャルサポートブランドによるブースも！

YU1L × JOY187（ユイル × ジョイ187）

韓国で実際にK-POPアイドルのヘアメイクを多数担当する人気サロン「JOY187」と提携したヘアメイクサロン「YU1L」。「憧れのあのアイドルメイクをマネしてみたい！」、「韓国メイクを体験してみたい！」という想いをプロのヘアメイクアップアーティストが叶えてくれます。2月13日（金）、14日（土）の2日間限定で、ポイントメイク体験ができるブースを出店します。

※要事前予約

オリジナルギフトバッグをプレゼント！

会場内で2点以上の商品をご購入いただいたお客様に、プレゼント用としても使える オリジナルギフトバッグ をお渡しします。淡いオーガンジー素材のバッグでラッピングすれば、受け取った方の気持ちがふっと明るくなる、ささやかな特別感を添えられます。

※写真はイメージ。バッグの中身は付きません。

【概要】

イベント名：「SEONGSU TREND COLLECTOR -gift edition- in NAGOYA」

実施期間 ： 2026年2月11日(水・祝)～16日(月)

開館時間 ： 10:00～20:00 ※最終日は18時閉場

会 場 ：松坂屋名古屋店 南館１階オルガン広場

内 容 ：かつては町一帯が町工場だったことでも知られる韓国の聖水洞。今では街並みが

開発され、使われなくなった工場を生かしたショップやトレンドが集まる人気エリ

アに様変わり。そんなユニークな街を味わいながらお買い物ができるショッピング

イベント。ソンスを代表するブランドや人気韓国ブランドのスペシャルサポーター

ブース多数出展。名古屋会期では特別なギフトパッケージをご用意してバレンタ

インシーズンを盛り上げます。

※出店ブランドは変更・追加になる可能性がございます。