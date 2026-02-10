災害対応型炊き出し、2回目へ｜OBJが仙台市内で続ける「話せる支援」の現場

特定非営利活動法人オペレーション・ブレッシング・ジャパン

特定非営利活動法人オペレーション・ブレッシング・ジャパン（本部：宮城県仙台市泉区）、仙台市内の公園で実施しているフードトラックによる炊き出し支援を「災害対応型炊き出し」と位置づけ、2026年2月17日に2回目の実施を行います。災害時に電気・水道・ガスが使えない環境下を想定し、地域住民や学生、関係者とともに防災力を高める実践型の取り組みです。また、平時から炊き出しを継続することで、災害発生時にも同じ体制・同じ手法をそのまま支援活動として活用できることを目的としています。

■災害対応型炊き出しとは

仙台市との協力のもと、公園の使用許可を得て実施しています。

OBJの「災害対応型炊き出し」は、平時からフードトラックによる炊き出し支援を行い、災害発生時にも同じ場所・同じ運営方法・同じスタッフ体制で支援を継続できる仕組みをつくることを目的としています。

前回の災害対応型炊き出し（2025年10月）では、ライフラインが途絶えた状況を想定し、運営に必要な電源は蓄電池から確保、フードトラックのプロパンガスとカセットコンロを使って調理を実施。炊き出し用アルファ米はお湯を注ぐだけで完成し、1箱で50人分のご飯をつくることができました。具だくさんで温かい仙台風芋煮とともに多くの方に喜ばれ、冷たい風の中で笑顔が広がりました。

仙台風芋煮は約100食分を用意

2回目となる今回も、災害時を想定したメニューを提供するほか、参加者に向けて日常に役立つ防災知識の共有も行います。地域住民にとっては防災を身近に学ぶ機会となり、支援に携わるスタッフやボランティアにとっては、災害支援の実践的な訓練の場にもなっています。

こうした取り組みを平時から積み重ねることで、災害時に新たな体制を立ち上げる必要がなく、「いつもの炊き出し」がそのまま災害支援へと切り替わる状態を目指しています。

【イベント概要】

OBJフートドラックで調理-温かい食事を提供

日時：2026年2月17日（火）

準備開始：午前中

会場準備：13:00頃～

炊き出し提供：15:00～17:00頃

場所：仙台市青葉区 西公園中央広場

内容

・災害時に有効な防災知識のレクチャー

・電源・水道・ガス不使用の環境での炊き出し体験

・OBJフードトラックによる炊き出し提供

参加予定人数：80～100名（含ボランティア）

協力：仙台市内の地域団体・教会ほか

※天候により中止または実施時間が変更となる場合があります。

■つながりから始まる防災

私たちは、東日本大震災以降、被災各地で支援の手が届きにくい人たちの存在を見てきました。

日ごろから生活に困難を抱える方や、生きづらさを感じている方は、災害時に声を上げづらい現状があります。

だからこそ、平時からつながりをつくることが大切です。

どこに支援を必要とする人がいるかを知り、声をかけ合える関係を築くことで、いざという時に支え合える地域になる-

この炊き出しは、生活困窮者や路上生活者の方々に食事を届けるだけでなく、

顔の見える関係づくり、声を掛け合えるつながりづくりをも目的に行っています。

毎月実施の炊き出しでは毎回80人余りが参加-多くのボランティアに支えられ継続しています

オペレーション・ブレッシング・ジャパンとは

2011年3月、東日本大震災の発生直後に緊急支援活動を開始。津波で舟を流された漁師に漁船を提供したり、メガネを失った人に検眼をしてメガネを贈るなど、被災された東北地方の方々の暮らしに直結する内容の支援事業を展開してまいりました。

2013年3月に宮城県から特定非営利活動法人（NPO法人）の認証を取得し、現在にいたるまで、日本の地域社会の課題に向き合い、災害支援やコミュニティ支援、心理的ケアなどの分野で、独自の取り組みを進めています。