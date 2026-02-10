ラントリップ、小田急電鉄が主催する「HOME FOREST」と連携し、箱根を走って巡る『Discover Runtrip in HAKONE』を開催
ランニングアプリ「Runtrip」を運営する株式会社ラントリップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大森 英一郎）は、小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：鈴木 滋）が主催する、心豊かなライフスタイルを提案するイベント「HOME FOREST」の一環として、箱根・小田原エリアを舞台にした地域回遊型のランニングスタンプラリー『Discover Runtrip in HAKONE』を2026年3月4日(水)より開催いたします。本イベントの詳細はページはこちら(https://runtrip.jp/stamp-rally/discover-runtrip-in-hakone)
■ 本イベントの背景：いつものランニングを「地域貢献」へ
本イベント「Discover Runtrip in HAKONE」は、箱根・小田原エリアに点在する魅力的なスポットを走りながら巡るデジタルスタンプラリーです 。単に走るだけでなく、チェックポイントを巡ることで豪華なリワードを獲得できる体験を通じ、「走る楽しさ」と「旅のワクワク」を同時に提供します 。
運動習慣や体力に合わせて選べる「初級・中級・上級」の3つのモデルコースを用意しており、初心者から本格的なランナーまで、それぞれのペースで箱根の自然を満喫いただけます 。
エリア内に設定されたチェックポイントを巡り、スタンプを集めることで段階的な特典（リワード）が獲得できます。
チェックポイントには箱根の自然や文化を感じられるスポットを設定。Runtripアプリを使用してチェックインすることでデジタルスタンプを集めることで段階的なリワードが獲得できます。
■ リワード
・スタンプ3個： HAKONATURE BASEでのクラフトビール1杯（先着500名）
・スタンプ6個： 本イベント限定のオリジナル手ぬぐい（先着100名）
・スタンプ9個（抽選）： 「山のホテル」ペア宿泊券、ランチ券、「ユネッサン＆森の湯」入場券などの豪華景品
また、日々のランニングでためたRuntripマイルを、地域の観光施設や飲食店で使える限定クーポンと交換可能になります。 これは、チェックポイント数に関わらず、日々のランニングやウォーキングで蓄積した「Runtripマイル」を、地域の観光施設や飲食店で利用可能なクーポンに交換できる仕組みです 。
主なリワード提供施設： 甘酒茶屋、箱根駅伝ミュージアム、箱根湯寮、NARAYA CAFEなど
ランナーの日常的なアクションを地域活性化へと繋げ、イベント参加中も、そして日常のトレーニングにおいても、箱根・小田原エリアとの深い繋がりを創出する新しいスポーツツーリズムの形を提案します。
■ イベント開催概要
名称： Discover Runtrip in HAKONE
開催期間： 2026年3月4日(水)～3月31日(火)
開催場所： 神奈川県小田原・箱根エリア
参加費： 無料
参加方法： Runtripアプリをダウンロードし、エリア内のチェックポイントにてチェックイン。
■ 株式会社ラントリップ代表・大森英一郎 コメント
Runtripは「もっと自由に、楽しく走れる世界へ」を掲げ、ランニングを通じて人と街をつなぐ取り組みを続けてきました。今回、小田急電鉄様とともに箱根エリアで「Discover Runtrip」を開催できることを大変嬉しく思っています。走ることでその土地の魅力に出会い、滞在や移動、観光体験まで広がっていく。ランニングが地域との新しい接点となり、箱根の魅力を再発見するきっかけになればと願っています。
■ 株式会社ラントリップについて
「もっと自由に、楽しく走れる世界へ。」をビジョンに掲げ、ランナー向けSNSアプリ「Runtrip」や、リアルイベント・コミュニティを通じて、誰もが走ることを楽しめるサービスを展開しています。企業や自治体と連携したヘルスケア促進プログラムの開発にも取り組んでいます。
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408
代表者：代表取締役 大森英一郎
設立：2015年5月15日
URL：https://corp.runtrip.jp