【春先取り！さくら新商品】まるで桜餅！？優しいさくらの香り×しっとり食感を楽しめる春にぴったりなフレーバー！甘いホワイトチョコを練り込んだ『世にもおいしいさくらブラウニー』を期間限定で新発売！

株式会社オールハーツ・カンパニー

株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、2026年2月16日（月）より新商品『世にもおいしいさくらブラウニー』を全国の「ハートブレッドアンティーク」などで新発売いたします。さらに2026年2月17日（火）より全国のセブン-イレブンやスーパーマーケット・ドラッグストアにて販売開始いたします。

*一部店舗を除く。店舗により販売時期は異なります。

「ハートブレッドアンティーク」から2018年に生まれた『世にもおいしいチョコブラウニー』は、シリーズ累計出荷数約2,100万個※1を誇る大人気の商品です。そしてこのたび、春限定フレーバーをお届けいたします。

■まるで“桜餅”！？ しっとり食感×さくらの優しい香りが口いっぱいに広がる春限定ブラウニ―！

入学や卒業など新たな門出を祝うギフトにも！全国のコンビニエンスストアなどで新発売

「世にもおいしいブラウニー」シリーズから、春限定の“さくら”フレーバーが登場いたします。桜餅風味のペーストを練り込んだ、ほんのりピンク色のブラウニー生地に、まろやかなホワイトチョコチップをサンドして焼き上げました。まるで桜餅を思わせるような、心癒される優しい味わいをお楽しみいただけます。

春の訪れを感じさせる、桜をイメージしたピンクと爽やかなブルーを組み合わせたパッケージで、自分へのご褒美にはもちろん、入学や卒業など新たな門出を祝うプチギフトにもおすすめ。

春のティータイムに彩りを添える、季節限定のブラウニーをぜひこの機会にお楽しみください。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●商品概要

*一部店舗を除く。店舗により販売時期は異なります。

商 品 名 ：世にもおいしいさくらブラウニ―

発 売 日 ：2026年2月16日（月）

取扱店舗：2026年2月16日（月）～全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」

「グランディール」※2店舗、「ねこねこファクトリー 東浦店」、

公式オンラインストア「オールハーツモール」

2026年2月17日（火）～全国のセブン-イレブン（全国 約22,000 店舗）、

スーパーマーケット・ドラッグストア

価 格：198円（税込213円）

こだわり：「世にもおいしいブラウニー」シリーズから、春限定の“さくら”フレーバーが登場。桜餅風

味のペーストを練り込んだ、ほんのりピンク色のブラウニー生地に、まろやかなホワイトチ

ョコチップをサンドして焼き上げました。ひと口食べると、しっとりとした食感とふんわり

広がる桜の香りに、ホワイトチョコチップの甘みが重なり、まるで桜餅を思わせるような心

癒される優しい味わいをお楽しみいただけます。春の訪れを感じさせる、桜をイメージした

ピンクと爽やかなブルーを組み合わせたパッケージで、自分へのご褒美にはもちろん、入学

や卒業など新たな門出を祝うプチギフトにもおすすめです。春のティータイムにぴったり

な、季節限定のブラウニーをぜひこの機会にご賞味ください。

公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/brownie

●『世にもおいしいチョコブラウニー』について

2018年に生まれたシリーズ累計出荷数約2,100万個※1を誇る大人気の商品です。生地にはオリジナルチョコを使用し、おいしさの限界までチョコチップをサンドして焼きあげました。

”チョコ、ザクッ！ザクッ！“な新食感が楽しい、チョコ好きにはたまらない”世にもおいしい“ブラウニーです。

取扱店舗：全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」*一部店舗を除く。

コンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストア など

価 格：180円（税込198円）

＜公式HP＞https://yonimo.jp

※1：2020年1月～2025年5月末 累計

※2：「グランディール 下鴨店」「グランディール御池店」「グランディール 覚王山店」は販売対象外となります。

※：画像はすべてイメージです。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

＜運営ブランド＞

・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com

・ねこねこ：https://neko2.co

・PASTEL：https://pastel-pudding.com

・PINEDE：https://pinede.co.jp

・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com

・OGGI：https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie