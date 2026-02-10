【採用戦略連携健康経営】経営戦略と連携した採用設計でプレゼンティーイズム課題に対応

フラクタルワークアウト株式会社

採用難が常態化する中、候補者が重視する「働きやすさ・健康配慮・生産性」を、経営戦略と接続した形で設計し、運用まで落とし込むことで、採用力と生産性を同時に底上げします。

特に、見えにくい生産性損失であるプレゼンティーイズム（出社していても不調によりパフォーマンスが低下している状態）に着目し、組織単位の健康状態を可視化しながら、採用活動に耐える再現性ある仕組み化を支援します。

採用戦略、経営戦略、健康経営を一体で設計することで、採用広報の説得力強化、ミスマッチ抑制、定着率改善までを狙います。

提供開始の背景

採用活動は、待遇や知名度だけで戦えない時代に入りました。

候補者は「会社の将来性」と同じかそれ以上に「日々の働き方の質」を見ています。

一方で企業側は、採用広報で語れる材料が不足しがちです。

さらに、経営インパクトの大きい課題としてプレゼンティーイズムが挙げられます。欠勤（アブセンティーイズム）よりも見落とされやすい一方、組織の生産性・品質・離職に影響し、結果として採用コスト増（補充採用、採用単価上昇）につながります。

当社は、健康経営を「認定取得のための取り組み」に留めず、経営戦略に紐づく採用戦略の競争力として機能させることを目的に、本プログラムの提供を開始しました。

プログラム概要

本プログラムは、経営戦略・人材戦略・健康経営を一本化し、採用に耐えるメッセージと運用をセットで構築します。単発施策ではなく、採用成果（応募・面談・内定承諾）と、入社後成果（定着・生産性）までを同じ設計思想でつなぐことを前提にしています。

A. 経営戦略と採用要件の接続

経営方針／事業計画から逆算し、必要な人材要件を定義します。

採用ペルソナと入社後活躍要件（行動特性・健康行動も含む）を言語化し、採用KPI、人事KPI、健康KPIの整合を取った運用設計まで行います。

B. プレゼンティーイズム課題の可視化（組織単位）

プレゼンティーイズムは現場で起きていても、定量的に語れず放置されがちです。

本プログラムでは、組織単位の健康状態を可視化し、課題を「感覚」ではなく「構造」として捉え直します。

個人情報に依存せず、組織の状態として改善設計ができることが特徴です。

C. 施策実装（運用負荷を抑えつつ継続）

健康施策が単発イベントで終わると、採用広報の材料にもなりません。

継続運用を前提に、従業員向けのオンラインセッション提供や月次ガイダンスなど、実装と定着を支援します。

必要に応じてカスタムセッションやオンサイト、研修等も組み合わせます。

D. 採用活動に直結するアウトプット化

採用広報で語れる「取り組みの型」と、社内外向け説明資料を整備します。

会社説明会、面接、採用サイト、求人票、記事コンテンツなど、採用導線で繰り返し使える表現に落とし込み、採用ブランディングと運用を一致させます。

健康経営を「やっています」で終わらせず、採用戦略として説明可能な形にします。

期待できる経営インパクト

本プログラムの狙いは、健康経営をコストではなく経営戦略上の投資に変え、採用成果と生産性を同時に改善することです。

特に、採用競争力の強化とプレゼンティーイズム対策を同じ設計で動かす点に、再現性があります。

(1) 採用のミスマッチ抑制と内定承諾率の改善

経営戦略と連動した採用要件を定義し、候補者に伝わる言葉へ翻訳します。

これにより、入社後にズレが起きにくい採用が可能になり、選考途中の離脱や内定辞退の抑制に寄与します。

結果として採用単価の悪化を防ぎます。

(2) 定着率の改善と補充採用コストの抑制

採用の入り口で語った働き方と、入社後の運用が一致している状態を作ります。

採用広報の「理想」と現場の「実態」を揃えることで、早期離職のリスクを下げ、補充採用や教育コストの増加を抑えます。

(3) プレゼンティーイズム由来の生産性損失の低減

プレゼンティーイズムは、欠勤のように数字に出ないため放置されやすい一方、品質低下、残業増、現場負荷増を通じて経営数値に影響します。

組織単位で課題を把握し、施策を継続運用することで、生産性の底上げを狙います。

(4) 採用広報の差別化と掲載面の拡張

採用戦略連携健康経営というテーマは、採用、健康経営、人的資本経営、生産性、ESGの文脈で複数メディアに接続できます。

採用サイトや求人媒体だけでなく、PR記事、オウンドメディア、外部寄稿、団体活動紹介など、掲載先の分散がしやすくなります。

結果として、候補者接触回数の増加と指名検索の増加を狙えます。

導入の流れ

1）キックオフ：経営戦略／採用課題／健康課題の整理

2）設計：採用要件、KPI、運用体制、年間計画の策定

3）可視化開始：組織単位の把握運用、課題抽出

4）施策実装：セッション、研修等の実施と定着支援

5）採用連携：採用広報素材整備、説明会・面接での活用定着

プログラムについて

本リリースの要点は、採用戦略と健康経営を経営戦略に連動させ、採用成果と生産性を同時に改善する実装型プログラムである点です。

プレゼンティーイズム対策を、福利厚生ではなく人的資本への投資として位置づけ、組織単位の状態把握と継続運用により、内定承諾率、定着率、採用単価、生産性といった経営指標に接続します。

採用広報においては「健康経営を実施している」という宣言ではなく、「採用要件と運用が一致している」状態をつくり、候補者の意思決定に必要な情報を一貫した言葉で提供します。

本プログラムの詳細（進め方、想定スケジュール、実施内容の範囲、貴社の採用課題とプレゼンティーイズム課題に対する適用イメージ）をご希望の場合は、当社までお問い合わせください。

現在の採用計画、離職・定着の状況、職種・拠点特性などを踏まえ、初回の情報交換にて「採用戦略連携健康経営」として何を優先設計すべきか、検討のたたき台をご提示します。

