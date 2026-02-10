老舗アウトドアブランド『ogawa（オガワ）』2026年新製品

キャンパルジャパン株式会社


ここからはじまる。 ogawaではじめる。

何かをはじめるのに年齢や性別は関係ない、最初は誰もがビギナー。


キャンプをはじめたい。オートキャンプって大変そう。


そんなキャンプビギナーのアウトドアアクティビティへの


第一歩に、ogawaを選ぶという選択。


ビギナーからベテランまで満足できるプロダクトを。



ogawa ONLINE STORE(https://www.store-campal.co.jp/products/list.php?category_id=228) ／全国の ogawa 直営店 GRAND lodge(https://www.campal.co.jp/shops/sort/grand_lodge/index.html) にて、


新製品の先行予約を、2026年2月13日（金）より開始します。


完全新作はもちろん、リニューアルモデルからオプションパーツまでをラインアップ。





ogawa ｜ Artemis（アルテミス）



ogawa のベーシックモデル登場

これからオートキャンプをはじめたい “ビギナー” 層のファーストテントから、キャンプへ気軽に出かけたい “ベテラン” 層のセカンドテントに最適なコストパフォーマンス！ogawa クオリティの基本となる、ベーシックモデル「アルテミス」デビュー。






価格 ｜ \ 67.800（税込）



ogawa オンラインストア ｜ 4月中旬入荷予定


https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14840








■重量　約9.5kg(付属品除く)


　フライ:約4.1kg、インナーテント:約2.0kg


　ポール:約3.4kg


　付属品:約3.2kg


■素材


　フライ(本体):ポリエステル75d(耐水圧1,800mm、難燃加工)


　インナーテント:ポリエステル68d


　グランドシート(インナーテント床部分):ポリエステル210d(耐水圧1,800mm)


　ポール:6061アルミ合金(φ14.5mm、φ13mm)


■収納サイズ


　68×34×22cm


■付属品


　張綱3m×8本、収納袋


※ペグとハンマーは付属しません


ogawa ｜ Artemis Roof Fly Tarp（アルテミス ルーフフライタープ）



ogawa アルテミス専用ルーフフライ一体型タープ

ルーフフライと一体化されたデザインは、ポール1本で軽快にタープの設営が可能。PUブラックコーティングを施し、日光を90％* ・UVを99％* カットして日差しを軽減。SS（Spring／Summer）キャンプを快適に過ごせるアルテミス専用のルーフフライタープ。


＊自社調べ







価格 ｜ \22,000（税込）



ogawa オンラインストア ｜ 4月中旬入荷予定


https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14843








■重量　約1.7kg(付属品除く)


　タープ:約1.2kg、ポール:約0.5kg


　付属品:約0.2kg


■素材


　ポリエステル75d(耐水圧1,800mm、難燃加工、PUブラックコーティング)


　ポール:6061アルミ合金(φ22mm)


■収納サイズ


　58×19×10cm


■カラー


　ダークブラウン


■付属品


　張り出しポール200cm×1本、張綱2m×3本 7m×1本、収納袋


※アルテミス本体は別売りです


※PUブラックコーティングの特性上、まれにコーティングのムラや欠けに見える光漏れが生じる場合があります。製品の機能が著しく低下するものではございません。


ogawa ｜ Facil T/C（ファシルT/C）



ファシルに、待望の「T/C」が誕生

シンメトリーデザインで、設営しやすい基本設計はそのままに、オールシーズン快適に過ごせる「T/C」バージョンが仲間入り。







価格 ｜ \139,800（税込）



ogawa オンラインストア ｜ 4月中旬入荷予定


https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14841







■重量　18.4kg(付属品除く)


　フライ:約10.4kg、ルーフフライ:約0.6kg、インナーテント約2.7kg


　ポール:約4.8kg


　付属品:約0.7kg


■素材


　フライ:T/C(耐水圧350mm)


　インナーテント:T/C+ポリエステル68d


　グランドシート(インナーテントボトム部分):ポリエステル210d(耐水圧1,800mm)


　ポール:6061アルミ合金(φ16mm、7.9mm)


■収納サイズ


　72×32×32cm


■カラー


　サンドベージュ×ダークブラウン


■付属品


　張綱2.5m×8本、収納袋　


※ペグ、ハンマーは付属しません。


※ファシルとポール径が異なるため、互換性はありません。ファシル、ファシルT/Cともにフライシートのみでの販売はございません。


ogawa ｜ Stacy Falda-II（ステイシーファルダ2）




ニューカラーが仲間入り、新生「ステイシーファルダ」

ロングセラーモデルのステイシーシリーズ、「ファルダ」に人気カラーのカーキ色を追加。細部をアップデートしさらに使い勝手を向上させた、新たな「ステイシーファルダ」。







価格 ｜ \59,400（税込）



ogawa オンラインストア ｜ 5月上旬入荷予定


https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14895







■重量　約4.1kg(付属品除く)


　フライ:1.6kg、インナーテント:1.3kg


　ポール:1.2kg


　付属品:0.5kg　


■素材


　フライ:ポリエステル75d(耐水圧1,800mm)


　グランドシート:ポリエステル75d


　グランドシート(インナーテント床面):ポリエステル75d(耐水圧1,800mm)


　ポール:7001アルミ合金(φ9mm、φ10.3mm、φ9.5mm)


■収納サイズ


　53.5×20×20cm(フレーム折り寸40cm)


■カラー　2色


　ダークブラウン×サンドベージュ、カーキ×ブラック


■付属品


　張綱2m×6本、セルフスタンディングテープ(前室部分)、アルミピン20cm×15本、収納袋


※ハンマーは付属しません


ogawa ｜ Apollon Roof Fly Tarp（アポロン ルーフフライタープ）



人気のアポロンシリーズ専用のルーフフライ一体型タープPUブラックコーティングを施し、日光を90％* ・UVを99％* カット遮光に優れたルーフフライタープです。


＊自社調べ






価格 ｜ \35,200（税込）



ogawa オンラインストア ｜ 4月中旬入荷予定


https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14842







■重量　約2.6kg(付属品除く)


　付属品:約0.2kg


■素材


　ポリエステル75d(耐水圧1,800mm、PUブラックコーティング)


■収納サイズ


　50×25×9cm


■カラー


　サンドベージュ


■付属品


　張綱3m×3本 4m×3本、収納袋


※張り出しポールは付属しません


※アポロン本体は別売りです


※PUブラックコーティングの特性上、まれにコーティングのムラや欠けに見える光漏れが生じる場合があります。製品の機能が著しく低下するものではございません。


ogawa ｜ Lodge Shelter Mesh Screen（ロッジシェルター メッシュスクリーン）



居住性の高いロッジシェルターシリーズをさらに快適にランクアップさせるオプションパーツ。待望のロッジシェルター専用のメッシュスクリーンです。


＊強風時や就寝時など事故に繋がる可能性がある場合は、危険ですので使用はお控えください。






価格 ｜ \24,200（税込）



ogawa オンラインストア ｜ 4月中旬入荷予定


https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14844







■重量　約2.2kg(付属品除く)


　付属品:約0.1kg


■素材


　ポリエステル75d(耐水圧1,800mm)


■収納サイズ


　64×27×12cm


■カラー


　サンドベージュ


■付属品


　収納袋


※ロッジシェルター本体は別売りです


※取り付け可能モデル：ロッジシェルターII、ロッジシェルターT/C、ロッジシェルターUL


＊製品写真はすべてサンプルのため実物と異なる場合があります。


＊製品入荷予定は変更となる場合があります。あらかじめ御了承ください。



［直営店限定］


対象の新作テントをご予約いただいた方に、予約特典として


ogawa「クーラージャグ」をプレゼント！(先着・数量限定)




対象製品：アルテミス ／ ファシル T/C ／ ステイシーファルダ2　※写真はイメージです


持ち運びに便利なハンドル付き

広い開口部は氷も出し入れしやすくお手入れも簡単

ogawa クーラージャグ

■サイズ／高さ22.3cm×φ12.8cm


（開口部φ9cm）


■素材／ステンレス


■容量／1.5L


■カラー／ブラック


※ogawa「ONLINE STORE」／ ogawa 直営店「GRAND lodge」でご予約いただいた方の特典となります


ogawa インスタライブ開催！


テントやオプションパーツ以外にも、ogawaの最新ギアはまだまだあります！その新作たちを、ogawaスタッフがインスタライブで詳しくご紹介。皆様からの視聴コメントお待ちしてます。



ogawa Instagram ｜ ogawa.since1914(https://www.instagram.com/ogawa.since1914/)



ogawa GRAND lodge 小平 よりライブ配信

日　時｜ 2026年2月13日（金）／ 19:15より配信



2月14日（土）より全国の ogawa GRAND lodge にて新製品を巡回展示いたします。是非、店頭でご体感ください！



■ 2026年新製品展示 ogawa GRAND lodge 店舗巡回スケジュールはコチラ


https://www.campal.co.jp/news/2026/02/2026.html



■ ogawa について



1914年創業の老舗アウトドアブランド「ogawa」。テントを中心とするプロダクトは質実剛健。そのブランド力は、100年つづく歴史ある製品クオリティ。それは『信頼』の証 。安心で快適なアウトドアライフをお約束いたします。



さぁ、フィールドをたのしみ。地球とあそぼう。