老舗アウトドアブランド『ogawa（オガワ）』2026年新製品
ここからはじまる。 ogawaではじめる。
何かをはじめるのに年齢や性別は関係ない、最初は誰もがビギナー。
キャンプをはじめたい。オートキャンプって大変そう。
そんなキャンプビギナーのアウトドアアクティビティへの
第一歩に、ogawaを選ぶという選択。
ビギナーからベテランまで満足できるプロダクトを。
ogawa ONLINE STORE(https://www.store-campal.co.jp/products/list.php?category_id=228) ／全国の ogawa 直営店 GRAND lodge(https://www.campal.co.jp/shops/sort/grand_lodge/index.html) にて、
新製品の先行予約を、2026年2月13日（金）より開始します。
完全新作はもちろん、リニューアルモデルからオプションパーツまでをラインアップ。
ogawa ｜ Artemis（アルテミス）
ogawa のベーシックモデル登場
これからオートキャンプをはじめたい “ビギナー” 層のファーストテントから、キャンプへ気軽に出かけたい “ベテラン” 層のセカンドテントに最適なコストパフォーマンス！ogawa クオリティの基本となる、ベーシックモデル「アルテミス」デビュー。
価格 ｜ \ 67.800（税込）
ogawa オンラインストア ｜ 4月中旬入荷予定
https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14840
■重量 約9.5kg(付属品除く)
フライ:約4.1kg、インナーテント:約2.0kg
ポール:約3.4kg
付属品:約3.2kg
■素材
フライ(本体):ポリエステル75d(耐水圧1,800mm、難燃加工)
インナーテント:ポリエステル68d
グランドシート(インナーテント床部分):ポリエステル210d(耐水圧1,800mm)
ポール:6061アルミ合金(φ14.5mm、φ13mm)
■収納サイズ
68×34×22cm
■付属品
張綱3m×8本、収納袋
※ペグとハンマーは付属しません
ogawa ｜ Artemis Roof Fly Tarp（アルテミス ルーフフライタープ）
ogawa アルテミス専用ルーフフライ一体型タープ
ルーフフライと一体化されたデザインは、ポール1本で軽快にタープの設営が可能。PUブラックコーティングを施し、日光を90％* ・UVを99％* カットして日差しを軽減。SS（Spring／Summer）キャンプを快適に過ごせるアルテミス専用のルーフフライタープ。
＊自社調べ
価格 ｜ \22,000（税込）
ogawa オンラインストア ｜ 4月中旬入荷予定
https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14843
■重量 約1.7kg(付属品除く)
タープ:約1.2kg、ポール:約0.5kg
付属品:約0.2kg
■素材
ポリエステル75d(耐水圧1,800mm、難燃加工、PUブラックコーティング)
ポール:6061アルミ合金(φ22mm)
■収納サイズ
58×19×10cm
■カラー
ダークブラウン
■付属品
張り出しポール200cm×1本、張綱2m×3本 7m×1本、収納袋
※アルテミス本体は別売りです
※PUブラックコーティングの特性上、まれにコーティングのムラや欠けに見える光漏れが生じる場合があります。製品の機能が著しく低下するものではございません。
ogawa ｜ Facil T/C（ファシルT/C）
ファシルに、待望の「T/C」が誕生
シンメトリーデザインで、設営しやすい基本設計はそのままに、オールシーズン快適に過ごせる「T/C」バージョンが仲間入り。
価格 ｜ \139,800（税込）
ogawa オンラインストア ｜ 4月中旬入荷予定
https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14841
■重量 18.4kg(付属品除く)
フライ:約10.4kg、ルーフフライ:約0.6kg、インナーテント約2.7kg
ポール:約4.8kg
付属品:約0.7kg
■素材
フライ:T/C(耐水圧350mm)
インナーテント:T/C+ポリエステル68d
グランドシート(インナーテントボトム部分):ポリエステル210d(耐水圧1,800mm)
ポール:6061アルミ合金(φ16mm、7.9mm)
■収納サイズ
72×32×32cm
■カラー
サンドベージュ×ダークブラウン
■付属品
張綱2.5m×8本、収納袋
※ペグ、ハンマーは付属しません。
※ファシルとポール径が異なるため、互換性はありません。ファシル、ファシルT/Cともにフライシートのみでの販売はございません。
ogawa ｜ Stacy Falda-II（ステイシーファルダ2）
ニューカラーが仲間入り、新生「ステイシーファルダ」
ロングセラーモデルのステイシーシリーズ、「ファルダ」に人気カラーのカーキ色を追加。細部をアップデートしさらに使い勝手を向上させた、新たな「ステイシーファルダ」。
価格 ｜ \59,400（税込）
ogawa オンラインストア ｜ 5月上旬入荷予定
https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14895
■重量 約4.1kg(付属品除く)
フライ:1.6kg、インナーテント:1.3kg
ポール:1.2kg
付属品:0.5kg
■素材
フライ:ポリエステル75d(耐水圧1,800mm)
グランドシート:ポリエステル75d
グランドシート(インナーテント床面):ポリエステル75d(耐水圧1,800mm)
ポール:7001アルミ合金(φ9mm、φ10.3mm、φ9.5mm)
■収納サイズ
53.5×20×20cm(フレーム折り寸40cm)
■カラー 2色
ダークブラウン×サンドベージュ、カーキ×ブラック
■付属品
張綱2m×6本、セルフスタンディングテープ(前室部分)、アルミピン20cm×15本、収納袋
※ハンマーは付属しません
ogawa ｜ Apollon Roof Fly Tarp（アポロン ルーフフライタープ）
人気のアポロンシリーズ専用のルーフフライ一体型タープPUブラックコーティングを施し、日光を90％* ・UVを99％* カット遮光に優れたルーフフライタープです。
＊自社調べ
価格 ｜ \35,200（税込）
ogawa オンラインストア ｜ 4月中旬入荷予定
https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14842
■重量 約2.6kg(付属品除く)
付属品:約0.2kg
■素材
ポリエステル75d(耐水圧1,800mm、PUブラックコーティング)
■収納サイズ
50×25×9cm
■カラー
サンドベージュ
■付属品
張綱3m×3本 4m×3本、収納袋
※張り出しポールは付属しません
※アポロン本体は別売りです
※PUブラックコーティングの特性上、まれにコーティングのムラや欠けに見える光漏れが生じる場合があります。製品の機能が著しく低下するものではございません。
ogawa ｜ Lodge Shelter Mesh Screen（ロッジシェルター メッシュスクリーン）
居住性の高いロッジシェルターシリーズをさらに快適にランクアップさせるオプションパーツ。待望のロッジシェルター専用のメッシュスクリーンです。
＊強風時や就寝時など事故に繋がる可能性がある場合は、危険ですので使用はお控えください。
価格 ｜ \24,200（税込）
ogawa オンラインストア ｜ 4月中旬入荷予定
https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=14844
■重量 約2.2kg(付属品除く)
付属品:約0.1kg
■素材
ポリエステル75d(耐水圧1,800mm)
■収納サイズ
64×27×12cm
■カラー
サンドベージュ
■付属品
収納袋
※ロッジシェルター本体は別売りです
※取り付け可能モデル：ロッジシェルターII、ロッジシェルターT/C、ロッジシェルターUL
＊製品写真はすべてサンプルのため実物と異なる場合があります。
＊製品入荷予定は変更となる場合があります。あらかじめ御了承ください。
［直営店限定］
対象の新作テントをご予約いただいた方に、予約特典として
ogawa「クーラージャグ」をプレゼント！(先着・数量限定)
対象製品：アルテミス ／ ファシル T/C ／ ステイシーファルダ2 ※写真はイメージです
持ち運びに便利なハンドル付き
広い開口部は氷も出し入れしやすくお手入れも簡単
ogawa クーラージャグ
■サイズ／高さ22.3cm×φ12.8cm
（開口部φ9cm）
■素材／ステンレス
■容量／1.5L
■カラー／ブラック
※ogawa「ONLINE STORE」／ ogawa 直営店「GRAND lodge」でご予約いただいた方の特典となります
ogawa インスタライブ開催！
テントやオプションパーツ以外にも、ogawaの最新ギアはまだまだあります！その新作たちを、ogawaスタッフがインスタライブで詳しくご紹介。皆様からの視聴コメントお待ちしてます。
ogawa Instagram ｜ ogawa.since1914(https://www.instagram.com/ogawa.since1914/)
ogawa GRAND lodge 小平 よりライブ配信
日 時｜ 2026年2月13日（金）／ 19:15より配信
2月14日（土）より全国の ogawa GRAND lodge にて新製品を巡回展示いたします。是非、店頭でご体感ください！
■ 2026年新製品展示 ogawa GRAND lodge 店舗巡回スケジュールはコチラ
https://www.campal.co.jp/news/2026/02/2026.html
■ ogawa について
1914年創業の老舗アウトドアブランド「ogawa」。テントを中心とするプロダクトは質実剛健。そのブランド力は、100年つづく歴史ある製品クオリティ。それは『信頼』の証 。安心で快適なアウトドアライフをお約束いたします。
さぁ、フィールドをたのしみ。地球とあそぼう。