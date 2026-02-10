歯を守りながら、本来の輝きへ。100%天然由来のホワイトニング*1歯磨き粉2026年2月16日「MYNT Collection（ミントコレクション）」新登場。

株式会社アルファネット

株式会社アルファネットは､現代社会のニーズに応える革新的なオーラルケア製品として、歯本来の白さへ導く100%天然由来のホワイトニング*1歯磨き粉「MYNT Collection（ミントコレクション）」を開発しました。本製品は､歯磨きを単なる口腔衛生の維持を超えた、自己表現と自信を与えるための特別な体験に変えることを目指し､「効果」 「成分」 「味」の三つの柱に徹底的にこだわり抜いています。

■MYNT Collectionについて

MYNT Collection（ミントコレクション）ホワイトニング歯磨き粉

使うひとの気持ちにより添い、その人らしさをそっと引き出す歯磨き粉をつくりたい──。そんな想いから生まれたのが、100%天然由来成分だけで仕上げた、自然派ホワイトニング*1歯磨き粉「MYNT Collection」です。私たちが目指すのは、歯にも、カラダにも、味覚にも負担をかけず、使うひと本来の自信をそっと引き出すための製品づくり。日々のルーティンの中にある“歯をみがく”という行為を、もっと心地よく、もっと自分を大切にできるひと時へと変えていきたいと願っています。「天然由来のミント」「微細なクレイ・カオリン」「天然素材から生まれた味わい成分」── この三位一体のアプローチが導くのは、ひとりひとりが持つ本来の“自分らしい白さ”を、自然のチカラでやさしく呼び覚ますためのナチュラルホワイトニング*1です。そんな毎日の習慣にそっと寄り添う存在であり続けるため、私たちはこれからも、自然派オーラルケアの開発と真摯に向き合い、育てていきます。

■製品開発の背景：オーラルケアの進化

現代において、口腔ケアは虫歯予防だけでなく、清潔感と自信を与える「ホワイトニング」への関心が高まっています 。MYNT Collectionは、このニーズに応え、「歯を守りながら美しさを追求する」という新しいオーラルケアの価値観を提案します。

■MYNT Collection、3つの特長

1.効果へのこだわり：カオリンの高濃度配合*2で優しくも確かなホワイトニング*1を実現

一般的な研磨剤ではエナメル質へのダメージが懸念される中、当製品は天然由来のクレイ成分 「 カオリン 」 を研磨剤として採用。さらに独自製法により、カオリンの高配合濃度*2を実現。自然のやさしさと、しっかりとした磨き上がりの両立を目指した設計です。

・ カオリンの微細な粒子が歯面に馴染みながら汚れを吸着し、美しい歯本来の輝く白さへと導きます。

・ カオリンのフラットな粒子が穏やかに研磨することで、エナメル質への負担を最小限に抑えます。

・ カオリンの優れた吸着力が、口臭の原因となる歯垢や微細な汚れ、不純物などを吸着クリアします。

・ カオリンの安定性により、穏やかな刺激で心地よく続けられるホワイトニング*1ケアを実現します。

天然由来の「カオリン」について

カオリンとは、天然粘土鉱物（ピュアクレイ）に由来する成分。

一般的な研磨成分のシリカと比較し、粒子の微細性や均一性、形状、化学的安定性などが特徴です。

歯磨きにおけるカオリンのはたらきは、次の4つに整理できます。

カオリンの分子構造

微 細：粒子が細かく歯面にやさしく馴染みます。

低摩耗：表面がなめらかでエナメル質への負担を抑えます。

高吸着：微弱な帯電性で汚れを引き寄せて除去します。

安定性：化学的に安定しており口内への刺激を抑えます。

シリカの分子構造2.成分へのこだわり：厳選された100%天然由来成分

毎日使うものだからこそ、カラダのことを考え、100％天然由来の成分だけで設計しました。

・ カオリンに加え、洗浄剤の炭酸水素Na（重曹）を配合し、口内を清潔に保ちます。

・ キシリトールやステビア葉など天然由来の甘味料を使用し、すっきりとした味わいを実現。

・ 天然由来のスペアミント油などと組み合わせた爽やかなフレーバーが、口内を爽快に保ちます。

3. 味へのこだわり：美味しいから続けられる新感覚の体験

一般的なナチュラル成分の歯磨き粉の味が懸念される中、毎日続けられる「味わい」を追求しました。

・ 厳選された天然由来成分を独自ブレンドすることで、口に広がる爽やかさと心地よい後味を実現。

・ 毎日の歯磨きを、心身ともにリフレッシュできる至福のオーラルケアタイムへと変えます。

1：ブラッシングによる(物理的作用) 2：研磨作用の向上目的

■製品ラインナップ：3つの個性的なフレーバー

MYNT collectionは、気分に合わせて楽しめる3つのフレーバーを展開します。レモン＆ライム：

レモンのすっきりとした香りとライムの清涼感がブレンドされた、キレのある爽快なフレーバー。

気分をリフレッシュしたい時におすすめです。

成分：カオリン＊、グリセリン、水、炭酸水素Ｎａ、ソルビトール、セルロースガム、キシリトール、ＢＧ、ナタマメ種子エキス、スペアミント油、セイヨウハッカ油、ハッカ葉油、ライム油、レモン果皮油、ステビア葉／茎エキス

グレープフルーツ：

グレープフルーツならではのいきいきとした香りが魅力。

すっきりと洗練された後味でお口をさわやかにします。

成分：カオリン＊、グリセリン、水、炭酸水素Ｎａ、ソルビトール、セルロースガム、キシリトール、ＢＧ、ナタマメ種子エキス、スペアミント油、セイヨウハッカ油、グレープフルーツ果皮油、ハッカ葉油、ステビア葉／茎エキス

シトラス：

複数の柑橘類が織りなす、明るく爽やかなハーモニーが特徴。

フレッシュな香りと心地よい清涼感を楽しめます。

成分:カオリン＊、グリセリン、水、炭酸水素Ｎａ、ソルビトール、セルロースガム、キシリトール、ＢＧ、ナタマメ種子エキス、スペアミント油、セイヨウハッカ油、ハッカ葉油、レモン果皮油、ライム油、オレンジ果皮油、ステビア葉／茎エキス

MYNT Collection（ミントコレクション）ホワイトニング歯磨き粉

取扱店舗・発売日

公式オンラインストア・Cosme Kitchen

2026年2月16日（月）発売

